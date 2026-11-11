Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Εστιατόριο στον Καναδά απαγορεύει την είσοδο σε παιδιά κάτω των 15 ετών και προκαλεί αντιδράσεις: Οι ενήλικες αξίζουν μια ανάπαυλα, λέει η σεφ
Εστιατόριο στον Καναδά απαγορεύει την είσοδο σε παιδιά κάτω των 15 ετών και προκαλεί αντιδράσεις: Οι ενήλικες αξίζουν μια ανάπαυλα, λέει η σεφ
Κανένας κάτω των 15 ετών δεν θα είναι ευπρόσδεκτος - Γιατί είναι δίκαιο οι πελάτες μου να δουλεύουν σκληρά για τα χρήματά τους, να έρχονται για να ζήσουν μια ωραία εμπειρία και στη συνέχεια να έχουν παιδιά να τρέχουν γύρω-γύρω; διερωτήθηκε η 55χρονη ιδιοκτήτρια
Εστιατόριο στον Καναδά, του οποίου οι ιδιοκτήτες δηλώνουν πως είναι «το ιδανικό μέρος για ανθρώπους με καλό γούστο» βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων και συζητήσεων μεταξύ γονέων και πελατών, μετά την ανακοίνωση ότι θα απαγορεύσει την είσοδο σε παιδιά κάτω των 15 ετών.
Το τζαμαϊκανό εστιατόριο που πρόκειται να ανοίξει το νέο του κατάστημα στο Γουίνιπεγκ στις 30 Νοεμβρίου, έχει προσελκύσει τους πελάτες του με εικόνες από σιγοβρασμένη ουρά βοδιού, κοτόπουλο, τηγανητές μπανάνες και μια… αμφιλεγόμενη πολιτική όσον αφορά τα παιδιά. Σύμφωνα με το εστιατόριο, κανένας κάτω των 15 ετών δεν θα είναι ευπρόσδεκτος.
Η σεφ και ιδιοκτήτρια Κριστίν Πάτισον ανακοίνωσε τον περιορισμό αυτό σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα. «Στο Miss Christine’s Kitchen, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ζεστή, φιλόξενη και χαλαρωτική ατμόσφαιρα, όπου οι επισκέπτες μας μπορούν να απολαύσουν υπέροχο φαγητό, καλή παρέα και αξέχαστες γαστρονομικές εμπειρίες», έγραψε.
«Προσφέρουμε ένα άνετο, οικείο περιβάλλον για ενήλικες που επιθυμούν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, να χαλαρώσουν και να απολαύσουν ποιοτικό χρόνο - είτε πρόκειται για μια ρομαντική βραδιά, μια ξεχωριστή συνάντηση είτε απλώς για μια ευκαιρία να χαλαρώσουν και να αναζωογονηθούν. Για να διατηρήσουμε το οικείο κλίμα του εστιατορίου μας, η τραπεζαρία μας υποδέχεται επισκέπτες ηλικίας 15 ετών και άνω. Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την πολιτική μας, καθώς προσπαθούμε να προσφέρουμε σε κάθε επισκέπτη μια αυθεντική γαστρονομική εμπειρία», ανέφερε.
Σύμφωνα με την New York Post, κάποιοι επαίνεσαν την απόφασή της, απαντώντας στην ανάρτηση στο Facebook με ανακούφιση και υποσχέσεις ότι θα στηρίξουν το νέο της κατάστημα. «Ως πατέρας τριών παιδιών κάτω των 8 ετών, το υποστηρίζω πλήρως. Δεν χρειάζεται παντού να υπάρχει χώρος για παιδιά», έγραψε ένας πατέρας.
«Ως άτομο που δεν έχει παιδιά, πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα εστιατόρια που να εφαρμόζουν αυτό το μέτρο», είπε κάποιος άλλος. «Θα άφηνα με χαρά τα παιδιά μου στο σπίτι για να φάω σε ένα εστιατόριο μόνο για ενήλικες», έγραψε ένας τρίτος.
