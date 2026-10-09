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Τρεις ερωτήσεις που αξίζει να κάνουμε στο πρώτο ραντεβού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρεις ερωτήσεις που αξίζει να κάνουμε στο πρώτο ραντεβού

Οι απαντήσεις μπορούν να αποκαλύψουν περισσότερα από όσα φανταζόμαστε για τις επιθυμίες, τις ανάγκες και το μήκος κύματος που κινείται ο άλλος

Τρεις ερωτήσεις που αξίζει να κάνουμε στο πρώτο ραντεβού
«Τι ζώδιο είσαι;», «Πόσα χρήματα βγάζεις;», «Τι αυτοκίνητο έχεις;» Όχι, δεν είναι αυτές οι τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού με κάποιον. Και δεν είναι αυτές που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις αν ο άνθρωπος που κάθεται απέναντί σου είναι πραγματικά συμβατός μαζί σου. Μπορεί στο πρώτο ραντεβού να προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε τον άλλον, ή να θέτουμε ερωτήσεις σχετικά με τις προτιμήσεις του στον κινηματογράφο ή τη μουσική, αλλά αυτές που χρειάζεται να κάνουμε είναι πολύ διαφορετικές. Κι οι απαντήσεις που θα λάβουμε αποκαλύπτουν πολλά περισσότερα από ένα απλό «είμαι Ζυγός με ωροσκόπο Σκορπιό».

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