Coca-Cola HBC: Άλμα 9% στα έσοδα το γ’ τρίμηνο – Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για το 2026

Στα 3,5 δισ. ευρώ τα έσοδα του τριμήνου, με αύξηση 5,4% στον όγκο πωλήσεων και ισχυρή δυναμική στα ενεργειακά ποτά – Σε τροχιά ολοκλήρωσης έως το τέλος του έτους η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa