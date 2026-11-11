Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν ξεκίνησαν πόλεμο με το Ιράν, διεξάγουν πόλεμο εναντίον μας από το 1979
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Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν ξεκίνησαν πόλεμο με το Ιράν, διεξάγουν πόλεμο εναντίον μας από το 1979

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τον πόλεμο με το Ιράν, το θέμα είναι πότε θα τον τερματίσουμε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε μία ολοκληρωτική νίκη, όχι μία νίκη του 93%», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος

Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν ξεκίνησαν πόλεμο με το Ιράν, διεξάγουν πόλεμο εναντίον μας από το 1979
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«Οι ΗΠΑ δεν ξεκίνησαν πόλεμο με το Ιράν. Το Ιράν διεξάγει πόλεμο στην Αμερική από το 1979», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της εθνικής γιορτής της Ημέρας των Βετεράνων στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον, ενώ πρόσθεσε πως «αυτό θα έπρεπε να είχε διευθετηθεί εδώ και πολύ καιρό».

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Αμφιθέατρο Μνήμης του νεκροταφείου «οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τον πόλεμο με το Ιράν»,  υπογραμμίζοντας πως «είναι απλώς θέμα του πότε θέλουμε να τον τερματίσουμε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε μία ολοκληρωτική νίκη, όχι μία νίκη του 93%».


Επιπλέον, ο Τραμπ είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», προσθέτοντας ότι «θα τους πάρει 25 χρόνια να ξαναχτίσουν ό,τι καταστρέψαμε, και ελπίζω να μην χρειαστεί να καταστρέψουμε τίποτα άλλο από αυτή τη χώρα».

Η σύγκριση της Βενεζουέλας με τους πολέμους σε Κορέα, Βιετνάμ, Ιράκ και Αφγανιστάν

Στεκόμενος σε μικρή απόσταση από τους τάφους των Αμερικανών που σκοτώθηκαν στην Κορέα, το Βιετνάμ, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, ο Τραμπ ανέφερε τη διάρκεια και τον αριθμό των θυμάτων καθενός από αυτούς τους πολέμους και είπε ότι η χώρα «απέκτησε ελάχιστα από οποιονδήποτε από αυτούς τους πολέμους». Αντιπαρέβαλε αυτούς τους πολέμους με την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για την απομάκρυνση του δικτάτορα Νικολάου Μαδούρο τον περασμένο Ιανουάριο, η οποία, όπως είπε, ολοκληρώθηκε μέσα «σε 48 λεπτά».

Αυτό το παρουσίασε ως «πόλεμο» που η κυβέρνησή του είχε «κερδίσει» και καυχιόταν για τα πετροδολάρια που οι ΗΠΑ υποτίθεται ότι έχουν εισπράξει χάρη στην προνομιακή πρόσβαση στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας. «Αποκομίζουμε δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια από το πετρέλαιο και κάθε είδους άλλα αγαθά. Σύντομα θα φτάσουν τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια», δήλωσε ο Τραμπ στο πλήθος. «Κανείς δεν έχει δει ποτέ κάτι παρόμοιο, και έχουμε ήδη καλύψει το κόστος του πολέμου πολλές, πολλές φορές». «Στον νικητή ανήκουν τα λάφυρα, έλεγαν παλιά», πρόσθεσε. «Αλλά μπορείτε να το ξαναπείτε αυτό για εμάς υπό αυτή την ηγεσία».

Προς το τέλος της ομιλίας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην επιχρυσωμένη αψίδα ύψους περίπου 77μέτρων που η κυβέρνησή του σχεδιάζει να κατασκευάσει μεταξύ του Μνημείου του Λίνκολν και του νεκροταφείου όπου μιλούσε. «Σύντομα θα εγκαινιάσουμε μια μεγαλοπρεπή θριαμβευτική αψίδα προς τιμήν των βετεράνων μας, και αυτό γίνεται προς τιμήν των σπουδαίων βετεράνων μας και των σπουδαίων ενόπλων δυνάμεών μας. Το περιμένουν εδώ και 200 χρόνια». Το έργο αμφισβητείται στα δικαστήρια, και οι επικριτές υποστηρίζουν ότι θα διαταράξει τις ιστορικές οπτικές γραμμές της πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος δεν αναφέρθηκε ρητά στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας. Το πιο κοντινό που έφτασε ήταν στο τελευταίο λεπτό της ομιλίας του στο βήμα. «Κάνουμε πράγματα που κανείς δεν πίστευε ποτέ ότι ήταν δυνατά, και ναι, θα αντιμετωπίσουμε κάποιες μικρές αναποδιές. Θα τις χειριστούμε πολύ καλά», είπε.

Νωρίτερα, δήλωσε πως : «Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε κανέναν να βλάψει τη χώρα μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να βλάψει ή να καταστρέψει τη χώρα μας με κακή, ανόητη, φρικτή ιδεολογία. Δεν θα το αφήσουμε να συμβεί, και όλοι ξέρουν τι εννοώ».
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