Άλλοι αντέδρασαν έντονα. Ενώ η Πάτινσον διέγραψε τα αρχικά αρνητικά σχόλια από τα κοινωνικά της δίκτυα, μια συνέντευξη στο CTV News έδωσε σε ορισμένους την ευκαιρία να εκφράσουν τα παράπονά τους. «Αν πρόκειται για εστιατόριο, δεν πρέπει να υπάρχει όριο ηλικίας. Δεν είναι σαν να είναι μπαρ όπου σερβίρονται ποτά. Πιστεύω ότι οι γονείς πρέπει να έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε εστιατόριο», έγραψε άλλος χρήστης.
«Ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο που ήδη αποκλείει αρκετούς ανθρώπους. Και αποκλείοντας τους νέους από το να πηγαίνουν σε εστιατόρια με τις οικογένειες και τους φίλους τους - πιστεύω ότι ο κόσμος μας χρειάζεται περισσότερη ένταξη αντί για αποκλεισμό», διαμαρτυρήθηκε κάποιος άλλος.
Πολλοί ανέφεραν ότι η πολιτική αυτή αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι πιο εχθρικοί επισκέπτες έφτασαν στο σημείο να δημοσιεύσουν ψευδείς αρνητικές κριτικές, δίνοντας μόνο ένα αστέρι και φέρεται να επινόησαν ιστορίες για τροφική δηλητηρίαση και ανάρμοστη συμπεριφορά του προσωπικού… παρά το γεγονός ότι το εστιατόριο δεν διαθέτει προσωπικό εξυπηρέτησης ούτε προσφέρει τη δυνατότητα φαγητού στο χώρο του.
Η Πάτινσον δημοσίευσε τις αρνητικές κριτικές στη σελίδα του εστιατορίου στο Facebook για να δείξει την αρνητική αντίδραση και άσκησε πιέσεις για να αφαιρεθούν από τις αντίστοιχες πλατφόρμες κριτικών. Μητέρα και γιαγιά, η ίδια υπερασπίστηκε την απόφασή της να περιορίσει την ηλικία εισόδου σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Winnipeg Free Press.
Το τζαμαϊκανό εστιατόριο που πρόκειται να ανοίξει το νέο του κατάστημα στο Γουίνιπεγκ στις 30 Νοεμβρίου, έχει προσελκύσει τους πελάτες του με εικόνες από σιγοβρασμένη ουρά βοδιού, κοτόπουλο, τηγανητές μπανάνες και μια… αμφιλεγόμενη πολιτική όσον αφορά τα παιδιά. Σύμφωνα με το εστιατόριο, κανένας κάτω των 15 ετών δεν θα είναι ευπρόσδεκτος.
Η σεφ και ιδιοκτήτρια Κριστίν Πάτισον ανακοίνωσε τον περιορισμό αυτό σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα. «Στο Miss Christine’s Kitchen, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ζεστή, φιλόξενη και χαλαρωτική ατμόσφαιρα, όπου οι επισκέπτες μας μπορούν να απολαύσουν υπέροχο φαγητό, καλή παρέα και αξέχαστες γαστρονομικές εμπειρίες», έγραψε.
«Προσφέρουμε ένα άνετο, οικείο περιβάλλον για ενήλικες που επιθυμούν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, να χαλαρώσουν και να απολαύσουν ποιοτικό χρόνο - είτε πρόκειται για μια ρομαντική βραδιά, μια ξεχωριστή συνάντηση είτε απλώς για μια ευκαιρία να χαλαρώσουν και να αναζωογονηθούν. Για να διατηρήσουμε το οικείο κλίμα του εστιατορίου μας, η τραπεζαρία μας υποδέχεται επισκέπτες ηλικίας 15 ετών και άνω. Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την πολιτική μας, καθώς προσπαθούμε να προσφέρουμε σε κάθε επισκέπτη μια αυθεντική γαστρονομική εμπειρία», ανέφερε.
