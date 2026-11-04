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Συναγερμός στη Λυκόβρυση για ύποπτο αντικείμενο
Συναγερμός στη Λυκόβρυση για ύποπτο αντικείμενο
Στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για τον έλεγχο του αντικειμένου
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στη Λυκόβρυση, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε αλσύλλιο της περιοχής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν χαρτοφύλακα, το περιεχόμενο του οποίου παραμένει άγνωστο.
Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο ύποπτο αντικείμενο.
Λόγω της επιχείρησης, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου, από το ύψος της οδού Λέλας Καραγιάννη.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο χαρτοφύλακας περιέχει κάτι επικίνδυνο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν χαρτοφύλακα, το περιεχόμενο του οποίου παραμένει άγνωστο.
Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο ύποπτο αντικείμενο.
Λόγω της επιχείρησης, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου, από το ύψος της οδού Λέλας Καραγιάννη.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο χαρτοφύλακας περιέχει κάτι επικίνδυνο.
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