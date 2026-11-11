Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF): Στην ICEYE η πρώτη επένδυση των 35 εκατ. ευρώ

Παρουσία Μητσοτάκη η ανακοίνωση, στο περιθώριο της διεθνούς συνάντησης κρατικών επενδυτικών ταμείων που φιλοξενεί το Υπερταμείο στην Αθήνα - Το σχέδιο της ICEYE για εργοστάσιο παραγωγής έως 150 δορυφόρων ετησίως στην Ελλάδα





Η επιλογή μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε έναν τομέα κρίσιμο για την άμυνα, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία αποτυπώνει την κατεύθυνση του νέου επενδυτικού βραχίονα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου προς στρατηγικές επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, με αναπτυξιακό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.







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Η συμφωνία αφορά την απόκτηση προνομιούχων μετοχών της ICEYE, στο πλαίσιο του γύρου χρηματοδότησης Series F, ύψους 485 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών θεσμικών επενδυτών, όπως η General Atlantic και η EQT, καθώς και κρατικών επενδυτικών ταμείων από το Κατάρ και τη Φινλανδία. Μαζί με τη δευτερογενή διάθεση μετοχών, το συνολικό ύψος του γύρου υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.



Η επιλογή της ICEYE αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της παρουσίας της στην Ελλάδα, όπου η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει σχέδιο για τη δημιουργία της μεγαλύτερης παραγωγικής της μονάδας στην Ευρώπη. Το νέο εργοστάσιο προβλέπεται να έχει δυνατότητα κατασκευής έως 150 δορυφόρων ετησίως και να δημιουργήσει περισσότερες από 250 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έως το 2028.



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Η συμφωνία με την ICEYE υπεγράφη στις 30 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας την έναρξη της επενδυτικής δραστηριότητας του Ταμείου σε έναν κλάδο που συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με τη δημιουργία παραγωγικών υποδομών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.



Από αριστερά Γιάννης Παπαχρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Στέφανος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη



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Με μια επένδυση 35 εκατ. ευρώ στην ICEYE, μία από τις κορυφαίες διεθνώς εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας, κάνει την πρεμιέρα του το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), δίνοντας παράλληλα το πρώτο δείγμα γραφής για την επενδυτική στρατηγική που πρόκειται να ακολουθήσει.Η επιλογή μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε έναν τομέα κρίσιμο για την άμυνα, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία αποτυπώνει την κατεύθυνση του νέου επενδυτικού βραχίονα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου προς στρατηγικές επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, με αναπτυξιακό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.Η πρώτη επένδυση ανακοινώθηκε σήμερα παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη , στο περιθώριο της 18ης ετήσιας συνάντησης του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), που πραγματοποιείται στην Αθήνα με οικοδεσπότη το Υπερταμείο και τη συμμετοχή περισσότερων από 200 επικεφαλής και ανώτατων στελεχών κρατικών επενδυτικών ταμείων από όλο τον κόσμο.Η χρονική συγκυρία προσδίδει πρόσθετο ενδιαφέρον στην πρώτη επενδυτική κίνηση του HIIF, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο των συζητήσεων για τον ρόλο των κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων στη διεθνή οικονομία.Η συμφωνία αφορά την απόκτηση προνομιούχων μετοχών της ICEYE, στο πλαίσιο του γύρου χρηματοδότησης Series F, ύψους 485 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών θεσμικών επενδυτών, όπως η General Atlantic και η EQT, καθώς και κρατικών επενδυτικών ταμείων από το Κατάρ και τη Φινλανδία. Μαζί με τη δευτερογενή διάθεση μετοχών, το συνολικό ύψος του γύρου υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.Η επιλογή της ICEYE αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω της παρουσίας της στην Ελλάδα, όπου η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει σχέδιο για τη δημιουργία της μεγαλύτερης παραγωγικής της μονάδας στην Ευρώπη. Το νέο εργοστάσιο προβλέπεται να έχει δυνατότητα κατασκευής έως 150 δορυφόρων ετησίως και να δημιουργήσει περισσότερες από 250 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έως το 2028.Το HIIF δημιουργήθηκε ως ο επενδυτικός βραχίονας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, με αποστολή να κατευθύνει κεφάλαια σε τομείς στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, από την καινοτομία και τις ψηφιακές υποδομές μέχρι την ενέργεια, την πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία. Με αρχικό κεφάλαιο 300 εκατ. ευρώ και στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 1 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία, επιδιώκει να προσελκύσει ιδιωτικά και διεθνή κεφάλαια σε επιχειρήσεις και έργα με αναπτυξιακές προοπτικές.Η συμφωνία με την ICEYE υπεγράφη στις 30 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, σηματοδοτώντας την έναρξη της επενδυτικής δραστηριότητας του Ταμείου σε έναν κλάδο που συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με τη δημιουργία παραγωγικών υποδομών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Το HIIF, το επενδυτικό όχημα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για επενδύσεις στη νέα οικονομία, ανακοινώνει σήμερα την πρώτη του επένδυση, την απόκτηση προνομιούχων μετοχών ύψους €35 εκατ. στην ICEYE, την παγκόσμια ηγέτιδα στην κυρίαρχη πληροφόρηση από το διάστημα. Η συμφωνία υπεγράφη στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και η επένδυση ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2026.



