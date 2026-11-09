Βουτιά 8% έκανε το πετρέλαιο: Λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων δέκα εβδομάδων

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, κατέγραψε πτώση έως και 7,9%, φτάνοντας στα 90,56 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Αυγούστου





Σύμφωνα με τους







Oil prices slumped to a 10-week low on Monday after Donald Trump said on Sunday it was 'highly unlikely' that the US would renew its attacks on Iran. https://t.co/X71uSzs9zY https://t.co/slxfCveQBA — Financial Times (@FT) November 9, 2026





Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις 5 Οκτωβρίου, το Dated Brent είχε εκτιναχθεί στα 136,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ την ίδια περίοδο το συμβόλαιο Brent του πλησιέστερου μήνα διαπραγματευόταν στα 103,40 δολάρια.



Η σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αργού μειώνει πλέον το κόστος προμήθειας πρώτης ύλης για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, τα οποία είχαν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από την άνοδο των τιμών και το αυξημένο κόστος μεταφοράς κατά τη διάρκεια του πολέμου.

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Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ Παρά τη βελτίωση του κλίματος στις αγορές και τις αυξανόμενες προσδοκίες για διπλωματική λύση, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.



Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία συνεχίζονται, υπενθυμίζοντας ότι οι κίνδυνοι για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό δεν έχουν εξαλειφθεί.



Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ επλήγη το Σάββατο (7/11) από άγνωστο βλήμα.



Η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει ακόμη μία επίθεση σε δεξαμενόπλοιο την προηγούμενη Πέμπτη (5/11), την ώρα που το πλοίο εξερχόταν από τον Περσικό Κόλπο.



Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα εβδομάδων υποχώρησαν τη Δευτέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου , μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν , ενισχύοντας τις προσδοκίες για διπλωματική διέξοδο από τον πόλεμο.Σύμφωνα με τους Financial Times , το Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, κατέγραψε πτώση έως και 7,9%, φτάνοντας στα 90,56 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 31 Αυγούστου.Στη συνέχεια περιόρισε τις απώλειές του, κλείνοντας με πτώση 5,9% στα 92,57 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 4,4%, κλείνοντας στα 86,85 δολάρια.Η σημαντική πτώση αποδίδεται στην αλλαγή των προσδοκιών των επενδυτών για την πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς η προοπτική μιας διαπραγματευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης φαίνεται να ενισχύεται.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις 5 Οκτωβρίου, το Dated Brent είχε εκτιναχθεί στα 136,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ την ίδια περίοδο το συμβόλαιο Brent του πλησιέστερου μήνα διαπραγματευόταν στα 103,40 δολάρια.Η σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αργού μειώνει πλέον το κόστος προμήθειας πρώτης ύλης για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, τα οποία είχαν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από την άνοδο των τιμών και το αυξημένο κόστος μεταφοράς κατά τη διάρκεια του πολέμου.Παρά τη βελτίωση του κλίματος στις αγορές και τις αυξανόμενες προσδοκίες για διπλωματική λύση, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη.Οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία συνεχίζονται, υπενθυμίζοντας ότι οι κίνδυνοι για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό δεν έχουν εξαλειφθεί.Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ επλήγη το Σάββατο (7/11) από άγνωστο βλήμα.Η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει ακόμη μία επίθεση σε δεξαμενόπλοιο την προηγούμενη Πέμπτη (5/11), την ώρα που το πλοίο εξερχόταν από τον Περσικό Κόλπο.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, συνδέοντας τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Περσικού Κόλπου με τις διεθνείς αγορές.



Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις καταδεικνύουν ότι, παρά την αποκλιμάκωση των τιμών, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η ομαλή τροφοδοσία των διεθνών αγορών εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.



Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με δύο αντικρουόμενες τάσεις: από τη μία πλευρά, τις προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων και, από την άλλη, τη συνεχιζόμενη απειλή για τις ενεργειακές μεταφορές στην περιοχή.

09.11.2026, 22:12