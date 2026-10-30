Δήμητρα Ραξέβσκυ: Τι κλήρωσε στον πλειστηριασμό για ακίνητό της στο Περιστέρι (δείτε φωτογραφίες)

Σε άλλο πρόσωπο πέρασαν τα δικαιώματα της Δήμητρας Ραξέβσκυ σε επαγγελματικό ακίνητο στο Περιστέρι, που βγήκαν νωρίτερα σήμερα σε πλειστηριασμό με επισπεύδουσα την Cepal.Ειδικότερα, πρόκειται για ακίνητο που ανήκε κατά 50% εξ αδιαιρέτου στην Δ. Ραξέβσκυ και κατά 50% στον Α. Ψ. και περιλαμβάνει την οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του πρώτου ορόφου επιφάνειας 473 τ.μ., και την οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του πρώτου ορόφου επιφάνειας 1003,60 τ.μ.Τα παραπάνω είναι τμήματα οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο 2620,67 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Κολοκυνθού», μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του Δήμου Περιστερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Γ. Σουρή 20. Περιγράφονται ως επαγγελματικοί χώροι, με βαθμό συντήρησης που κρίνεται μέτριος.