Η επένδυση του HIIF υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρωτογενούς γύρου χρηματοδότησης, Series F της ICEYE, συνολικού ύψους €485 εκατ., στον οποίο συμμετείχαν σημαντικοί θεσμικοί και διεθνείς επενδυτές, όπως η General Atlantic, η EQT μέσω του Scaleup Europe Fund της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και μεταξύ άλλων τα κρατικά επενδυτικά ταμεία Qatar Investment Authority, Solidium (Φινλανδία) και Tesi (Φινλανδία). Σημειώνεται ότι μεταξύ των υφιστάμενων επενδυτών της ICEYE περιλαμβάνονται ήδη κορυφαίοι θεσμικοί επενδυτές όπως BlackRock, General Catalyst, Draper, Seraphim Capital, DNX Ventures, και τα κρατικά επενδυτικά ταμεία Bpifrance (Γαλλία) και BGK (Πολωνία). Συνυπολογίζοντας και τη δευτερογενή διάθεση μετοχών, το συνολικό ύψος του γύρου Series F υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.



Η πρώτη επένδυση του HIIF ανακοινώθηκε σήμερα, Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου, στην έδρα του, παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, κ. Στέφανου Θεοδωρίδη, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, κ. Γιάννη Παπαχρήστου, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του HIIF, κ. Γεωργίου Κοφινάκου, του Διευθύνοντος Συμβούλου του HIIF, κ. Στέλιου Φράγκου, του CEO και συνιδρυτή της ICEYE, κ. Rafal Modrzewski και του CEO της ICEYE Hellas, κ. Βασίλη Χαλουλάκου.



Η ICEYE βλέπει την Ελλάδα ως στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σχεδιάζει τη δημιουργία παραγωγικής μονάδας στη χώρα με ολοκληρωμένες δυνατότητες σε όλο το φάσμα συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης και δοκιμών δορυφόρων (AIT), καθώς και στην κατασκευή υποσυστημάτων.



Η μονάδα αυτή θα αποτελεί μία από τις πιο προηγμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις αυτού του είδους στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω τις υψηλής τεχνολογίας, βιομηχανικές και εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας. Η νέα μονάδα παραγωγής στην χώρα αναμένεται να παράγει έως 150 δορυφόρους ετησίως και να δημιουργήσει πάνω από 250 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, υπό καθεστώς πλήρους λειτουργίας, επενδύοντας στην Έρευνα & Ανάπτυξη.



Για τους πολίτες, η τεχνολογία της ICEYE κάνει τη διαφορά στην πράξη: οι δορυφόροι SAR βλέπουν μέσα από σύννεφα, καπνό και σκοτάδι, ημέρα και νύχτα, υποστηρίζοντας την άμυνα και την ασφάλεια, την επιτήρηση των θαλασσών και των συνόρων. Παράλληλα συμβάλλει στην προστασία των πολιτών μέσα από την υποστήριξη της έγκαιρης αντιμετώπισης πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων φυσικών φαινομένων καθώς και την προστασία κρίσιμων υποδομών.



Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: «Με το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» θέσαμε ένα σαφή στόχο: η Ελλάδα να αποκτήσει δικές της δυνατότητες στο διάστημα και να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους ανθρώπους της. Η επένδυση του HIIF στην ICEYE δίνει συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια, με μια νέα μονάδα παραγωγής δορυφόρων και προοπτική δημιουργίας περισσότερων από 250 εξειδικευμένων θέσεων εργασίας έως το 2028. Θέλουμε οι Έλληνες επιστήμονες να μπορούν να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν διαστημική τεχνολογία στη χώρα τους. Παράλληλα, προχωράμε στους νέους διαγωνισμούς του «HELLAS-SPACE 2.0». Έως το τέλος Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για οπτικούς και θερμικούς δορυφόρους ελληνικής ιδιοκτησίας, για την επιτήρηση θαλασσών και συνόρων, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και τον εντοπισμό εστιών πυρκαγιάς, ακόμη και τη νύχτα. Έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026, στόχος είναι να ακολουθήσουν οι διαγωνισμοί για μικροδορυφόρους εντοπισμού ραδιοσημάτων, που θα βοηθούν και στον εντοπισμό σκαφών χωρίς σήμα αναγνώρισης, για συστήματα παρακολούθησης κινδύνων στο διάστημα, καθώς και για τεχνολογίες εξυπηρέτησης δορυφόρων σε τροχιά».



