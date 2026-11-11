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«Η Πολωνία στους Πολωνούς»: Χιλιάδες εθνικιστές στους δρόμους της Βαρσοβίας, στον απόηχο της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία, βίντεο και φωτογραφίες
Σε ομιλία του πριν την έναρξη της Πορείας της Ανεξαρτησίας, ο Ντόναλντ Τουσκ ζήτησε έκανε έκκληση στον πολωνικό λαό για ενότητα - Για ρεκόρ προσέλευσης κάνουν λόγο οι διοργανωτές
«Είμαι Πολωνός και είμαι πάππου προς πάππου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο 52χρονος Μάριους από την πόλη Πρζέμισλ της νοτιοανατολικής Πολωνίας, προσθέτοντας ότι «πρέπει να είναι παρών» στην πορεία «για να δείξει τον πατριωτισμό του».
Η αστυνομία έχει επιβάλει αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έχει αναπτύξει πρόσθετες δυνάμεις στη Βαρσοβία όπου στην ετήσια πορεία των υποστηρικτών της ακροδεξιάς, αναμένονται πολλοί από όλη την Ευρώπη, μεσούσης της πολιτικής έντασης στη χώρα για το πολύνεκρο περιστατικό με πυροβολισμούς στην Κρακοβία.
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Poland is today celebrating the 108th anniversary of regaining its independence. In a few hours, hundreds of thousands of conservatives, nationalists and patriots will be filling the streets of Warsaw for the Independence Day March, the world’s largest annual conservative event https://t.co/ZQQmmgE4Jn— Visegrád 24 (@visegrad24) November 11, 2026
Πριν αρχίσει η πορεία, νωρίς το απόγευμα, οι συμμετέχοντες που ταξίδεψαν από όλη τη χώρα, μπορούσαν να επισκεφτούν «μια πόλη της ανεξαρτησίας», αποτελούμενη από πάγκους και περίπτερα, που είχε εγκατασταθεί μπροστά από το επιβλητικό Μέγαρο του Πολιτισμού της Βαρσοβίας, κληρονομιά της κομμουνιστικής εποχής.
Δεξιές και εθνικιστικές ομάδες, ενώσεις κυνηγών, ακροδεξιά κινήματα είχαν εγκατασταθεί στους πάγκους τους. Ο κόσμος συγκεντρωνόταν γύρω από τραπέζια που είχαν καλυφθεί από στεφάνια με κόκκινα και λευκά λουλούδια, βιβλία προσευχών, κομποσκοίνια και λεγόμενα «πατριωτικά» βιβλία --συχνά ευρωσκεπτικιστικά, αντιουκρανικά και αντισημιτικά.
Και για να ζεσταθούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονταν γύρω στους τρεις βαθμούς Κελσίου, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να έχουν ζεστό τσάι ή ένα μπολ με ξινολάχανο.
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Ενώ ορισμένοι πάγκοι διέθεταν απλά μαγνητάκια με την πολωνική σημαία ή τη φράση "Ημέρα της Ανεξαρτησίας", άλλοι διέθεταν κέλτικους σταυρούς και ακροδεξιά συνθήματα.
🚨 WOW! TENS OF THOUSANDS of Polish patriots branded "far-right" by the media are coming out IN FORCE for their Independence Day — and I even spot an AMERICAN FLAG in the crowd God bless Poland! 🇺🇸🇵🇱 This is a country filled with people who KNOW socialism is dangerous and want to keep their borders shut from the 3rd world More European nations should be like Poland.— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 11, 2026
Η πορεία, που οργανώνεται με αφορμή την εθνική γιορτή, η οποία τιμά την 11η Νοεμβρίου την ανάκτηση της ανεξαρτησίας της χώρας το 1918, είναι μία από τις μεγαλύτερες του είδους της στην Ευρώπη, προσελκύοντας εθνικιστές, συντηρητικούς και ακροδεξιούς ακτιβιστές.
Όλη η χώρα και όλοι οι θεσμοί της τιμούν αυτή την ημέρα, αλλά η πορεία πραγματοποιείται από το 2011.
