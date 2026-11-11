Η τελευταία των Μποτίν – Ο πατέρας που την απέλυσε, η τράπεζα που κληρονόμησε και το τέλος μιας δυναστείας
Η τελευταία των Μποτίν – Ο πατέρας που την απέλυσε, η τράπεζα που κληρονόμησε και το τέλος μιας δυναστείας
Υπάρχουν οικογένειες που κληρονομούν σπίτια, περιουσίες ή επιχειρήσεις. Και υπάρχουν οικογένειες που κληρονομούν αυτοκρατορίες, εξουσία και την υποχρέωση να αποδεικνύουν διαρκώς ότι αξίζουν όσα τους παραδόθηκαν
Η οικογένεια Μποτίν ανήκει στη δεύτερη κατηγορία.
Για περισσότερο από έναν αιώνα, το όνομά της είναι συνώνυμο της Banco Santander, της ισπανικής τράπεζας που ξεκίνησε ως περιφερειακό πιστωτικό ίδρυμα και εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους στον κόσμο.
Τέσσερις γενιές Μποτίν έμαθαν να αντιμετωπίζουν την τράπεζα όχι απλώς ως επιχείρηση, αλλά σχεδόν ως προέκταση της οικογένειας.
Και τώρα, μια γυναίκα αποφασίζει ότι αυτή η ιστορία πρέπει κάποτε να τελειώσει.
«Δεν θα υπάρξει άλλος Μποτίν στη διοίκηση της Santander».
Η φράση ανήκει στην Άνα Μποτίν, την 66χρονη εκτελεστική πρόεδρο της τράπεζας, που έπειτα από χρόνια δοκιμασιών, αμφισβήτησης και συγκρούσεων βρίσκεται σήμερα στην ισχυρότερη θέση της επαγγελματικής της πορείας.
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Για περισσότερο από έναν αιώνα, το όνομά της είναι συνώνυμο της Banco Santander, της ισπανικής τράπεζας που ξεκίνησε ως περιφερειακό πιστωτικό ίδρυμα και εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους στον κόσμο.
Τέσσερις γενιές Μποτίν έμαθαν να αντιμετωπίζουν την τράπεζα όχι απλώς ως επιχείρηση, αλλά σχεδόν ως προέκταση της οικογένειας.
Και τώρα, μια γυναίκα αποφασίζει ότι αυτή η ιστορία πρέπει κάποτε να τελειώσει.
«Δεν θα υπάρξει άλλος Μποτίν στη διοίκηση της Santander».
Η φράση ανήκει στην Άνα Μποτίν, την 66χρονη εκτελεστική πρόεδρο της τράπεζας, που έπειτα από χρόνια δοκιμασιών, αμφισβήτησης και συγκρούσεων βρίσκεται σήμερα στην ισχυρότερη θέση της επαγγελματικής της πορείας.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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