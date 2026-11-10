Αυτοκίνητο: Θα χαθεί μια ολόκληρη χρονιά εξαιτίας του Υπουργείου Μεταφορών – Ζημιά και στα δημόσια έσοδα

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου κινδυνεύει να χάσει όλη τη χρονιά επειδή το κράτος δυσκολεύεται να εξασφαλίσει δύο μεταλλικές πινακίδες για κάθε αυτοκίνητο. Αυτοκίνητα υπάρχουν, παραγγελίες έχουν δοθεί και πελάτες έχουν πληρώσει. Η δυνατότητα να ολοκληρωθούν οι ταξινομήσεις και οι παραδόσεις απειλείται ξανά από την εξάντληση των αποθεμάτων.

Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. Εάν το πρόβλημα παραταθεί, θα ανατραπούν ετήσιοι εμπορικοί στόχοι, θα παγώσουν συμβάσεις leasing και θα μεταφερθούν σημαντικές αγοραπωλησίες στο 2027, εφόσον δεν ακυρωθούν. Είναι οικονομικά εγκληματικό για την αγορά και για τα ίδια τα έσοδα του κράτους να αφεθεί μια προβλέψιμη ανάγκη εφοδιασμού να εξελιχθεί σε τέτοια ζημιά.

Μάλιστα ο Σύνδεσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, έχει ήδη προειδοποιήσει δημόσια ότι τα διαθέσιμα αποθέματα δεν επαρκούν για ολόκληρο τον Νοέμβριο και ότι μετά τα μέσα του μήνα μπορεί να επανέλθει η έλλειψη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, το κρίσιμο διάστημα τοποθετείται στις 15–20 Νοεμβρίου για όλη την Ελλάδα και κυρίως για την Αττική. Μαθαίνουμε μάλιστα ότι ήδη σε κάποιες περιφερειακές υπηρεσίες οι πινακίδες έχουν εξαντληθεί.





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