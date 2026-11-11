Οι κόρες της Αρετής: Ποια είναι η νικήτρια του X-Factor, Κατερίνα Λαζαρίδου που ερμηνεύει το τραγούδι της δραματικής σειράς
Οι κόρες της Αρετής: Ποια είναι η νικήτρια του X-Factor, Κατερίνα Λαζαρίδου που ερμηνεύει το τραγούδι της δραματικής σειράς
Η τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη, που αναδείχθηκε νικήτρια του μουσικού διαγωνισμού το 2022, ερμηνεύει το «Στα Δύο», σε μουσική Νίκου Τερζή και στίχους Γιάννη Κότσιρα
Τη φωνή της Κατερίνας Λαζαρίδου φιλοξενούν οι τίτλοι αρχής της νέας δραματικής σειράς του Alpha «Οι κόρες της Αρετής», τέσσερα χρόνια μετά τη νίκη της στο X-Factor το 2022. Η τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη ερμηνεύει το τραγούδι «Στα δύο», σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό κομμάτι που συνοδεύει την ιστορία της Αρετής, μιας μητέρας που προσπαθεί να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της όσα η ίδια στερήθηκε, καθώς η φιλοδοξία και η επιθυμία της για μια καλύτερη ζωή τη φέρνουν αντιμέτωπη με οικογενειακές συγκρούσεις και δύσκολες επιλογές. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 5 Οκτωβρίου και προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00.
Ακούστε το «Στα Δύο»
Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, η Κατερίνα Λαζαρίδου βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας το 2022, όταν εντυπωσίασε στην οντισιόν του X-Factor με το «Αν το Λες Αγάπη Αυτό», κατακτώντας τον Ιούλιο την πρώτη θέση με μέντορά της τον Χρήστο Μάστορα.
Στον μεγάλο τελικό, στις 10 Ιουλίου, ερμήνευσε το «I Have Nothing» της Γουίτνεϊ Χιούστον, ενώ εμφανίστηκε μαζί με τον Χρήστο Μάστορα τραγουδώντας το «Φύλακας Άγγελος» του Γιάννη Κότσιρα.
Η νίκη της συνοδεύτηκε από χρηματικό έπαθλο 150.000 ευρώ και δισκογραφικό συμβόλαιο με την Panik Records.
Η ίδια είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της, λίγο μετά τη νίκη της, ότι δεν είχε κάνει μαθήματα φωνητικής. Πριν από τη συμμετοχή της στο X-Factor, είχε επίσης ξεκινήσει σπουδές στον τομέα του τουρισμού, έχοντας ως στόχο να εργαστεί επαγγελματικά στον συγκεκριμένο κλάδο. Όπως είχε εξηγήσει, η συμμετοχή της στον διαγωνισμό δεν είχε αρχικά ως στόχο την πρώτη θέση, αλλά να γίνει περισσότερο γνωστή και να αποκτήσει τη δυνατότητα να βιοπορίζεται από τη μουσική.
Τον Ιούλιο του 2023 η Κατερίνα Λαζαρίδου παρουσίασε το «Θέλω να Ξέρω», το πρώτο της τραγούδι μετά τη νίκη στον διαγωνισμό. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία είχε και προσωπικό δημιουργικό χαρακτήρα, καθώς η τραγουδίστρια συμμετείχε στη σύνθεση της μουσικής μαζί με τον Cenobite, ενώ έγραψε η ίδια τους στίχους.
Με το «Στα δύο», η Κατερίνα Λαζαρίδου προσθέτει στη διαδρομή της μια συνεργασία που τη συνδέει με τη μουσική της τηλεοπτικής μυθοπλασίας και με δύο δημιουργούς που έχουν μακρά παρουσία στο ελληνικό τραγούδι.
Η μικρότερη κόρη της, η Άννα, την οποία υποδύεται η Γεωργία Μεσαρίτη, είναι ευαίσθητη και ονειροπόλα, ενώ η μεγαλύτερη, η Ναταλία, που ενσαρκώνει η Ασημένια Βουλιώτη, έχει έναν δυναμικό και ανεξάρτητο χαρακτήρα. Η Ναταλία εργάζεται ως εκπαιδεύτρια kickboxing και συγκρούεται με τη μητέρα της, καθώς διαφωνεί με τις επιλογές και τις φιλοδοξίες της.
Οι ζωές τους αλλάζουν όταν έρχονται σε επαφή με την οικογένεια Κεχαγιά, μία από τις ισχυρότερες και οικονομικά ευκατάστατες οικογένειες της πόλης. Επικεφαλής της είναι ο Λεωνίδας Κεχαγιάς, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννος Περλέγκας, ενώ πίσω από την εικόνα της επιτυχίας κρύβονται οικογενειακές αντιπαραθέσεις και μυστικά.
Η συνάντηση των δύο οικογενειών γίνεται η αφετηρία μιας ιστορίας στην οποία η μητρική αγάπη, η κοινωνική ανέλιξη και οι προσωπικές επιθυμίες συχνά συγκρούονται.
