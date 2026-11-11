«Η Πολωνία στους Πολωνούς»: Χιλιάδες εθνικιστές στους δρόμους της Βαρσοβίας, στον απόηχο της φονικής επίθεσης στην Κρακοβία, βίντεο και φωτογραφίες



«Οι Πολωνοί, κύριοι στην Πολωνία»

#11listopada kolejne piękne widoki naszego marszu niepodległości 🇵🇱 Warszawa dzisiaj jest stolicą Europy 🇵🇱 Media zagraniczne piszą o Polsce jako przykład 🫡🇵🇱 Około 1 000 000 ludzi 🔴🔴🔴🔴🔴 #warsaw #poland #Polska #Niepodległa https://t.co/cc46oSBPxi — Życiowy Mentor 👺 (@BKPRnews) November 11, 2026



Ο Τουσκ κάνει λόγο για εθνική ενότητα

Η πορεία, που οργανώνεται με αφορμή την εθνική γιορτή, η οποία τιμά την 11η Νοεμβρίου την ανάκτηση της ανεξαρτησίας της χώρας το 1918, είναι μία από τις μεγαλύτερες του είδους της στην Ευρώπη, προσελκύοντας εθνικιστές, συντηρητικούς και ακροδεξιούς ακτιβιστές.Όλη η χώρα και όλοι οι θεσμοί της τιμούν αυτή την ημέρα, αλλά η πορεία πραγματοποιείται από το 2011.Όλες οι αποχρώσεις της πολωνικής δεξιάς συγκεντρώνονται εκεί, μέχρι και οι πιο ριζοσπαστικές. Ξενοφοβικά και ρατσιστικά συνθήματα ακούγονταν ενώ υπήρχαν πανό που έγραφαν "Κρατήστε την Πολωνία λευκή" ή "Καθαρή Πολωνία"Φέτος, το σύνθημα της πορείας είναι «Οι Πολωνοί, κύριοι στην Πολωνία».Παρότι η εκδήλωση γενικά διεξάγεται χωρίς σοβαρά επεισόδια, κατά το παρελθόν είχε σημαδευτεί από συγκρούσεις με την αστυνομία ή με αντιδιαδηλωτές.Οι διοργανωτές ανέμεναν προσέλευση-ρεκόρ, που θα ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο, καθώς η πορεία πραγματοποιείται υπό τη σκιά της σφαγής στην Κρακοβία.Το Σάββατο, ένας 24χρονος Πολωνός σκότωσε συνολικά εννέα ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δεκαπέντε, στην πρώτη σφαγή αυτού του είδους στην Πολωνία.Αφότου σκότωσε τους γονείς και την αδελφή του στο σπίτι του, ο Μίχαλ Οκσίνσκι πήγε στην συνέχεια στην Κρακοβία όπου, φορώντας στρατιωτική στολή, μάσκα και κράνος, και οπλισμένος με ημιαυτόματο τουφέκι, άνοιξε πυρ μέσα από το αυτοκίνητο του εναντίον περαστικών, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους. Καθώς τραυματίστηκε από πυρά της αστυνομίας, κατέληξε στο νοσοκομείο τη Δευτέρα.Την Τρίτη, ο υπουργός Δικαιοσύνης Βαλντεμάρ Ζούρεκ δήλωσε ότι ο δράστης της πολύνεκρης ένοπλης επίθεσης είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον νεοναζί Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ που σκότωσε 77 ανθρώπους στη Νορβηγία το 2011, εκτιμώντας ότι αρκετά στοιχεία της έρευνας ενισχύουν την υπόθεση μιας ακροδεξιάς ριζοσπαστικοποίησης.Πριν από την πορεία, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μίλησε για εθνική ενότητα.«Μόλις περάσαμε δύσκολες μέρες, όλη μας η ιστορία αποτελείται τόσο από ευτυχισμένες ημέρες, όσο και από ημέρες δοκιμασίας, αλλά την 11η Νοεμβρίου, η καρδιά όλων είναι λευκή και κόκκινη», στα χρώματα της εθνικής σημαίας, δήλωσε από την πόλη Στσέτσιν, στη βορειοδυτική Πολωνία.Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε ότι οι Πολωνοί χρειάζονται ένα «ισχυρό και αποτελεσματικό κράτος» για να ζουν «με ελευθερία και κυριαρχία«, αντί να βλέπουν την ελευθερία τους να περιορίζεται.Το πολωνικό κράτος «δεν υπάρχει σήμερα για να μπορούν οι πολιτικές ελίτ να διεκδικούν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τους πολίτες, ενάντια στη βούληση του έθνους», πρόσθεσε, υποδηλώνοντας τη φιλελεύθερη κυβέρνηση.Εκτός από την πορεία, θρησκευτικές λειτουργίες, στρατιωτική παρέλαση και συναυλίες πραγματοποιούνται στη Βαρσοβία, τις οποίες διοργανώνουν είτε οι κρατικές αρχές, είτε η κεντρώα δημοτική αρχή της πρωτεύουσας.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: REUTERS