Όλες οι αποχρώσεις της πολωνικής δεξιάς συγκεντρώνονται εκεί, μέχρι και οι πιο ριζοσπαστικές. Ξενοφοβικά και ρατσιστικά συνθήματα ακούγονταν ενώ υπήρχαν πανό που έγραφαν "Κρατήστε την Πολωνία λευκή" ή "Καθαρή Πολωνία"
Φέτος, το σύνθημα της πορείας είναι «Οι Πολωνοί, κύριοι στην Πολωνία».
«Οι Πολωνοί, κύριοι στην Πολωνία»
Παρότι η εκδήλωση γενικά διεξάγεται χωρίς σοβαρά επεισόδια, κατά το παρελθόν είχε σημαδευτεί από συγκρούσεις με την αστυνομία ή με αντιδιαδηλωτές.
Οι διοργανωτές ανέμεναν προσέλευση-ρεκόρ, που θα ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο, καθώς η πορεία πραγματοποιείται υπό τη σκιά της σφαγής στην Κρακοβία.
#11listopada kolejne piękne widoki naszego marszu niepodległości 🇵🇱 Warszawa dzisiaj jest stolicą Europy 🇵🇱 Media zagraniczne piszą o Polsce jako przykład 🫡🇵🇱 Około 1 000 000 ludzi 🔴🔴🔴🔴🔴 #warsaw #poland #Polska #Niepodległa https://t.co/cc46oSBPxi— Życiowy Mentor 👺 (@BKPRnews) November 11, 2026
Το Σάββατο, ένας 24χρονος Πολωνός σκότωσε συνολικά εννέα ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκαπέντε, στην πρώτη σφαγή αυτού του είδους στην Πολωνία.
Αφότου σκότωσε τους γονείς και την αδελφή του στο σπίτι του, ο Μίχαλ Οκσίνσκι πήγε στην συνέχεια στην Κρακοβία όπου, φορώντας στρατιωτική στολή, μάσκα και κράνος, και οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι, άνοιξε πυρ μέσα από το αυτοκίνητο του εναντίον περαστικών, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους. Καθώς τραυματίστηκε από πυρά της αστυνομίας, κατέληξε στο νοσοκομείο τη Δευτέρα.
Την Τρίτη, ο υπουργός Δικαιοσύνης Βαλντεμάρ Ζούρεκ δήλωσε ότι ο δράστης της πολύνεκρης ένοπλης επίθεσης είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον νεοναζί Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ που σκότωσε 77 ανθρώπους στη Νορβηγία το 2011, εκτιμώντας ότι αρκετά στοιχεία της έρευνας ενισχύουν την υπόθεση μιας ακροδεξιάς ριζοσπαστικοποίησης.
Πριν από την πορεία, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μίλησε για εθνική ενότητα.
Ο Τουσκ κάνει λόγο για εθνική ενότητα
«Μόλις περάσαμε δύσκολες μέρες, όλη μας η ιστορία αποτελείται τόσο από ευτυχισμένες ημέρες, όσο και από ημέρες δοκιμασίας, αλλά την 11η Νοεμβρίου, η καρδιά όλων είναι λευκή και κόκκινη», στα χρώματα της εθνικής σημαίας, δήλωσε από την πόλη Στσέτσιν, στη βορειοδυτική Πολωνία.
Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε ότι οι Πολωνοί χρειάζονται ένα «ισχυρό και αποτελεσματικό κράτος» για να ζουν «με ελευθερία και κυριαρχία«, αντί να βλέπουν την ελευθερία τους να περιορίζεται.
Το πολωνικό κράτος «δεν υπάρχει σήμερα για να μπορούν οι πολιτικές ελίτ να διεκδικούν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τους πολίτες, ενάντια στη βούληση του έθνους», πρόσθεσε, υποδηλώνοντας τη φιλελεύθερη κυβέρνηση.
Εκτός από την πορεία, θρησκευτικές λειτουργίες, στρατιωτική παρέλαση και συναυλίες πραγματοποιούνται στη Βαρσοβία, τις οποίες διοργανώνουν είτε οι κρατικές αρχές, είτε η κεντρώα δημοτική αρχή της πρωτεύουσας.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: REUTERS
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