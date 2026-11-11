Ανδρέας Ηλιάδης: Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων στην Πάτρα θα διανύσει 17 χιλιόμετρα με κωπηλατικό σκάφος στη μνήμη 17 παιδιών που έγιναν δωρητές οργάνων
Ανδρέας Ηλιάδης: Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων στην Πάτρα θα διανύσει 17 χιλιόμετρα με κωπηλατικό σκάφος στη μνήμη 17 παιδιών που έγιναν δωρητές οργάνων
Θα διανύσει την απόσταση από το Νότιο Πάρκο έως το Κρυονέρι, στέλνοντας μήνυμα μνήμης και προσφοράς ζωής
Με έναν συμβολικό κωπηλατικό διάπλου 17 χιλιομέτρων, αφιερωμένο στους 17 μικρούς δωρητές οργάνων της ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, ο διευθυντής της Μονάδας, Ανδρέας Ηλιάδης, συνεχίζει και φέτος την πρωτοβουλία «Κωπηλατώ, δεν ξεχνώ και θυμάμαι».
Η φετινή διαδρομή θα ξεκινήσει από το Νότιο Πάρκο της Πάτρας και θα καταλήξει στο Κρυονέρι, με κάθε χιλιόμετρο να είναι συμβολικά αφιερωμένο σε ένα από τα 17 παιδιά που έγιναν δωρητές οργάνων, προσφέροντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να τιμήσει τη μνήμη των παιδιών, αλλά και τις οικογένειές τους, οι οποίες, παρά τον πόνο της απώλειας, πήραν τη γενναία απόφαση να συναινέσουν στη δωρεά οργάνων. Παράλληλα, ο κωπηλατικός διάπλους αναδεικνύει τη σημασία της δωρεάς οργάνων και μεταφέρει ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής.
Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα thebest.gr, η τιμή στη μνήμη των παιδιών που έγιναν δωρητές οργάνων αποτελεί πλέον σταθερή πρωτοβουλία στην Πάτρα.
Το 2023, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, είχε γίνει αναφορά σε 16 παιδιά που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και έγιναν δωρητές οργάνων. Τότε είχε ανακοινωθεί ότι, από το 2002, το νοσοκομείο είχε καταγράψει συνολικά 59 δότες οργάνων.
Τον Μάρτιο του 2024 πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον ναό «Παναγία η Βοήθεια», παρουσία συγγενών των παιδιών, ενώ την ίδια χρονιά διοργανώθηκε στη Ναύπακτο η εκδήλωση «Κύματα Ζωής», με συμβολική κωπηλασία και δράσεις ενημέρωσης για τη δωρεά οργάνων.
Το 2025, οι εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες πλέον σε 17 μικρούς δωρητές. Εκτός από την επιμνημόσυνη δέηση, πραγματοποιήθηκε κωπηλατικός διάπλους από την Πλαζ έως το Θεατράκι της Πάτρας, με τη συμμετοχή της ομάδας CCP Patras Kayak Team.
Η φετινή διαδρομή θα ξεκινήσει από το Νότιο Πάρκο της Πάτρας και θα καταλήξει στο Κρυονέρι, με κάθε χιλιόμετρο να είναι συμβολικά αφιερωμένο σε ένα από τα 17 παιδιά που έγιναν δωρητές οργάνων, προσφέροντας ζωή σε άλλους ανθρώπους.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να τιμήσει τη μνήμη των παιδιών, αλλά και τις οικογένειές τους, οι οποίες, παρά τον πόνο της απώλειας, πήραν τη γενναία απόφαση να συναινέσουν στη δωρεά οργάνων. Παράλληλα, ο κωπηλατικός διάπλους αναδεικνύει τη σημασία της δωρεάς οργάνων και μεταφέρει ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής.
Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα thebest.gr, η τιμή στη μνήμη των παιδιών που έγιναν δωρητές οργάνων αποτελεί πλέον σταθερή πρωτοβουλία στην Πάτρα.
Το 2023, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, είχε γίνει αναφορά σε 16 παιδιά που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και έγιναν δωρητές οργάνων. Τότε είχε ανακοινωθεί ότι, από το 2002, το νοσοκομείο είχε καταγράψει συνολικά 59 δότες οργάνων.
Τον Μάρτιο του 2024 πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον ναό «Παναγία η Βοήθεια», παρουσία συγγενών των παιδιών, ενώ την ίδια χρονιά διοργανώθηκε στη Ναύπακτο η εκδήλωση «Κύματα Ζωής», με συμβολική κωπηλασία και δράσεις ενημέρωσης για τη δωρεά οργάνων.
Το 2025, οι εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες πλέον σε 17 μικρούς δωρητές. Εκτός από την επιμνημόσυνη δέηση, πραγματοποιήθηκε κωπηλατικός διάπλους από την Πλαζ έως το Θεατράκι της Πάτρας, με τη συμμετοχή της ομάδας CCP Patras Kayak Team.
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