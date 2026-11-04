Σούπερ μάρκετ: Η ακρίβεια επιμένει, οι λίστες μικραίνουν – Πού φτάνουν οι μειώσεις στο 34%

186 προϊόντα με μειώσεις τουλάχιστον 10%, 65 με 15% και άνω και 36 με τουλάχιστον 20% - Γιατί η ιδιωτική ετικέτα κερδίζει τις εντυπώσεις, οι ανησυχίες της αγοράς και η προειδοποίηση Θεοδωρικάκου για νέες ανατιμήσεις