Στις 19 Νοεμβρίου η ετυμηγορία του SSM για τις ελληνικές τράπεζες – Πού εστιάζει ο ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός
Στις 19 Νοεμβρίου η ετυμηγορία του SSM για τις ελληνικές τράπεζες – Πού εστιάζει ο ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός
Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ολοκληρώνει την εποπτική αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών, εξετάζοντας δάνεια, ναυτιλία, ομόλογα και κεφάλαια - Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης τα μερίσματα, ο αναβαλλόμενος φόρος, η ρευστότητα και η ανθεκτικότητα των τραπεζικών ισολογισμών
Στην τελική ευθεία μπαίνει η ετήσια εποπτική αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών, καθώς στις 19 Νοεμβρίου ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) αναμένεται να γνωστοποιήσει τις τελικές του παρατηρήσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP). Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διαδικασίες του ευρωπαϊκού τραπεζικού επόπτη, καθώς μέσα από αυτήν αποτυπώνεται η συνολική εικόνα κάθε τράπεζας, αξιολογούνται οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει και προσδιορίζονται οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες της εποπτείας για την επόμενη περίοδο.
Το ενδιαφέρον για τις ελληνικές τράπεζες είναι φέτος αυξημένο. Παρά την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση, την κερδοφορία και τη σημαντική πρόοδο που έχουν σημειώσει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ο επόπτης δεν περιορίζεται στην αποτύπωση των σημερινών επιδόσεων. Αντιθέτως, επιχειρεί να εντοπίσει ενδεχόμενες εστίες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα των ισολογισμών τους σε ένα περιβάλλον όπου οι οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται, οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων αυξάνονται και η πιστωτική επέκταση δημιουργεί νέα ανοίγματα.
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Το ενδιαφέρον για τις ελληνικές τράπεζες είναι φέτος αυξημένο. Παρά την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση, την κερδοφορία και τη σημαντική πρόοδο που έχουν σημειώσει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ο επόπτης δεν περιορίζεται στην αποτύπωση των σημερινών επιδόσεων. Αντιθέτως, επιχειρεί να εντοπίσει ενδεχόμενες εστίες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα των ισολογισμών τους σε ένα περιβάλλον όπου οι οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται, οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων αυξάνονται και η πιστωτική επέκταση δημιουργεί νέα ανοίγματα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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