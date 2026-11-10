Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν αξία για τους παραγωγούς.
Έρχονται 25άρια με αφρικανική σκόνη και ισχυρούς νοτιάδες: Πότε επιστρέφουν οι βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Έρχονται 25άρια με αφρικανική σκόνη και ισχυρούς νοτιάδες: Πότε επιστρέφουν οι βροχές, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Νέα άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες – Έως 8 μποφόρ οι άνεμοι το Σαββατοκύριακο, πότε αναμένεται αλλαγή του καιρού
Η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τοπικά τους 25 βαθμούς στα μέσα της εβδομάδας.
Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, ευνοώντας τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Αναλυτικότερα, για σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου το πρωί προβλέπονται ομίχλες, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, στην κεντρική Μακεδονία και στο Αιγαίο.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς στα νότια ηπειρωτικά και τους 20 με 22 βαθμούς στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το κρύο θα παραμείνει αισθητό τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
Όσον αφορά τους ανέμους, στο το Ιόνιο οι νοτιάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ.
Αττική: Αναμένονται λίγες νεφώσεις, με πολύ μικρή πιθανότητα για ψιχάλα μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.
Θεσσαλονίκη: Προβλέπεται λίγη συννεφιά, με μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής γύρω στο μεσημέρι. Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 16 βαθμούς.
-Παρασκευή (13/11) και Σάββατο (14/11): Οι βροχές θα είναι περισσότερες, κυρίως στα δυτικά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 25 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
-Κυριακή (15/11): Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει πρόσκαιρα και θα σημειωθούν λίγες βροχές.
Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, ευνοώντας τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Αναλυτικότερα, για σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου το πρωί προβλέπονται ομίχλες, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, στην κεντρική Μακεδονία και στο Αιγαίο.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς στα νότια ηπειρωτικά και τους 20 με 22 βαθμούς στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Το κρύο θα παραμείνει αισθητό τη νύχτα και νωρίς το πρωί.
Όσον αφορά τους ανέμους, στο το Ιόνιο οι νοτιάδες θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ.
Αττική: Αναμένονται λίγες νεφώσεις, με πολύ μικρή πιθανότητα για ψιχάλα μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.
Θεσσαλονίκη: Προβλέπεται λίγη συννεφιά, με μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής γύρω στο μεσημέρι. Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 16 βαθμούς.
Ο καιρός των επόμενων ημερών:-Τετάρτη (11/11) και Πέμπτη (12/11): Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, ευνοώντας τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Αξιόλογες βροχές δεν προβλέπονται.
-Παρασκευή (13/11) και Σάββατο (14/11): Οι βροχές θα είναι περισσότερες, κυρίως στα δυτικά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στους 25 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.
-Κυριακή (15/11): Οι άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει πρόσκαιρα και θα σημειωθούν λίγες βροχές.
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