Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Νέα κινητοποίηση μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών αύριο στις 11:00 στα Προπύλαια - Συμμετοχή και της ΟΛΜΕ

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
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Νέα κινητοποίηση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη, με μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί να έχουν δώσει «ραντεβού» στα Προπύλαια στις 11:00.

Πέραν της αντίθεσής τους σε θεσμοθέτηση πανελλαδικού τύπου εξετάσεων στο λύκειο και της κατάργησης του άρθρου 16 του Συντάγματος, μεταξύ των βασικών αιτημάτων, είναι η επαρκής χρηματοδότηση των σχολείων και η εκπόνηση ενός σχεδίου ελέγχων και αποκατάστασης των σχολικών κτιρίων, πλήρη στελέχωση των σχολείων, κατάργηση του νέου πλαισίου για τις σχολικές εκδρομές και η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν. […] Διεκδικούμε να δοθούν χρήματα για τη μόρφωση, την υγεία και τη ζωή του λαού, για έρευνα που υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σχετική ανακοίνωση της ΟΛΜΕ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί την ίδια ημέρα με τη νέα κινητοποίηση στη Γαλλία. «Ενώνουμε τον αγώνα μας με τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Γαλλίας που την ίδια μέρα προχωρούν σε απεργία και κινητοποιήσεις», σημειώνεται από την ΟΛΜΕ.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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