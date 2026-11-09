Η Μάλτα μπλόκαρε τους νέους φόρους της ΕΕ στα τσιγάρα: Το παρασκήνιο του Ecofin

Σύσσωμα -εκτός από μόνο ένα- τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφωνούν με την αναθέωριση του πλαισίου φορολογίας στα τσιγάρα και γενικά τα καπνικά προϊόντα.Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν στη συνεδρίαση σήμερα τη Δευτέρα την πρόταση για μια ολοκληρωμένη, το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο από το 2011.Στις δηλώσεις του ο, αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, εξέφρασε τη λύπη του για το ότι «το Συμβούλιο δεν μπόρεσε σήμερα να καταλήξει σε τελική συμφωνία σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία του καπνού».Ο Χάρις δεν κατονόμασε το μόνο κράτος μέλος από τα 27 που διαφωνεί και άρα μπλοκάρει την υιοθέτηση του νέου πακέτου μέτρων, πληροφορίες όμως θέλουν να είναι ηΕπισήμανε πάντως ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε αυτό το θέμα ενώ πρόσθεσε ότι «παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο μια ισορροπημένη πρόταση, η οποία θα προστατεύει τη δημόσια υγεία των πολιτών μας και θα ενισχύει την εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς».«Ως Προεδρία,. Δεν θα ξανανοίξουμε τις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα ξεχάσουμε τους στόχους δημόσιας υγείας που όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε», συνέχισε.Η αναθεώρηση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου φορολογίας του καπνού της ΕΕ για την υποστήριξη των στόχων δημόσιας υγείας και στηντονίζε η Ένωση.Η πρόταση θα καταστήσει τους φορολογικούς συντελεστές σε όλη την ΕΕ πιο συνεπείς και θα εντάξει για πρώτη φορά, όπως τα υγρά για ηλεκτρονικά τσιγάρα, τους σάκους νικοτίνης και τον θερμαινόμενο καπνό.