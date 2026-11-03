ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συναγερμός για βόμβα σε πτήση Δουβλίνο - Ρώμη: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε στρατιωτική βάση στη Γαλλία

Ten Brinke και Dimand: Οικοδομικές άδειες στον πάγο, φθηνά σπίτια στα χαρτιά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ten Brinke και Dimand: Οικοδομικές άδειες στον πάγο, φθηνά σπίτια στα χαρτιά

Γιατί οι developers «πυροβολούν» το ΥΠΕΝ -Δικαστικές εκκρεμότητες και αδειοδοτικά εμπόδια καθυστερούν επενδύσεις, ενώ η αγορά ζητά κίνητρα για κατοικίες με προσιτά ενοίκια

Ten Brinke και Dimand: Οικοδομικές άδειες στον πάγο, φθηνά σπίτια στα χαρτιά
Οικοδομικές άδειες που έχουν ανασταλεί έπειτα από προσφυγές, ολοκληρωμένες κατασκευές που δεν μπορούν να προχωρήσουν σε αναθεώρηση και ακίνητα που περιμένουν διοικητικές διευθετήσεις. Οι εμπλοκές αυτές κρατούν επενδύσεις εκατομμυρίων της TEN BRINKE HELLAS μετέωρες, όπως περιέγραψε χθες ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Φώτης Γιόφτσιος.

Ο κ. Γιόφτσιος ανέφερε ότι η TEN BRINKE HELLAS ολλανδικών συμφερόντων, έχει επενδύσει εκατομμύρια ευρώ σε ακίνητα με άδειες που ανεστάλησαν μετά από προσφυγές. Σε μία από τις υποθέσεις, η εκδίκαση έχει ολοκληρωθεί, αλλά η απόφαση εκκρεμεί. Στο μεταξύ, τα έξοδα και το κατασκευαστικό κόστος αυξάνονται, ενώ τα αρχικά επιχειρηματικά σχέδια χρειάζονται πλέον επανεξέταση.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης