Τζακ Όσμπορν για την καθημερινότητά του με τη σκλήρυνση κατά πλάκας: Νιώθω κάπως σαν απατεώνας
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Τζακ Όσμπορν Σκλήρυνση κατά πλάκας

Τζακ Όσμπορν για την καθημερινότητά του με τη σκλήρυνση κατά πλάκας: Νιώθω κάπως σαν απατεώνας

Ο γιος του Όζι και της Σάρον Όσμπορν διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας το 2012, σε ηλικία 26 ετών

Τζακ Όσμπορν για την καθημερινότητά του με τη σκλήρυνση κατά πλάκας: Νιώθω κάπως σαν απατεώνας
Ιωάννα Μαρίνου
Την προσωπική του εμπειρία με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και τα ανάμεικτα συναισθήματα που εξακολουθεί να του προκαλεί η διάγνωσή του μοιράστηκε ο Τζακ Όσμπορν, δηλώνοντας πως υπάρχουν στιγμές που νιώθει «σαν απατεώνας», καθώς βλέπει άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρότερες δυσκολίες από τις δικές του.

Ο 40χρονος μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο podcast «MeSsy», που παρουσιάζουν η Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ και η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί λανθασμένα με την ίδια ασθένεια. «Για να είμαι ειλικρινής, ένα μέρος του εαυτού μου νιώθει κάπως σαν απατεώνας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζακ.

Ο γιος του Όζι και της Σάρον Όσμπορν διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας τον Απρίλιο του 2012, σε ηλικία 26 ετών, μόλις τρεις εβδομάδες αφότου εκείνος και η τότε σύζυγός του, Λίζα Στέλι απέκτησαν την κόρη τους.

Όπως εξήγησε στις δύο παρουσιάστριες, τα συναισθήματά του συνδέονται κυρίως με την επαφή του με άλλους ασθενείς. «Πηγαίνω σε εκδηλώσεις για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Έχω διαγνωστεί εδώ και 14 χρόνια και συναντώ ανθρώπους που διαγνώστηκαν πριν από έναν χρόνο, οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ χειρότερη κατάσταση και περνούν πολύ πιο δύσκολα» είπε.

Ο ίδιος αναγνώρισε πως η ασθένεια δεν έχει σταματήσει τη ζωή του ούτε έχει επιβραδύνει ουσιαστικά τους ρυθμούς του, αν και κατά διαστήματα έχει επηρεάσει την καθημερινότητά του. «Δεν με έχει σταματήσει και δεν με πάει πίσω τους ρυθμούς μου πραγματικά» είπε, προσθέτοντας πως, παρότι αισθάνεται κάποιες φορές σαν «απατεώνας», γνωρίζει ότι δεν είναι. «Απλώς έχω αυτή την περίεργη σχέση μαζί της» ανέφερε.

Η Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ, η οποία έχει επίσης διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας, του επισήμανε ότι η δική του εμπειρία αποδεικνύει πόσο διαφορετικά μπορεί να εκδηλωθεί η νόσος από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η ίδια τον προέτρεψε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη δική του κατάσταση, τονίζοντας ότι κανείς δεν θα τον αντιμετώπιζε με τον τρόπο που ο ίδιος φοβάται. Παράλληλα, υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι για την κοινότητα των ασθενών να υπάρχουν γνωστά πρόσωπα που αξιοποιούν τη δημόσια παρουσία τους για να ενημερώσουν τον κόσμο σχετικά με τις διαφορετικές επιπτώσεις της νόσου.

Στη συνέχεια, ο Τζακ Όσμπορν αναφέρθηκε και στην πρώτη του αντίδραση όταν έμαθε τη διάγνωσή του, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ήταν απαισιόδοξος: «Ήταν τόσο απογοητευτικό, γιατί αμέσως σκέφτηκα: “Για ποιον λόγο έγινα νηφάλιος; Θα έπρεπε απλώς να τα είχα τινάξει όλα στον αέρα”» δήλωσε. «Ήταν σαν να είχα ηττηθεί. Μόλις είχα αποκτήσει την κόρη μου και έμπαινα σε μια νέα φάση της ζωής μου. Ήταν τρομακτικό. Δεν ήξερα τίποτα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Το μόνο που γνώριζα ήταν ότι ο Ρίτσαρντ Πράιορ είχε πεθάνει από αυτήν» πρόσθεσε.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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