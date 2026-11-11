Citi: Το στοίχημα της Ελλάδας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης – Iσχυρό το 2027 με νέες αναβαθμίσεις

Ο οίκος εκτιμά ότι η στήριξη των ευρωπαϊκών πόρων θα συνεχιστεί το 2027 και πιθανώς το 2028, δίνοντας στην Ελλάδα χρόνο προσαρμογής - Πιθανός νέος κύκλος πιστοληπτικών αναβαθμίσεων από το δεύτερο εξάμηνο του 2027