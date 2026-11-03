Ten Brinke και Dimand: Οικοδομικές άδειες στον πάγο, φθηνά σπίτια στα χαρτιά
Ten Brinke και Dimand: Οικοδομικές άδειες στον πάγο, φθηνά σπίτια στα χαρτιά
Γιατί οι developers «πυροβολούν» το ΥΠΕΝ -Δικαστικές εκκρεμότητες και αδειοδοτικά εμπόδια καθυστερούν επενδύσεις, ενώ η αγορά ζητά κίνητρα για κατοικίες με προσιτά ενοίκια
Οικοδομικές άδειες που έχουν ανασταλεί έπειτα από προσφυγές, ολοκληρωμένες κατασκευές που δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αναθεώρηση και ακίνητα που περιμένουν διοικητικές διευθετήσεις. Οι εμπλοκές αυτές κρατούν επενδύσεις εκατομμυρίων της TEN BRINKE HELLAS μετέωρες, όπως περιέγραψε χθες ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Φώτης Γιόφτσιος.
Ο κ. Γιόφτσιος ανέφερε ότι η TEN BRINKE HELLAS ολλανδικών συμφερόντων, έχει επενδύσει εκατομμύρια ευρώ σε ακίνητα με άδειες που ανεστάλησαν μετά από προσφυγές. Σε μία από τις υποθέσεις, η εκδίκαση έχει ολοκληρωθεί, αλλά η απόφαση εκκρεμεί. Στο μεταξύ, τα έξοδα και το κατασκευαστικό κόστος αυξάνονται, ενώ τα αρχικά επιχειρηματικά σχέδια χρειάζονται πλέον επανεξέταση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο κ. Γιόφτσιος ανέφερε ότι η TEN BRINKE HELLAS ολλανδικών συμφερόντων, έχει επενδύσει εκατομμύρια ευρώ σε ακίνητα με άδειες που ανεστάλησαν μετά από προσφυγές. Σε μία από τις υποθέσεις, η εκδίκαση έχει ολοκληρωθεί, αλλά η απόφαση εκκρεμεί. Στο μεταξύ, τα έξοδα και το κατασκευαστικό κόστος αυξάνονται, ενώ τα αρχικά επιχειρηματικά σχέδια χρειάζονται πλέον επανεξέταση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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