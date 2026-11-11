Citi: Το στοίχημα της Ελλάδας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Iσχυρό το 2027 με νέες αναβαθμίσεις
Citi: Το στοίχημα της Ελλάδας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Iσχυρό το 2027 με νέες αναβαθμίσεις
Ο οίκος εκτιμά ότι η στήριξη των ευρωπαϊκών πόρων θα συνεχιστεί το 2027 και πιθανώς το 2028, δίνοντας στην Ελλάδα χρόνο προσαρμογής - Πιθανός νέος κύκλος πιστοληπτικών αναβαθμίσεων από το δεύτερο εξάμηνο του 2027
Η δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να διατηρήσει την ανάπτυξη όταν περιοριστεί η χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης αναδεικνύεται σε βασικό μεσοπρόθεσμο ερώτημα για τη Citi. Η χώρα διαθέτει δημοσιονομικά περιθώρια, μειώνει το χρέος της και προστατεύεται από τις άμεσες επιπτώσεις των υψηλότερων επιτοκίων. Για την περίοδο 2028–2029, όμως, η προσοχή στρέφεται περισσότερο στις εγχώριες πηγές ανάπτυξης και στην απόδοση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.
Ο οίκος εκτιμά ότι η στήριξη των ευρωπαϊκών πόρων θα συνεχιστεί το 2027 και πιθανώς το 2028, δίνοντας στην Ελλάδα χρόνο προσαρμογής. Παράλληλα, διατηρεί συγκρατημένη πρόβλεψη για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, χαμηλότερα από τις κυβερνητικές εκτιμήσεις για 2% και 2,3%, αντίστοιχα.
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Ο οίκος εκτιμά ότι η στήριξη των ευρωπαϊκών πόρων θα συνεχιστεί το 2027 και πιθανώς το 2028, δίνοντας στην Ελλάδα χρόνο προσαρμογής. Παράλληλα, διατηρεί συγκρατημένη πρόβλεψη για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,8% τόσο το 2026 όσο και το 2027, χαμηλότερα από τις κυβερνητικές εκτιμήσεις για 2% και 2,3%, αντίστοιχα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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