Σύμφωνα με την New York Post, κάποιοι επαίνεσαν την απόφασή της, απαντώντας στην ανάρτηση στο Facebook με ανακούφιση και υποσχέσεις ότι θα στηρίξουν το νέο της κατάστημα. «Ως πατέρας τριών παιδιών κάτω των 8 ετών, το υποστηρίζω πλήρως. Δεν χρειάζεται παντού να υπάρχει χώρος για παιδιά», έγραψε ένας πατέρας.
«Ως άτομο που δεν έχει παιδιά, πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα εστιατόρια που να εφαρμόζουν αυτό το μέτρο», είπε κάποιος άλλος. «Θα άφηνα με χαρά τα παιδιά μου στο σπίτι για να φάω σε ένα εστιατόριο μόνο για ενήλικες», έγραψε ένας τρίτος.
Άλλοι αντέδρασαν έντονα. Ενώ η Πάτινσον διέγραψε τα αρχικά αρνητικά σχόλια από τα κοινωνικά της δίκτυα, μια συνέντευξη στο CTV News έδωσε σε ορισμένους την ευκαιρία να εκφράσουν τα παράπονά τους. «Αν πρόκειται για εστιατόριο, δεν πρέπει να υπάρχει όριο ηλικίας. Δεν είναι σαν να είναι μπαρ όπου σερβίρονται ποτά. Πιστεύω ότι οι γονείς πρέπει να έχουν το δικαίωμα να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε εστιατόριο», έγραψε άλλος χρήστης.
«Ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο που ήδη αποκλείει αρκετούς ανθρώπους. Και αποκλείοντας τους νέους από το να πηγαίνουν σε εστιατόρια με τις οικογένειες και τους φίλους τους - πιστεύω ότι ο κόσμος μας χρειάζεται περισσότερη ένταξη αντί για αποκλεισμό», διαμαρτυρήθηκε κάποιος άλλος.
Πολλοί ανέφεραν ότι η πολιτική αυτή αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι πιο εχθρικοί επισκέπτες έφτασαν στο σημείο να δημοσιεύσουν ψευδείς αρνητικές κριτικές, δίνοντας μόνο ένα αστέρι και φέρεται να επινόησαν ιστορίες για τροφική δηλητηρίαση και ανάρμοστη συμπεριφορά του προσωπικού… παρά το γεγονός ότι το εστιατόριο δεν διαθέτει προσωπικό εξυπηρέτησης ούτε προσφέρει τη δυνατότητα φαγητού στο χώρο του.
Η Πάτινσον δημοσίευσε τις αρνητικές κριτικές στη σελίδα του εστιατορίου στο Facebook για να δείξει την αρνητική αντίδραση και άσκησε πιέσεις για να αφαιρεθούν από τις αντίστοιχες πλατφόρμες κριτικών. Μητέρα και γιαγιά, η ίδια υπερασπίστηκε την απόφασή της να περιορίσει την ηλικία εισόδου σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Winnipeg Free Press.
Οι ενήλικες «αξίζουν μια ανάπαυλα»
«Γιατί είναι δίκαιο οι πελάτες μου να δουλεύουν σκληρά για τα χρήματά τους, να έρχονται για να ζήσουν μια ωραία εμπειρία και στη συνέχεια να έχουν παιδιά να τρέχουν γύρω-γύρω;», ρώτησε η 55χρονη. Εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της μακράς θητείας της στον κλάδο της εστίασης, παρατήρησε ότι τα παιδιά αποτελούσαν συνεχή ενόχληση για τους πελάτες, υπογραμμίζοντας ότι οι πελάτες συχνά έκαναν κρατήσεις αργότερα ή ζητούσαν τραπέζια στα άκρα της αίθουσας για να τα αποφύγουν.
