Κέβιν Ο’Λίρι: «Το χειρότερο όταν γίνεσαι πλούσιος είναι η ίδια σου η οικογένεια» – Η συμβουλή του για τα χρήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέβιν Ο’Λίρι: «Το χειρότερο όταν γίνεσαι πλούσιος είναι η ίδια σου η οικογένεια» – Η συμβουλή του για τα χρήματα

Ο γνωστός επενδυτής του Shark Tank εξηγεί πώς η οικονομική επιτυχία μπορεί να διαταράξει τις οικογενειακές σχέσεις και γιατί δεν επενδύει επενδύει σε επιχειρηματικές ιδέες συγγενών

Κέβιν Ο’Λίρι: «Το χειρότερο όταν γίνεσαι πλούσιος είναι η ίδια σου η οικογένεια» – Η συμβουλή του για τα χρήματα
Η απόκτηση μεγάλης περιουσίας μπορεί να λύσει πολλά οικονομικά προβλήματα, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει νέες δυσκολίες στις προσωπικές σχέσεις. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο γνωστός Αμερικανός επενδυτής και επιχειρηματίας Κέβιν Ο’Λίρι, ο οποίος θεωρεί ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του πλούτου δεν αφορά τις αγορές, τη φορολογία ή τη διαχείριση επενδύσεων, αλλά την ίδια την οικογένεια.

Ο επενδυτής, γνωστός από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική εκπομπή Shark Tank, περιέγραψε πώς οι οικονομικές προσδοκίες των συγγενών μπορούν να μετατρέψουν την επαγγελματική επιτυχία σε πηγή εντάσεων, ιδιαίτερα όταν κάποιος αποκτά ξαφνικά σημαντική ρευστότητα.

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