Μυτιληναίος: Μπαίνει στη ναυτιλία μέσω της Tsakos Energy Navigation – Η νέα επενδυτική κίνηση

Ο επικεφαλής της METLEN προαναγγέλλει είσοδο στις θαλάσσιες μεταφορές, με τη συνεργασία του Ομίλου Τσάκου – Η ενεργειακή δραστηριότητα μεταφορές LNG στο επίκεντρο του νέου ανοίγματος