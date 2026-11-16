Γιατί οι ισχυρότεροι CEOs του κόσμου φορούν μαύρα δερμάτινα – Το νέο σύμβολο εξουσίας στη Silicon Valley

Αυτή την εποχή είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα μέρος πιο ισχυρό -και πιο διχαστικό- από τη Silicon Valley