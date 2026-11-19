Εργαζόμενοι «δωροδοκούν» τα αφεντικά τους με viral βίντεο για να πάρουν άδεια και να παίξουν GTA 6
Εργαζόμενοι «δωροδοκούν» τα αφεντικά τους με viral βίντεο για να πάρουν άδεια και να παίξουν GTA 6
Η κυκλοφορία του GTA 6 έχει προκαλέσει κύμα χιουμοριστικών διαπραγματεύσεων στους χώρους εργασίας – Εργοδότες θέτουν ως προϋπόθεση τη συγκέντρωση likes για τη χορήγηση άδειας στο προσωπικό τους
Η λήψη αναρρωτικής άδειας προκειμένου να εξασφαλιστεί χρόνος για το παιχνίδι «Grand Theft Auto 6» δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή. Μια εναλλακτική λύση, που φαίνεται να κερδίζει δημοτικότητα, είναι η προσπάθεια εξασφάλισης μιας ημέρας άδειας με τη συγκατάθεση του εργοδότη.
«Ρωτήσαμε τον διευθύνοντα σύμβουλό μας πόσα likes πρέπει να συγκεντρώσει το βίντεο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ρεπό την ημέρα κυκλοφορίας του GTA 6», αναφέρει η λεζάντα βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη η VisionTell, εταιρεία δημιουργίας περιεχομένου και μάρκετινγκ με έδρα το Έντμοντς της Ουάσινγκτον.
Στο βίντεο, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζον Σούστερ, απάντησε «10.000 likes».
Η ανταπόκριση, ωστόσο, ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, καθώς μέσα σε μόλις μία ημέρα το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερα από 378.000 likes.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
«Ρωτήσαμε τον διευθύνοντα σύμβουλό μας πόσα likes πρέπει να συγκεντρώσει το βίντεο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ρεπό την ημέρα κυκλοφορίας του GTA 6», αναφέρει η λεζάντα βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη η VisionTell, εταιρεία δημιουργίας περιεχομένου και μάρκετινγκ με έδρα το Έντμοντς της Ουάσινγκτον.
Στο βίντεο, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζον Σούστερ, απάντησε «10.000 likes».
Η ανταπόκριση, ωστόσο, ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προσδοκίες, καθώς μέσα σε μόλις μία ημέρα το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερα από 378.000 likes.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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