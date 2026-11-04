Coca-Cola HBC: Άλμα 9% στα έσοδα το γ’ τρίμηνο – Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026
Coca-Cola HBC: Άλμα 9% στα έσοδα το γ’ τρίμηνο – Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026
Στα 3,5 δισ. ευρώ τα έσοδα του τριμήνου, με αύξηση 5,4% στον όγκο πωλήσεων και ισχυρή δυναμική στα ενεργειακά ποτά – Σε τροχιά ολοκλήρωσης έως το τέλος του έτους η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa
Σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για την αύξηση των εσόδων το 2026 προχωρά η Coca-Cola HBC, μετά τις ισχυρές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου, κατά το οποίο τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 9% σε οργανική βάση, φτάνοντας τα 3,5 δισ. ευρώ, με αύξηση 9,6% σε δημοσιευμένη βάση.
Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5,4%, με αιχμή τα ανθρακούχα αναψυκτικά (+4,5%) και κυρίως τα ποτά ενέργειας (+24,7%). Μετά τα αποτελέσματα αυτά, ο όμιλος αναμένει πλέον οργανική αύξηση εσόδων ελαφρώς πάνω από το εύρος 6%-7% για το σύνολο του έτους, διατηρώντας αμετάβλητη την πρόβλεψη για αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 8%-10%.
Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa έως το τέλος του 2026, έχοντας εξασφαλίσει πέντε από τις έξι απαιτούμενες εγκρίσεις των αρχών ανταγωνισμού.
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Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5,4%, με αιχμή τα ανθρακούχα αναψυκτικά (+4,5%) και κυρίως τα ποτά ενέργειας (+24,7%). Μετά τα αποτελέσματα αυτά, ο όμιλος αναμένει πλέον οργανική αύξηση εσόδων ελαφρώς πάνω από το εύρος 6%-7% για το σύνολο του έτους, διατηρώντας αμετάβλητη την πρόβλεψη για αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 8%-10%.
Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa έως το τέλος του 2026, έχοντας εξασφαλίσει πέντε από τις έξι απαιτούμενες εγκρίσεις των αρχών ανταγωνισμού.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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