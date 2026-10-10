Ο Ελληνας εφοπλιστής που δεν συλλέγει απλώς αυτοκίνητα - τα οδηγεί στα όριά τους
Από τη McLaren Senna και τη Bugatti 57 SC Atalante μέχρι πρωτότυπα του Le Mans και τη Mercedes C11 του Schumacher, ο Κρίτων Λεντούδης έχει χτίσει μια από τις πιο ιδιαίτερες ελληνικές συλλογές. Για εκείνον, όμως, το αυτοκίνητο δεν είναι επίδειξη πλούτου. Είναι μηχανική, τεχνολογία και –κυρίως– οδήγηση.
Ο Κρίτων Λεντούδης είναι ευρύτερα γνωστός ως ένας από τους ισχυρότερους Έλληνες της ναυτιλίας. Επικεφαλής της Evalend Shipping και με έντονη επενδυτική δραστηριότητα στα πλοία νέας γενιάς, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σταθερά μεταξύ των σημαντικότερων ονομάτων του ελληνικού shipping.
Η πρόσφατη κατάταξη που επικαλείται το Mononews τον τοποθετεί στην 9η θέση μεταξύ των μεγαλύτερων Ελλήνων της ναυτιλίας.
Υπάρχει, όμως, μια άλλη πλευρά του που για το Newsauto έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Λεντούδης είναι ένας πραγματικός petrolhead, με πάθος που ξεπερνά κατά πολύ την απλή αγορά ακριβών supercars.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr