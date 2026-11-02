Έρχεται επίδομα θέρμανσης αυξημένο κατά 30% με ενίσχυση έως 1.560 ευρώ
Έρχεται επίδομα θέρμανσης αυξημένο κατά 30% με ενίσχυση έως 1.560 ευρώ
Αιτήσεις έως τις 4 Δεκεμβρίου και προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα - Τα εισοδηματικά όρια, οι προσαυξήσεις για παιδιά και οι αγορές που χρειάζονται για να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό
Αυξημένο κατά 30%, με ενίσχυση έως 1.560 ευρώ στις πιο ψυχρές περιοχές και προκαταβολή έως τις 23 Δεκεμβρίου, έρχεται το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως τις 4 Δεκεμβρίου, ενώ το ποσό που θα εισπράξουν θα εξαρτηθεί από το καύσιμο που χρησιμοποιούν, την περιοχή της κύριας κατοικίας τους, τα εξαρτώμενα παιδιά και τις δαπάνες θέρμανσης. Κρίσιμη προϋπόθεση για να καταβληθεί ολόκληρη η ενίσχυση είναι οι επιλέξιμες αγορές να έχουν τουλάχιστον διπλάσια αξία από το δικαιούμενο επίδομα.
Η νέα υπουργική απόφαση καλύπτει νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή φωτιστικό πετρέλαιο. Δικαίωμα έχουν ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσοι διαμένουν σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία και χορηγείται για ένα μόνο είδος καυσίμου ή ενέργειας. Ένα νοικοκυριό, για παράδειγμα, που χρησιμοποιεί πετρέλαιο και κλιματιστικά πρέπει να επιλέξει για ποιο μέσο θέρμανσης θα ζητήσει ενίσχυση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η νέα υπουργική απόφαση καλύπτει νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή φωτιστικό πετρέλαιο. Δικαίωμα έχουν ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσοι διαμένουν σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η επιδότηση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία και χορηγείται για ένα μόνο είδος καυσίμου ή ενέργειας. Ένα νοικοκυριό, για παράδειγμα, που χρησιμοποιεί πετρέλαιο και κλιματιστικά πρέπει να επιλέξει για ποιο μέσο θέρμανσης θα ζητήσει ενίσχυση.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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