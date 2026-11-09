Δυναμικό ράλι στη Wall Street: Εκρηκτική επιστροφή των αγοραστών στην ΑΙ, άλμα 1.200 μονάδων για τον Dow

Ισχυρή άνοδος στους αμερικανικούς δείκτες, με τις τεχνολογικές μετοχές να ανακάμπτουν δυναμικά παρά τις πιέσεις στη Nvidia - Η πτώση του πετρελαίου και οι προσδοκίες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου