Χουάνγκ προς εργαζόμενους: «Δεν με έφερε πίσω ο Τραμπ» – Η συγγνώμη, η καθημερινή ψυχοθεραπεία και η αντεπίθεση στους επικριτές του

Στην πρώτη γενική συνάντηση με τους εργαζομένους της Nvidia την Τρίτη, ο Χουάνγκ αρνήθηκε ότι επέστρεψε χάρη στις πιέσεις Τραμπ, αποκάλυψε ότι ξεκίνησε καθημερινά ψυχοθεραπεία και υπερασπίστηκε το διοικητικό του μοντέλο