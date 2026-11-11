Ανδρέας Ηλιάδης: Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων στην Πάτρα θα διανύσει 17 χιλιόμετρα με κωπηλατικό σκάφος στη μνήμη 17 παιδιών που έγιναν δωρητές οργάνων