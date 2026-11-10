Πληρώνουμε γυμναστήριο και δεν πατάμε: Γιατί εγκαταλείπουμε τους στόχους μας

Η συνδρομή στο γυμναστήριο είναι πληρωμένη, τα αθλητικά παπούτσια περιμένουν στην είσοδο και οι λόγοι για να ξεκινήσουμε άσκηση είναι περισσότεροι από ποτέ