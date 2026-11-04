Coca-Cola HBC: Άλμα 9% στα έσοδα το γ’ τρίμηνο – Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Coca-Cola HBC

Coca-Cola HBC: Άλμα 9% στα έσοδα το γ’ τρίμηνο – Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026

Στα 3,5 δισ. ευρώ τα έσοδα του τριμήνου, με αύξηση 5,4% στον όγκο πωλήσεων και ισχυρή δυναμική στα ενεργειακά ποτά – Σε τροχιά ολοκλήρωσης έως το τέλος του έτους η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa

Coca-Cola HBC: Άλμα 9% στα έσοδα το γ’ τρίμηνο – Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026
Σε αναβάθμιση των προβλέψεών της για την αύξηση των εσόδων το 2026 προχωρά η Coca-Cola HBC, μετά τις ισχυρές επιδόσεις του τρίτου τριμήνου, κατά το οποίο τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 9% σε οργανική βάση, φτάνοντας τα 3,5 δισ. ευρώ, με αύξηση 9,6% σε δημοσιευμένη βάση.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5,4%, με αιχμή τα ανθρακούχα αναψυκτικά (+4,5%) και κυρίως τα ποτά ενέργειας (+24,7%). Μετά τα αποτελέσματα αυτά, ο όμιλος αναμένει πλέον οργανική αύξηση εσόδων ελαφρώς πάνω από το εύρος 6%-7% για το σύνολο του έτους, διατηρώντας αμετάβλητη την πρόβλεψη για αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 8%-10%.

Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa έως το τέλος του 2026, έχοντας εξασφαλίσει πέντε από τις έξι απαιτούμενες εγκρίσεις των αρχών ανταγωνισμού.

Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης