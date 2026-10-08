Ένα απόγευμα στην Πνύκα (ο Ρούμπιο που δεν θυμίζει Τραμπ), όταν ο Αρης (με την μπούκλα) υμνεί τον antiwoke Αντώνη λίγο μετά τον Στέφανο, φρέσκο χρήμα ο «Φρεσκούλης»

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Ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι η ψυχή της παράταξης όπως είπε ο Αρης, ο οποίος στις εσωκομματικές της ΝΔ ήταν απέναντι στην ψυχή της παράταξης δηλαδή τον Αντώνη και μαζί με την Ντόρα που μετά κι αυτή πήγε και έκανε… άλλη ψυχή απέναντι στην παράταξη (Δημοκρατική Συμμαχία) για δύο χρόνια μέχρι που την έκλεισε γιατί δεν σταύρωνε πελάτες. Ο Αρης όμως έχει πλούσια δράση απέναντι στην παράταξη αφού από το 2014 έως και πρότινος έδειχνε πάντοτε μία συμπάθεια στον Τσίπρα, το 2018 που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρρεε αναγνώριζε «σημαντικές αντοχές και ευελιξία» στον Αλέξη μας, ενώ το 2019 το προχώρησε λέγοντας ότι «με αφορά το προσκλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ». Όχι αυτό του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, αλλά του Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι που φτάσαμε το 2024 όπου ο Αρης εντάσσεται στο επιτελείο του Στέφανου Κασσελάκη ως στρατηγικός αναλυτής χαρακτηρίζοντάς τον ως «νέο ηγέτη της Κεντροαριστεράς». Τώρα, πώς από την τελευταία στάση στον Κασσελάκη κατέληξε στο πλέον ομοφοβικό (υπό εξέλιξη) πολιτικό σχήμα του Αντώνη Σαμαρά, βρείτε το εσείς. Πάντως, όταν είδα χθες το πρωί τον Αρη με τη μπούκλα στο μαλλί και το μουστάκι κάθισα και τον άκουσα, γιατί την ίδια ώρα τα υπόλοιπα κανάλια μάς τρελάνανε με τον Ρούμπιο.Αρβύλες…-Το έταιρο σέξι θέμα της χθεσινής ημέρας ήταν η αποχώρηση μετά από 30 χρόνια των «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1. Να είμαι ειλικρινής σπάνια βλέπω τηλεόραση (πλην αθλητικών) και δεν ήμουν fan της εκπομπής. Όμως οι Αρβύλα έκαναν μεγάλα νούμερα τηλεθέασης, καυστική σάτιρα στην κυβέρνηση και δεν έστελναν το περιεχόμενο της εκπομπής να το δουν νωρίτερα τα εκάστοτε αφεντικά τους. Σε συνδυασμό με το ότι δεν έπαιζαν διαφημίσεις στο ενδιάμεσο της εκπομπής έκαναν, όπως ξαναείπα, πολύ υψηλή τηλεθέαση, κάτι που φυσικά ενοχλούσε όσους σατίριζαν ή κριτίκαραν. Και όπως είναι γνωστό, γνώμη και κριτική μπορεί να έχουν όλοι στις δημοκρατίες. Όπως φυσικά και δικαίωμα του κάθε ιδιοκτήτη επιχείρησης τι θα κάνει στο μαγαζί του. Είπαμε, εκλογές έχουμε…Ρούμπιο: Ενας όντως ευχάριστος αιφνιδιασμός-Πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο τώρα, για να… μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Λοιπόν, δεν έμαθα τα ντεσού και τα inside σε συμφωνίες και συζητήσεις, άλλωστε αυτά δεν χρειάζονταν να γίνουν από κοντά. Η εικόνα όμως που εξέπεμψε ο Ρούμπιο από την πάντοτε συγκλονιστική Πνύκα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Και για εμάς και για τον Αμερικανό υποψήφιο για το προεδρικό χρίσμα στο μέλλον. Ο Ρούμπιο έκανε μια εμπνευσμένη ομιλία για την Ελλάδα, αλλά και για τη Δύση που όντως βρίσκεται βαλλόμενη σε σταυροδρόμι. Να σας πω την αλήθεια, το ύφος, το στυλ και η ρητορική μόνο υπουργό του Τραμπ δεν θύμιζε. Ο Μάρκο, χαμογελαστός και προσηνής, από σήμερα μας χαιρετά και συνεχίζει το πρόγραμμά του στην Πορτογαλία. Μου λέγανε ότι έκανε εντύπωση, όχι μόνο η καλή σχέση με τον Γεραπετρίτη που είναι προϊόν και της υφιστάμενης γνωριμίας του, αλλά και η διάθεσή του να κάνει πιο ελαστικό το πρόγραμμα (εδώ που τα λέμε, ο δικός μας όλο… αγκαλίτσα τον πήγαινε). Φερ' ειπείν, ενώ είχε υπολογιστεί ότι θα γίνει η διμερής και μια διευρυμένη συνάντηση στο ΥΠΕΞ και το όλον θα διαρκέσει 30 λεπτά, ο Ρούμπιο έκατσε με τον Γεραπετρίτη 45 λεπτά και μετά πέρασαν «στο φτερό» τη διευρυμένη συνάντηση, καθώς ούτως ή άλλως ακολουθούσε ο Στρατηγικός Διάλογος που θα εκτεινόταν σε όλα τα πιθανά θέματα. Μου είπαν ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δεν ζήτησε τίποτα το ιδιαίτερο, αν και υπήρχαν καφές και τα απαραίτητα βουτήματα, ενώ ήταν σε εμφανώς καλή διάθεση. Προφανώς, αυτό οφειλόταν και στο γεγονός ότι είχε να μιλήσει στην Πνύκα που ήταν ένα κεντρικό ζήτημα γι' αυτόν, καθώς χρειάζεται την εικόνα ως προσωπικό legacy. Και το πήγε τέλεια γι' αυτόν.Οι επί της ουσίας συνομιλίες-Η στρατηγική σχέση επιβεβαιώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο στην επίσκεψη του Μ. Ρούμπιο, ο οποίος, αν και, όπως είπε, επισκέπτεται πρώτη φορά την Ελλάδα, γνωρίζει καλά και τη χώρα μας και όλο το πλέγμα της Αν. Μεσογείου. Είναι οι αμυντικές συμφωνίες των 4 δισ. που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου, είναι οι τρεις συμφωνίες που υπογράφησαν, οι συζητήσεις για επενδύσεις στη νέα τεχνολογία αλλά και τα ενεργειακά. Ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια των γειτόνων της και της Ευρώπης και η διασυνδεσιμότητα είναι στην κορυφή. Και μπορεί κάποιοι να έσπευσαν να γκρινιάξουν για το ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν έσπευσε να πάρει θέση για το θέμα του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ευαισθησίες άλλων χωρών που πρέπει να αντιμετωπισθούν διπλωματικά και όχι με δημόσιες δηλώσεις, αλλά ο Μ. Ρούμπιο εξέφρασε την πλήρη στήριξή του σε όλα τα ενεργειακά σχέδια που υλοποιεί η Ελλάδα. Εξάλλου, η δήλωσή του δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης διά των διπλωματικών διαύλων που υπάρχουν, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή στην Ανατολική Μεσόγειο. Το εντυπωσιακό, βεβαίως, είναι ότι η κριτική ότι δεν παρενέβη δημοσίως στο θέμα του καλωδίου ο Μ. Ρούμπιο ερχόταν από εκείνους ακριβώς που για χρόνια σηκώνουν τη σημαία εναντίον των παρεμβάσεων της Ουάσιγκτον και του ρόλου «διατητή» που είχε κατά περιόδους στα ελληνοτουρκικά…Ταξίδι αστραπή στο Σπλιτ-Μιας και είμαι στα της επίσκεψης Ρούμπιο, να σας πω ότι ο Μητσοτάκης πήγε για ελάχιστες ώρες στο Σπλιτ της Κροατίας, όπου δεν έγιναν καν δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση της Ευρωμεσογειακής MED9, καθώς έφυγε γρήγορα γρήγορα, προκειμένου να επιστρέψει on time στην Ελευσίνα και από εκεί να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να προλάβει τη συζήτηση με τον Ρούμπιο και ακολούθως το γεύμα στο King George. Πάντως, όσο και να το λέει για το υψηλό ενεργειακό κόστος ο Μητσοτάκης, τόσο η Κομισιόν και οι υπόλοιποι της ΕΕ δεν μοιάζουν να "στρίβουν" για τις οριζόντιες ενισχύσεις.Ο Μαργαρίτης και οι ψαράδες-Όπως σας είχα γράψει από προχθές, βρέθηκε ένα ποσό, προκειμένου να στηριχθούν με επιπλέον επιδότηση για το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις. Παράλληλα, ο υπουργός Σχοινάς που έκανε χθες επαφές με κάποιους εξ αυτών, έστειλε το μήνυμα ότι θα βρεθούν και κάποια χρήματα ακόμα (που προφανώς θα κοπούν από κάπου αλλού) εντός του Οκτωβρίου, αρκεί να κάνουν και αυτοί μια κίνηση αποκλιμάκωσης και καλής θέλησης. Παρά την επιδότηση, πάντως, ήδη κάποιοι μικροί αλιείς άρχισαν να γκρινιάζουν ότι αυτοί δεν παίρνουν τα έξτρα χρήματα, γιατί χρησιμοποιούν στα σκάφη τους μικρότερες μηχανές και άρα βάζουν ντίζελ κίνησης, όπως τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό πάντως βγήκε η επιδότηση με δελτίο Τύπου, για να αναλάβει και ο καθένας την ευθύνη του.Εκλογές και ενεργειακό κόστος στα πηγαδάκια του ΣΕΒ