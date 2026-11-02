Έρχεται επίδομα θέρμανσης αυξημένο κατά 30% με ενίσχυση έως 1.560 ευρώ

Αιτήσεις έως τις 4 Δεκεμβρίου και προκαταβολή πριν από τα Χριστούγεννα - Τα εισοδηματικά όρια, οι προσαυξήσεις για παιδιά και οι αγορές που χρειάζονται για να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό