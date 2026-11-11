Τρίτη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο με τραπεζικά «καύσιμα» και comeback πάνω από τις 2.650 μονάδες

Ράλι 4% το τελευταίο τριήμερο για τον Γενικό Δείκτη - Ισχυρά κέρδη για τις τραπεζικές μετοχές, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει - Η προσοχή στρέφεται στην ετυμηγορία του MSCI