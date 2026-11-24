Χουάνγκ προς εργαζόμενους: «Δεν με έφερε πίσω ο Τραμπ» – Η συγγνώμη, η καθημερινή ψυχοθεραπεία και η αντεπίθεση στους επικριτές του
Χουάνγκ προς εργαζόμενους: «Δεν με έφερε πίσω ο Τραμπ» – Η συγγνώμη, η καθημερινή ψυχοθεραπεία και η αντεπίθεση στους επικριτές του
Στην πρώτη γενική συνάντηση με τους εργαζομένους της Nvidia την Τρίτη, ο Χουάνγκ αρνήθηκε ότι επέστρεψε χάρη στις πιέσεις Τραμπ, αποκάλυψε ότι ξεκίνησε καθημερινά ψυχοθεραπεία και υπερασπίστηκε το διοικητικό του μοντέλο
Με μια προσωπική εξομολόγηση, μια δημόσια παραδοχή των λαθών του ενώπιον των εργαζομένων και μια αντεπίθεση απέναντι στους επικριτές του, ο Τζένσεν Χουάνγκ επιχείρησε την Τρίτη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ηγεσία της Nvidia, μόλις μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική επιστροφή του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης γενικής συνάντησης που συγκάλεσε με τους εργαζομένους της εταιρείας μετά την επανατοποθέτησή του ο συνιδρυτής του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών ζήτησε συγγνώμη για την παραβίαση του εταιρικού κώδικα δεοντολογίας, παραδέχθηκε ότι απογοήτευσε τους ανθρώπους της Nvidia και αποκάλυψε ότι υποβάλλεται καθημερινά σε ψυχοθεραπεία διάρκειας μιάμισης ώρας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συνάντηση, που διήρκεσε περίπου μία ώρα, ξεκίνησε σε βαρύ κλίμα, με τον Χουάνγκ να αναφέρεται στις προσωπικές του αστοχίες, για να εξελιχθεί σταδιακά σε μια δυναμική υπεράσπιση τόσο της επιστροφής του όσο και του τρόπου με τον οποίο διοικεί την εταιρεία.
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Κατά τη διάρκεια της πρώτης γενικής συνάντησης που συγκάλεσε με τους εργαζομένους της εταιρείας μετά την επανατοποθέτησή του ο συνιδρυτής του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών ζήτησε συγγνώμη για την παραβίαση του εταιρικού κώδικα δεοντολογίας, παραδέχθηκε ότι απογοήτευσε τους ανθρώπους της Nvidia και αποκάλυψε ότι υποβάλλεται καθημερινά σε ψυχοθεραπεία διάρκειας μιάμισης ώρας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συνάντηση, που διήρκεσε περίπου μία ώρα, ξεκίνησε σε βαρύ κλίμα, με τον Χουάνγκ να αναφέρεται στις προσωπικές του αστοχίες, για να εξελιχθεί σταδιακά σε μια δυναμική υπεράσπιση τόσο της επιστροφής του όσο και του τρόπου με τον οποίο διοικεί την εταιρεία.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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