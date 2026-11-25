Κλείσιμο

«Γιατί τα βάζουν μαζί μου, αφού εγώ εκ των αρμοδιοτήτων μου δεν μπορώ να βάλω ούτε βίδα στα σχολεία, ούτε εγώ ήμουν αρμόδιος υπουργός για να εντάξω τα σχολικά κτήρια στο Ταμείο Ανάκαμψης» λέει η Σοφία που η οργή τη βρήκε στη Νέα Υόρκη όπου είχε πάει όπως βλέπω σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ να επισκεφθεί σχολεία της ομογένειας στην Αστόρια και στο Μπρούκλιν, μεταξύ άλλων επαφών (αλήθεια, πώς ήταν εκεί τα σχολεία;). Και αφού διευκρινίσω, λοιπόν, ότι εμείς «δεν τα βάλαμε με κανέναν», ρεπορτάζ οφθαλμοφανέστατο κάναμε και αφού ξεκαθαρίσω ότι προσωπικά δεν τα βάζω, όταν είναι, παρά μόνο με τ’ αφεντικά, θέλω να ρωτήσω καλοπροαίρετα το εξής: Προχθές ο εκπρόσωπος Μαρινάκης έκανε μία ειλικρινή (ξαναλέω) τοποθέτηση λέγοντας ότι «στα σχολικά κτήρια υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε όλο και πιο σοβαρά». Είπε επίσης ότι έχουμε κάνει πρόοδο αλλά χρειάζονται περισσότερα κ.λπ. κ.λπ. Ερωτώ λοιπόν αυτή τη φορά το Μ.Μ για να πάρω μία (εξίσου ειλικρινή με το ερώτημα) απάντηση: Αφού η υπουργός Παιδείας δεν βάζει βίδα γιατί δεν έχει αρμοδιότητα, αφού ο υπουργός Εσωτερικών παραπέμπει στους δήμους και αφού όποιον δήμαρχο και να ρωτήσεις θα σου πει «δεν μου φτάνουν τα λεφτά», ποιος τελικώς θα αναλάβει την ευθύνη να… πάει παρακάτω και πιο γρήγορα η ανακαίνιση 11.000 σχολικών κτηρίων; Εκτός αν καταλήξουμε όλοι μαζί στην Κατερίνα Λιόλιου να αναζητούμε «έναν υπεύθυνο για τον λογαριασμό». Υ.Γ.: Αργά χθες το βράδυ, η κυρία Ζαχαράκη έστειλε μία απάντηση την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο protothema.gr, με την οποία νομίζω ότι επιβεβαιώνει πλήρως όλα όσα αναφέρω πιο πάνω.Ο Μητσοτάκης, ο Λιάκος και η συνέντευξη-Συζήτησα χθες αρκετά το θέμα Λιάκου με ανθρώπους που ξέρουν την πραγματική άποψη του Μητσοτάκη για την υπόθεση, αλλά ξεκινώ με το ρεπορτάζ. Ο υφυπουργός θα δώσει την πρώτη του συνέντευξη σήμερα στους Αταίριαστους του ΣΚΑΪ για την υπόθεση. Προχθές το απόγευμα τον πήρε τηλέφωνο, όπως και τους άλλους νέους υφυπουργούς του ανασχηματισμού, ο ΓΓ του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, ο οποίος συζήτησε μαζί του για το ΦΕΚ αρμοδιοτήτων του. Από αυτή την εξέλιξη κάποιοι έβγαλαν το συμπέρασμα ότι το θέμα Λιάκου για το Μαξίμου τελείωσε. Η αλήθεια είναι ότι, όσο περνούν οι μέρες και ο Λιάκος παραμένει υφυπουργός, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να μείνει και στην κυβέρνηση, καθώς ο Μητσοτάκης είναι αντιστοίχως ενοχλημένος με την εσωκομματική διάσταση της υπόθεσης. Από την άλλη, είναι ενοχλημένος με τον υφυπουργό του, καθώς στο Μαξίμου εκτιμούν ότι από την πρώτη στιγμή δεν τους είπε όλη την αλήθεια και την ανακάλυπταν κομμάτι κομμάτι, με κορυφαίο παράδειγμα την ανάθεση που βρέθηκε από δήμο της εκλογικής του περιφέρειας, τα Μέγαρα, σε εταιρεία που συμμετέχει η αδερφή του. Αν δεν υπήρχε η υπόθεση Τσαβδαρίδη, είναι προφανές ότι ο Λιάκος δεν θα στεκόταν ούτε δύο μέρες. Τώρα, η διαχείριση είναι εκ των πραγμάτων διαφορετική. Φαντάζομαι στο Μαξίμου θα παρακολουθούν τη σημερινή συνέντευξη. Δυστυχώς τέτοια «μικρά», τα οποία όμως λειτουργούν σωρευτικά στον σκληρό δίσκο της κοινής γνώμης, θα έχουμε πολλά από εδώ και στο εξής έως τις εκλογές. Τι το θέλανε να πάνε μέχρι το βαθύ τέλος της β’ τετραετίας;Οι εκτιμήσεις για την οικονομία του 2030-Έρχομαι στο σημερινό Υπουργικό που έχει αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Κεντρική συζήτηση βεβαίως θα είναι ο Προϋπολογισμός που ψηφίζεται στις 15 Δεκεμβρίου, όμως Πιερρακάκης και Πετραλιάς θα κάνουν μια ευρύτερη παρουσίαση και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας προς το 2030. Αντιλαμβάνομαι ότι τα μεγέθη θα αναθεωρηθούν προς τα πάνω σε όλες τις κατηγορίες, αλλά βρίσκω πιο ενδιαφέρον το μέγεθος του δημοσίου χρέους που θα διαμορφωθεί γύρω στο 110% του ΑΕΠ το 2030, όταν στις αρχές του Covid ήταν στο 200% και είχε αυξητική τάση.Ο Δένδιας και το +25% για τα εξοπλιστικά-Μια σημαντική ρύθμιση που θα αφορά την εγχώρια αμυντική βιομηχανία θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που βάζει σήμερα προς συζήτηση στο Υπουργικό ο Νίκος Δένδιας και αφορά την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Μαθαίνω ότι πλέον θα προβλέπεται ως υποχρεωτική ρήτρα για όλες τις διακρατικές εξοπλιστικές συμφωνίες ρήτρα για συμμετοχή της αμυντικής μας βιομηχανίας με +25%, τόσο για νέα deals, όσο και για εκσυγχρονισμό όπλων.Ο Σχοινάς, οι πληρωμές και το αίτημα των αγροτών-Στο σημερινό Υπουργικό ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα επιχειρήσει να εξηγήσει στους συναδέλφους του τη σημασία του να έχει η χώρα ένα «ιδιόκτητο» σύστημα πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ. Μετά τις περίπου 500.000 αιτήσεις που έγιναν ως τις 19 του μήνα για τη βασική ενίσχυση, στο τέλος του μήνα θα πληρωθεί το 70% της προκαταβολής για το έτος 2026, ενώ ως το τέλος του έτους θα εξοφληθούν άπαντες – και αυτοί που δεν κατάφεραν τώρα να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα της ΑΑΔΕ και έκαναν δευτερευόντως δήλωση που θα εξοφληθεί τέλος Δεκεμβρίου. Τα υπόλοιπα σας τα έχω γράψει, το υπουργείο θέλει να κάνει και πληρωμή της προκαταβολής του 2027 τον Απρίλιο από τη στιγμή που το κράτος θα έχει το σύστημα στα χέρια του και αυτό έχει σημασία για τις αγροτικές περιοχές. Από την άλλη, οι αγρότες που θα μαζευτούν στις 6 Δεκεμβρίου και έχουν ήδη ξεκινήσει την επίδειξη δύναμης κατά τόπους, στέλνουν μήνυμα ότι θέλουν ραντεβού με τον Μητσοτάκη πριν από το τέλος του έτους για να συζητήσουν για την αναπλήρωση εισοδήματος, καθώς παίρνουν πολύ χαμηλές τιμές.Ποιος έχει λυσσάξει να αποκτήσει την Pizza Fan-Την άλλη εβδομάδα, εκτός απροόπτου πάντα, αναμένονται αποφάσεις για το μέλλον της Pizza Fan. Δεν πρόκειται για εύκολη απόφαση γιατί ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα με την εταιρεία και είναι πιθανόν όποιος αποφασίσει να προχωρήσει να βρεθεί αντιμέτωπος με οφειλές και υποχρεώσεις που δεν είναι ορατές στην παρούσα φάση. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η δουλειά της Pizza Fan είναι deal της τάξης των 20 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τους ενδιαφερόμενους, ιδιαίτερα ζεστός –για την ακρίβεια η πηγή χρησιμοποίησε την έκφραση «έχει λυσσάξει»– να αποκτήσει την Pizza Fan είναι ο Βλάσης Γεωργάτος της Γρηγόρης. Οι πληροφορίες αναφέρουν για ενδιαφέρον και από private equity, την επωνυμία του οποίου η πηγή αρνείται πεισματικά να αποκαλύψει, γεγονός που δημιουργεί υπόνοιες ότι δεν αποκλείεται να διοχετεύεται η φήμη για να ανεβεί το θερμόμετρο. Το μέλλον θα δείξει.Marks & Spencer: Τι ζητά από τον νέο συνεργάτη στην Ελλάδα…