Η Πάτινσον γνωρίζει ότι η αμφιλεγόμενη αυτή πολιτική ενδέχεται να της κοστίσει μερικούς πελάτες, αλλά πιστεύει ότι θα την υποστηρίξουν και θα προτιμήσουν να παραγγείλουν φαγητό σε πακέτο, αν έχουν μικρά παιδιά. Επιπλέον, επισημαίνει ότι το μικρό της εστιατόριο δεν έχει πολλά να προσφέρει στα μικρά παιδιά.
«Γιατί φέρνεις ένα παιδί σε ένα εστιατόριο με χαμηλό φωτισμό, χωρητικότητας 30 ατόμων, όπου δεν υπάρχει τίποτα για να διασκεδάσουν τα παιδιά; Καταστρέφεις την εμπειρία αυτού του παιδιού», είπε. Παρά τον χορό των παραπόνων, η Πάτινσον επιβεβαίωσε τη θέση της, δηλώνοντας στο CTV News ότι «παραμένει αμετάκλητη». Εξήγησε ότι αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο παιδιών στο εστιατόριο επειδή πιστεύει ότι οι ενήλικες «αξίζουν μια ανάπαυλα».
«Δεν είναι ότι (τα παιδιά) δεν μπορούν να φάνε το φαγητό μου. Έχετε την επιλογή να παραλάβετε το φαγητό… Οπότε δεν καταλαβαίνω από πού προέρχονται οι (ισχυρισμοί για) διάκριση», πρόσθεσε.
Χθες, η Πάτινσον δημοσίευσε ότι έλαβε ενημέρωση από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Μανιτόμπα, η οποία ανέφερε ότι πρέπει να «αποδειχθεί ότι η διάκριση» προκάλεσε «κάποιο είδος τραύματος» για να δικαιολογηθεί η διεξαγωγή έρευνας. «Είπαν ότι όλα είναι εντάξει. Αυτό είναι το μόνο που θα πω για το θέμα», έγραψε.
Η Πάτινσον γνωρίζει ότι η αμφιλεγόμενη αυτή πολιτική ενδέχεται να της κοστίσει μερικούς πελάτες, αλλά πιστεύει ότι θα την υποστηρίξουν και θα προτιμήσουν να παραγγείλουν φαγητό σε πακέτο, αν έχουν μικρά παιδιά. Επιπλέον, επισημαίνει ότι το μικρό της εστιατόριο δεν έχει πολλά να προσφέρει στα μικρά παιδιά.
«Γιατί φέρνεις ένα παιδί σε ένα εστιατόριο με χαμηλό φωτισμό, χωρητικότητας 30 ατόμων, όπου δεν υπάρχει τίποτα για να διασκεδάσουν τα παιδιά; Καταστρέφεις την εμπειρία αυτού του παιδιού», είπε. Παρά τον χορό των παραπόνων, η Πάτινσον επιβεβαίωσε τη θέση της, δηλώνοντας στο CTV News ότι «παραμένει αμετάκλητη». Εξήγησε ότι αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο παιδιών στο εστιατόριο επειδή πιστεύει ότι οι ενήλικες «αξίζουν μια ανάπαυλα».
«Δεν είναι ότι (τα παιδιά) δεν μπορούν να φάνε το φαγητό μου. Έχετε την επιλογή να παραλάβετε το φαγητό… Οπότε δεν καταλαβαίνω από πού προέρχονται οι (ισχυρισμοί για) διάκριση», πρόσθεσε.
Χθες, η Πάτινσον δημοσίευσε ότι έλαβε ενημέρωση από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Μανιτόμπα, η οποία ανέφερε ότι πρέπει να «αποδειχθεί ότι η διάκριση» προκάλεσε «κάποιο είδος τραύματος» για να δικαιολογηθεί η διεξαγωγή έρευνας. «Είπαν ότι όλα είναι εντάξει. Αυτό είναι το μόνο που θα πω για το θέμα», έγραψε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα