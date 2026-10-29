Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Οκτωβρίου από τον ΟΠΕΚΑ
Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Οκτωβρίου από τον ΟΠΕΚΑ
Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ προς τους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων και των οικονομικών ενισχύσεων του οργανισμού έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή (30.10.2026)
Αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ τον μήνα Οκτώβριο.
Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ προς τους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων και των οικονομικών ενισχύσεων του οργανισμού έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή (30.10.2026).
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, πρώην Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
-Επίδομα Στέγασης, γνωστό και ως επίδομα ενοικίου
-Επίδομα Γέννησης
-Προνοιακά αναπηρικά επιδόματα
-Επίδομα ομογενών
-Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων
Άλλες προνοιακές παροχές που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα πληρωμών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της τράπεζάς τους ή από τα ΑΤΜ.
Η καταβολή των επιδομάτων πραγματοποιείται βάσει του προγραμματισμού του ΟΠΕΚΑ, ενώ η χορήγηση κάθε παροχής προϋποθέτει ότι ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια.
Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ προς τους δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων και των οικονομικών ενισχύσεων του οργανισμού έχει προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή (30.10.2026).
Ποια επιδόματα πληρώνονταιΣτις προγραμματισμένες καταβολές του ΟΠΕΚΑ για τον Οκτώβριο περιλαμβάνονται οι εξής παροχές:
-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, πρώην Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
-Επίδομα Στέγασης, γνωστό και ως επίδομα ενοικίου
-Επίδομα Γέννησης
-Προνοιακά αναπηρικά επιδόματα
-Επίδομα ομογενών
-Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων
Άλλες προνοιακές παροχές που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα πληρωμών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της τράπεζάς τους ή από τα ΑΤΜ.
Η καταβολή των επιδομάτων πραγματοποιείται βάσει του προγραμματισμού του ΟΠΕΚΑ, ενώ η χορήγηση κάθε παροχής προϋποθέτει ότι ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα