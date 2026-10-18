Νοικοκυριά ενός ατόμου: Ολο και περισσότεροι ζουν μόνοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νοικοκυριά ενός ατόμου: Ολο και περισσότεροι ζουν μόνοι

Η καθημερινότητα των solo νοικοκυριών αποκαλύπτει μια αγορά που δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως στον νέο τρόπο ζωής

Νοικοκυριά ενός ατόμου: Ολο και περισσότεροι ζουν μόνοι
Το να ζεις μόνος σημαίνει ότι μπορείς να αγοράσεις ό,τι θέλεις, να φας όποτε θέλεις και να κανονίσεις τις διακοπές σου χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτείς κανέναν. Σημαίνει, όμως και ότι πληρώνεις μόνος σου τις συνδρομητικές υπηρεσίες, οργανώνεις διαφορετικά τα ψώνια της εβδομάδας και σκέφτεσαι δύο φορές αν αξίζει να παραγγείλεις κάτι που δεν φτάνει το ελάχιστο ποσό για δωρεάν μεταφορικά. Ακόμη και οι προσφορές που μοιάζουν δελεαστικές, όπως το «αγόρασε δύο και πάρε ένα δώρο», δεν είναι πάντα τόσο συμφέρουσες όταν δεν έχεις με ποιον να μοιραστείς την επιπλέον ποσότητα.

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