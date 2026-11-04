Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία μετά την παράταση για τις δηλώσεις Σεπτεμβρίου
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία μετά την παράταση για τις δηλώσεις Σεπτεμβρίου
Επιπλέον χρόνος για τους διαχειριστές ακινήτων μετά τα τεχνικά προβλήματα στην ηλεκτρονική υποβολή - Η νέα καταληκτική ημερομηνία και οι διαθέσιμοι τρόποι επικοινωνίας με τη φορολογική διοίκηση
Περιθώριο έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 έχουν πλέον οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης για να ολοκληρώσουν τις φορολογικές δηλώσεις που αφορούν τις διαμονές του Σεπτεμβρίου.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, προκειμένου να διευκολύνει τους υπόχρεους που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ηλεκτρονική διαδικασία.
Η παράταση προβλέπεται στην απόφαση Α.1227/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και αφορά ειδικά τις Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής για τον Σεπτέμβριο του 2026.
Με τη νέα προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες στην ψηφιακή πλατφόρμα, χωρίς να χρειαστεί να κινηθούν εντός της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας.
Η απόφαση έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και να επιτρέψει την ομαλή διεκπεραίωση των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων.
Πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν οι διαχειριστές ακινήτων
Για απορίες ή δυσκολίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις, η ΑΑΔΕ διαθέτει την υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521, μέσω της οποίας παρέχεται υποστήριξη τόσο τηλεφωνικά όσο και ηλεκτρονικά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έναν από τους δύο διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας:
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: Στον αριθμό 1521, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 07:00 έως τις 20:00.
Ψηφιακή εξυπηρέτηση: Μέσω της πλατφόρμας my1521, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.
Η ηλεκτρονική διαδικασία εξυπηρέτησης διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν ο υπόχρεος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, προκειμένου να διευκολύνει τους υπόχρεους που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ηλεκτρονική διαδικασία.
Η παράταση προβλέπεται στην απόφαση Α.1227/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και αφορά ειδικά τις Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής για τον Σεπτέμβριο του 2026.
Με τη νέα προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες στην ψηφιακή πλατφόρμα, χωρίς να χρειαστεί να κινηθούν εντός της αρχικής καταληκτικής ημερομηνίας.
Η απόφαση έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και να επιτρέψει την ομαλή διεκπεραίωση των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων.
Πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν οι διαχειριστές ακινήτων
Για απορίες ή δυσκολίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις, η ΑΑΔΕ διαθέτει την υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521, μέσω της οποίας παρέχεται υποστήριξη τόσο τηλεφωνικά όσο και ηλεκτρονικά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έναν από τους δύο διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας:
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: Στον αριθμό 1521, τις εργάσιμες ημέρες, από τις 07:00 έως τις 20:00.
Ψηφιακή εξυπηρέτηση: Μέσω της πλατφόρμας my1521, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.
Η ηλεκτρονική διαδικασία εξυπηρέτησης διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν ο υπόχρεος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
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