Η ελληνική παραγωγή βασίζεται στο τουρκικό τηλεοπτικό format «Mrs. Fazilet and Her Daughters» («Fazilet Hanım ve Kızları»). Το σενάριο της ελληνικής διασκευής υπογράφει η Κατερίνα Γιαννάκου, τη σκηνοθεσία ο Μιχάλης Κωνσταντάτος και την παραγωγή η Pedio Productions.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό κομμάτι που συνοδεύει την ιστορία της Αρετής, μιας μητέρας που προσπαθεί να εξασφαλίσει στις δύο κόρες της όσα η ίδια στερήθηκε, καθώς η φιλοδοξία και η επιθυμία της για μια καλύτερη ζωή τη φέρνουν αντιμέτωπη με οικογενειακές συγκρούσεις και δύσκολες επιλογές. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 5 Οκτωβρίου και προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:00.
Ακούστε το «Στα Δύο»
Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, η Κατερίνα Λαζαρίδου βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας το 2022, όταν εντυπωσίασε στην οντισιόν του X-Factor με το «Αν το Λες Αγάπη Αυτό», κατακτώντας τον Ιούλιο την πρώτη θέση με μέντορά της τον Χρήστο Μάστορα.
Στον μεγάλο τελικό, στις 10 Ιουλίου, ερμήνευσε το «I Have Nothing» της Γουίτνεϊ Χιούστον, ενώ εμφανίστηκε μαζί με τον Χρήστο Μάστορα τραγουδώντας το «Φύλακας Άγγελος» του Γιάννη Κότσιρα.
Η νίκη της συνοδεύτηκε από χρηματικό έπαθλο 150.000 ευρώ και δισκογραφικό συμβόλαιο με την Panik Records.
Η ίδια είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της, λίγο μετά τη νίκη της, ότι δεν είχε κάνει μαθήματα φωνητικής. Πριν από τη συμμετοχή της στο X-Factor, είχε επίσης ξεκινήσει σπουδές στον τομέα του τουρισμού, έχοντας ως στόχο να εργαστεί επαγγελματικά στον συγκεκριμένο κλάδο. Όπως είχε εξηγήσει, η συμμετοχή της στον διαγωνισμό δεν είχε αρχικά ως στόχο την πρώτη θέση, αλλά να γίνει περισσότερο γνωστή και να αποκτήσει τη δυνατότητα να βιοπορίζεται από τη μουσική.
Τον Ιούλιο του 2023 η Κατερίνα Λαζαρίδου παρουσίασε το «Θέλω να Ξέρω», το πρώτο της τραγούδι μετά τη νίκη στον διαγωνισμό. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία είχε και προσωπικό δημιουργικό χαρακτήρα, καθώς η τραγουδίστρια συμμετείχε στη σύνθεση της μουσικής μαζί με τον Cenobite, ενώ έγραψε η ίδια τους στίχους.
Το πρώτο της τραγούδι μετά το X-Factor
Με το «Στα δύο», η Κατερίνα Λαζαρίδου προσθέτει στη διαδρομή της μια συνεργασία που τη συνδέει με τη μουσική της τηλεοπτικής μυθοπλασίας και με δύο δημιουργούς που έχουν μακρά παρουσία στο ελληνικό τραγούδι.
«Οι κόρες της Αρετής» και η ιστορία της νέας δραματικής σειράςΗ σειρά «Οι κόρες της Αρετής» παρακολουθεί τη ζωή μιας χήρας μητέρας, την οποία υποδύεται η Μαριάννα Τουμασάτου. Έχοντας μεγαλώσει μέσα στη φτώχεια, η Αρετή είναι αποφασισμένη να προσφέρει στις κόρες της την κοινωνική και οικονομική ασφάλεια που η ίδια δεν γνώρισε.
Η μικρότερη κόρη της, η Άννα, την οποία υποδύεται η Γεωργία Μεσαρίτη, είναι ευαίσθητη και ονειροπόλα, ενώ η μεγαλύτερη, η Ναταλία, που ενσαρκώνει η Ασημένια Βουλιώτη, έχει έναν δυναμικό και ανεξάρτητο χαρακτήρα. Η Ναταλία εργάζεται ως εκπαιδεύτρια kickboxing και συγκρούεται με τη μητέρα της, καθώς διαφωνεί με τις επιλογές και τις φιλοδοξίες της.
Οι ζωές τους αλλάζουν όταν έρχονται σε επαφή με την οικογένεια Κεχαγιά, μία από τις ισχυρότερες και οικονομικά ευκατάστατες οικογένειες της πόλης. Επικεφαλής της είναι ο Λεωνίδας Κεχαγιάς, τον οποίο υποδύεται ο Γιάννος Περλέγκας, ενώ πίσω από την εικόνα της επιτυχίας κρύβονται οικογενειακές αντιπαραθέσεις και μυστικά.
Η συνάντηση των δύο οικογενειών γίνεται η αφετηρία μιας ιστορίας στην οποία η μητρική αγάπη, η κοινωνική ανέλιξη και οι προσωπικές επιθυμίες συχνά συγκρούονται.
Η ελληνική παραγωγή βασίζεται στο τουρκικό τηλεοπτικό format «Mrs. Fazilet and Her Daughters» («Fazilet Hanım ve Kızları»). Το σενάριο της ελληνικής διασκευής υπογράφει η Κατερίνα Γιαννάκου, τη σκηνοθεσία ο Μιχάλης Κωνσταντάτος και την παραγωγή η Pedio Productions.
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