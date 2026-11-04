Σούπερ μάρκετ: Η ακρίβεια επιμένει, οι λίστες μικραίνουν – Πού φτάνουν οι μειώσεις στο 34%
Σούπερ μάρκετ: Η ακρίβεια επιμένει, οι λίστες μικραίνουν – Πού φτάνουν οι μειώσεις στο 34%
186 προϊόντα με μειώσεις τουλάχιστον 10%, 65 με 15% και άνω και 36 με τουλάχιστον 20% - Γιατί η ιδιωτική ετικέτα κερδίζει τις εντυπώσεις, οι ανησυχίες της αγοράς και η προειδοποίηση Θεοδωρικάκου για νέες ανατιμήσεις
Με λιγότερα προϊόντα και χαμηλότερο μέσο ποσοστό μείωσης τιμών συνεχίζεται η πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι νέες πιέσεις στο ενεργειακό κόστος δυσκολεύουν τις προσπάθειες συγκράτησης των τιμών. Η δεύτερη λίστα περιλαμβάνει 994 κωδικούς, έναντι 1.335 στους συγκρίσιμους αρχικούς καταλόγους της προηγούμενης περιόδου, με την υποχώρηση να φτάνει το 25,5%. Η ανάλυση των στοιχείων, ωστόσο, αποκαλύπτει 186 προϊόντα με διψήφιες μειώσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν το 34%.
Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 7,1%, έναντι 9,5% που είχε ανακοινωθεί για την πρώτη περίοδο. Πρόκειται για διαφορετικές συνθέσεις προϊόντων και όχι για μεταβολή των τιμών στους ίδιους κωδικούς.
Το δύσκολο περιβάλλον αναγνώρισε χθες και ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος, μιλώντας χθες στην ΕΡΤNews, παραδέχθηκε ότι οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες για σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας και ότι, παρά τις μειώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, είναι πιθανό να υπάρξουν ανατιμήσεις σε άλλα, εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων και του ενεργειακού κόστους.
«Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι τιμές των προϊόντων δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε παράλληλα μεγαλύτερη κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις του στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.
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Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 7,1%, έναντι 9,5% που είχε ανακοινωθεί για την πρώτη περίοδο. Πρόκειται για διαφορετικές συνθέσεις προϊόντων και όχι για μεταβολή των τιμών στους ίδιους κωδικούς.
Το δύσκολο περιβάλλον αναγνώρισε χθες και ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος, μιλώντας χθες στην ΕΡΤNews, παραδέχθηκε ότι οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες για σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας και ότι, παρά τις μειώσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα, είναι πιθανό να υπάρξουν ανατιμήσεις σε άλλα, εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων και του ενεργειακού κόστους.
«Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι τιμές των προϊόντων δεν καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε παράλληλα μεγαλύτερη κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις του στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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