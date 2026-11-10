Πληρώνουμε γυμναστήριο και δεν πατάμε: Γιατί εγκαταλείπουμε τους στόχους μας
Πληρώνουμε γυμναστήριο και δεν πατάμε: Γιατί εγκαταλείπουμε τους στόχους μας
Η συνδρομή στο γυμναστήριο είναι πληρωμένη, τα αθλητικά παπούτσια περιμένουν στην είσοδο και οι λόγοι για να ξεκινήσουμε άσκηση είναι περισσότεροι από ποτέ
Κι όμως, πάλι δεν πήγαμε. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα υγιεινά τρόφιμα που αγοράζουμε με τις καλύτερες προθέσεις, για να μείνουν τελικά στο ψυγείο… Πώς γίνεται να θέλουμε τόσο πολύ ένα αποτέλεσμα και να αποφεύγουμε τελικά όσα θα μας βοηθήσουν να το πετύχουμε;
Η Κέιτλιν Γούλεϊ, καθηγήτρια Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ, μελετά ακριβώς αυτή την απόσταση. Όπως εξηγεί στο newmoney, αυτό που μας παρακινεί να θέσουμε έναν στόχο δεν είναι απαραίτητα εκείνο που θα μας κάνει να τον τηρήσουμε. Μπορεί να θεωρούμε πολύ σημαντική τη βελτίωση της υγείας μας, αλλά το πόσο μας αρέσει η ίδια η άσκηση προβλέπει καλύτερα αν θα συνεχίσουμε να γυμναζόμαστε.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Η Κέιτλιν Γούλεϊ, καθηγήτρια Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ, μελετά ακριβώς αυτή την απόσταση. Όπως εξηγεί στο newmoney, αυτό που μας παρακινεί να θέσουμε έναν στόχο δεν είναι απαραίτητα εκείνο που θα μας κάνει να τον τηρήσουμε. Μπορεί να θεωρούμε πολύ σημαντική τη βελτίωση της υγείας μας, αλλά το πόσο μας αρέσει η ίδια η άσκηση προβλέπει καλύτερα αν θα συνεχίσουμε να γυμναζόμαστε.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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