Το διάστημα δεν είναι πλέον μια μακρινή υπόθεση για την Ελλάδα. Είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε, με δικές μας υποδομές, με την τεχνογνωσία και τις ιδέες των ανθρώπων μας. Έχουμε κάθε λόγο να κοιτάμε ψηλά και να δίνουμε στη νέα γενιά τη δυνατότητα να φτάσει ακόμη ψηλότερα, ξεκινώντας από εδώ, από την Ελλάδα».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος του HIIF, κ. Στέλιος Φράγκος, ανέφερε για τη σημασία της επένδυσης: «Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή όπως και με μεγάλο αίσθημα ευθύνης ανακοινώνουμε την πρώτη επένδυση του HIIF, σηματοδοτώντας την έναρξη της επενδυτικής του δραστηριότητας. Η επένδυσή μας στην ICEYE αποτελεί στρατηγική επιλογή με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία, καθώς συνδέεται με την άμεση ενίσχυση της εθνικής βιομηχανίας, τη δημιουργία νέων σημαντικών δυνατοτήτων παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, την ανάπτυξη θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η δημιουργία μεγάλης κλίμακας μονάδας παραγωγής δορυφόρων εντός της Ελλάδας ενισχύει ουσιαστικά το εθνικό διαστημικό οικοσύστημα και δημιουργεί έμπρακτες προϋποθέσεις για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και υψηλής τεχνογνωσίας μέσω της σύμπραξης με αναγνωρισμένους θεσμικούς επενδυτές παγκόσμιας εμβέλειας».



Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, κ. Γιάννης Παπαχρήστου, τόνισε: «Οι επενδύσεις στη Νέα Οικονομία αποτελούν βασική προτεραιότητα μας, στο πλαίσιο της διευρυμένης αποστολής μας για δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας. Με το Hellenic Innovation & Infrastructure Fund, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο κάνει ένα αποφασιστικό βήμα στη μετάβαση από έναν διαχειριστή συμμετοχών σε έναν ενεργό επενδυτή, κατευθύνοντας κεφάλαια σε τομείς στρατηγικής σημασίας σε επενδύσεις που συμβάλλουν στη συγκράτηση στη χώρα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και στην προσέλκυση στελεχών που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα».



Ο CEO και συνιδρυτής της ICEYE, κ. Rafal Modrzewski, δήλωσε: «Η επένδυση του HIIF σηματοδοτεί μια νέα σχέση με την Ελλάδα. Η χώρα που μας εμπιστεύτηκε μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων γίνεται επενδυτής μας και εμείς επενδύουμε στην Ελλάδα. Σε λιγότερο από δύο χρόνια, η ομάδα μας στην Αθήνα απέδειξε ότι η Ελλάδα μπορεί να κατασκευάζει δορυφόρους παγκόσμιου επιπέδου. Τώρα χτίζουμε εδώ μια μονάδα παραγωγής που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα κρατήσει την τεχνογνωσία στη χώρα και θα βοηθήσει την Ευρώπη να βλέπει με τα δικά της μάτια. Ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση για την εμπιστοσύνη τους».



Ο CEO της ICEYE Hellas, κ. Βασίλης Χαλουλάκος, ανέφερε: «Η ανάπτυξή μας στην Ελλάδα στηρίζεται στην ομάδα της ICEYE στην Αθήνα, που αποτελείται από ανθρώπους που αποδεικνύουν καθημερινά ότι η επιτυχία στηρίζεται σε απτά αποτελέσματα, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και δέσμευση στους στόχους τόσο της εταιρείας όσο και των στρατηγικών μας εταίρων. Και δεν αφορά μόνο στην ICEYE: συνεργαζόμαστε ήδη με σειρά ελληνικών οργανισμών συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος. Για πολλούς Έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να δουλεύουν στην αιχμή της διαστημικής τεχνολογίας χωρίς να χρειαστεί να φύγουν από τη χώρα. Για όλους εμάς στην ICEYE Hellas σημαίνει υπερηφάνεια, γιατί καθημερινά δημιουργούμε αξία για τη χώρα μας και την Ευρώπη. Για τους πολίτες, σημαίνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ασφάλεια».



ΠΗΓΗ: NEWMONEY