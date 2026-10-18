Νοικοκυριά ενός ατόμου: Ολο και περισσότεροι ζουν μόνοι

Η καθημερινότητα των solo νοικοκυριών αποκαλύπτει μια αγορά που δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως στον νέο τρόπο ζωής