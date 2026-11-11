Χατζηδάκης: Ως εδώ με τη μυθολογία για την ακίνητη περιουσία μου, θα προχωρήσω σε μηνύσεις, απαντά στην Ακρίτα

Με ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης απαντά στην παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί σχετικά με τα ακίνητα που διαθέτει και ξεκαθαρίζει ότι πλέον θα κινηθεί νομικά