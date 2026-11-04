Ο εγκέφαλος παίζει ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες 15 φορές το δευτερόλεπτο
Ο εγκέφαλος παίζει ανάμεσα σε δύο πραγματικότητες 15 φορές το δευτερόλεπτο
Πώς το μυαλό λειτουργεί ανάμεσα σε συνειδητή και ασυνείδητη φάση και τι ρόλο παίζει η μύτη μας
Αυτή τη στιγμή διαβάζετε αυτές τις γραμμές. Κάθε λέξη έχει το νόημά της. Πόσο σίγουροι είστε, όμως, ότι ο εγκέφαλός σας προσλαμβάνει μόνο αυτές τις πληροφορίες και όχι άλλες, ασυνείδητα; Πόσο πραγματικά βιώνετε το παρόν; Ίσως λιγότερο από όσο νομίζετε. Είναι πιθανό ο εγκέφαλος να δέχεται ταυτόχρονα και άλλες πληροφορίες χωρίς αυτές να φτάνουν στην αντίληψή σας. Αυτό, τουλάχιστον, προκύπτει από μελέτη, η οποία διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πιθήκους μακάκους και ανθρώπους υποδεικνύει ότι ο εγκέφαλος ενδέχεται να «παίζει» μεταξύ συνειδητής και ασυνείδητης πληροφορίας περίπου 15 φορές το δευτερόλεπτο. Είναι πιθανό, δηλαδή, η συνειδητή εμπειρία μας να σχετίζεται με κάτι πολύ διαφορετικό από το οπτικό ερέθισμα που είναι διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή.
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