Εστιατόριο στον Καναδά απαγορεύει την είσοδο σε παιδιά κάτω των 15 ετών και προκαλεί αντιδράσεις: Οι ενήλικες αξίζουν μια ανάπαυλα, λέει η σεφ

«Γιατί είναι δίκαιο οι πελάτες μου να δουλεύουν σκληρά για τα χρήματά τους, να έρχονται για να ζήσουν μια ωραία εμπειρία και στη συνέχεια να έχουν παιδιά να τρέχουν γύρω-γύρω;», ρώτησε η 55χρονη. Εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της μακράς θητείας της στον κλάδο της εστίασης, παρατήρησε ότι τα παιδιά αποτελούσαν συνεχή ενόχληση για τους πελάτες, υπογραμμίζοντας ότι οι πελάτες συχνά έκαναν κρατήσεις αργότερα ή ζητούσαν τραπέζια στα άκρα της αίθουσας για να τα αποφύγουν.Η Πάτινσον γνωρίζει ότι η αμφιλεγόμενη αυτή πολιτική ενδέχεται να της κοστίσει μερικούς πελάτες, αλλά πιστεύει ότι θα την υποστηρίξουν και θα προτιμήσουν να παραγγείλουν φαγητό σε πακέτο, αν έχουν μικρά παιδιά. Επιπλέον, επισημαίνει ότι το μικρό της εστιατόριο δεν έχει πολλά να προσφέρει στα μικρά παιδιά.«Γιατί φέρνεις ένα παιδί σε ένα εστιατόριο με χαμηλό φωτισμό, χωρητικότητας 30 ατόμων, όπου δεν υπάρχει τίποτα για να διασκεδάσουν τα παιδιά; Καταστρέφεις την εμπειρία αυτού του παιδιού», είπε. Παρά τον χορό των παραπόνων, η Πάτινσον επιβεβαίωσε τη θέση της, δηλώνοντας στο CTV News ότι «παραμένει αμετάκλητη». Εξήγησε ότι αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο παιδιών στο εστιατόριο επειδή πιστεύει ότι οι ενήλικες «αξίζουν μια ανάπαυλα».«Δεν είναι ότι (τα παιδιά) δεν μπορούν να φάνε το φαγητό μου. Έχετε την επιλογή να παραλάβετε το φαγητό… Οπότε δεν καταλαβαίνω από πού προέρχονται οι (ισχυρισμοί για) διάκριση», πρόσθεσε.Χθες, η Πάτινσον δημοσίευσε ότι έλαβε ενημέρωση από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Μανιτόμπα, η οποία ανέφερε ότι πρέπει να «αποδειχθεί ότι η διάκριση» προκάλεσε «κάποιο είδος τραύματος» για να δικαιολογηθεί η διεξαγωγή έρευνας. «Είπαν ότι όλα είναι εντάξει. Αυτό είναι το μόνο που θα πω για το θέμα», έγραψε.