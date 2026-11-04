Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Έως 138 εκατ. ευρώ το ετήσιο όφελος για τους καταναλωτές
Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Έως 138 εκατ. ευρώ το ετήσιο όφελος για τους καταναλωτές
Το μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης αφορά την Κύπρο, περιορισμένα τα οφέλη για την Ελλάδα - Η πρόσβαση του νησιού σε φθηνότερο φυσικό αέριο περιορίζει σημαντικά την οικονομική απόδοση του έργου
Έως 138 εκατ. ευρώ ετησίως μπορεί να εξοικονομήσουν οι καταναλωτές από τη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, σύμφωνα με την μελέτη προσομοίωσης για τη λειτουργία των δύο ηλεκτρικών συστημάτων το 2035. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του οφέλους, περίπου 124 εκατ. ευρώ στο σενάριο για μεταφορική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας 500 MW, αφορά την κυπριακή αγορά.
Τα αποτελέσματα παρουσίασε χθες στο συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο καθηγητής του ΑΠΘ κ. Παντελής Μπίσκας και αποτελεί μια πρώτη αποτύπωση της οικονομικής αξίας του έργου για τις δύο χώρες. Η ανάλυση δείχνει ότι σημαντικό μέρος της εξοικονόμησης προκύπτει ήδη από τα πρώτα 500 MW ενώ η περαιτέρω αύξηση της ισχύος δεν διευρύνει ανάλογα τα οφέλη.
Η μελέτη εξετάζει πώς μεταβάλλονται οι τιμές, οι εισαγωγές και η αξιοποίηση των ΑΠΕ όταν οι δύο αγορές λειτουργούν χωρίς ηλεκτρική δισσύνδεση ή συνδέονται μέσω καλωδίου δυναμικότητας 500, 750 ή 1.000 MW. Παράλληλα, διερευνά το ενδεχόμενο η Κύπρος να αποκτήσει πρόσβαση σε φυσικό αέριο φθηνότερο από εκείνο που χρησιμοποιούν οι ελληνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.
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Τα αποτελέσματα παρουσίασε χθες στο συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο καθηγητής του ΑΠΘ κ. Παντελής Μπίσκας και αποτελεί μια πρώτη αποτύπωση της οικονομικής αξίας του έργου για τις δύο χώρες. Η ανάλυση δείχνει ότι σημαντικό μέρος της εξοικονόμησης προκύπτει ήδη από τα πρώτα 500 MW ενώ η περαιτέρω αύξηση της ισχύος δεν διευρύνει ανάλογα τα οφέλη.
Η μελέτη εξετάζει πώς μεταβάλλονται οι τιμές, οι εισαγωγές και η αξιοποίηση των ΑΠΕ όταν οι δύο αγορές λειτουργούν χωρίς ηλεκτρική δισσύνδεση ή συνδέονται μέσω καλωδίου δυναμικότητας 500, 750 ή 1.000 MW. Παράλληλα, διερευνά το ενδεχόμενο η Κύπρος να αποκτήσει πρόσβαση σε φυσικό αέριο φθηνότερο από εκείνο που χρησιμοποιούν οι ελληνικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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