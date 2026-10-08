Ένα απόγευμα στην Πνύκα (ο Ρούμπιο που δεν θυμίζει Τραμπ), όταν ο Αρης (με την μπούκλα) υμνεί τον antiwoke Αντώνη λίγο μετά τον Στέφανο, φρέσκο χρήμα ο «Φρεσκούλης»
Ένα απόγευμα στην Πνύκα (ο Ρούμπιο που δεν θυμίζει Τραμπ), όταν ο Αρης (με την μπούκλα) υμνεί τον antiwoke Αντώνη λίγο μετά τον Στέφανο, φρέσκο χρήμα ο «Φρεσκούλης»
Χαίρετε, πριν σας πάω πάλι (για ξενέρωμα) στον Ρούμπιο, πετάγομαι… μέχρι τον Σκάι που χθες το πρωί έβγαλε τον Αρη Σπηλιωτόπουλο και μάθαμε ευτυχώς και μερικές αλήθειες
Ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι η ψυχή της παράταξης όπως είπε ο Αρης, ο οποίος στις εσωκομματικές της ΝΔ ήταν απέναντι στην ψυχή της παράταξης δηλαδή τον Αντώνη και μαζί με την Ντόρα που μετά κι αυτή πήγε και έκανε… άλλη ψυχή απέναντι στην παράταξη (Δημοκρατική Συμμαχία) για δύο χρόνια μέχρι που την έκλεισε γιατί δεν σταύρωνε πελάτες. Ο Αρης όμως έχει πλούσια δράση απέναντι στην παράταξη αφού από το 2014 έως και πρότινος έδειχνε πάντοτε μία συμπάθεια στον Τσίπρα, το 2018 που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρρεε αναγνώριζε «σημαντικές αντοχές και ευελιξία» στον Αλέξη μας, ενώ το 2019 το προχώρησε λέγοντας ότι «με αφορά το προσκλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ». Όχι αυτό του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, αλλά του Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι που φτάσαμε το 2024 όπου ο Αρης εντάσσεται στο επιτελείο του Στέφανου Κασσελάκη ως στρατηγικός αναλυτής χαρακτηρίζοντάς τον ως «νέο ηγέτη της Κεντροαριστεράς». Τώρα, πώς από την τελευταία στάση στον Κασσελάκη κατέληξε στο πλέον ομοφοβικό (υπό εξέλιξη) πολιτικό σχήμα του Αντώνη Σαμαρά, βρείτε το εσείς. Πάντως, όταν είδα χθες το πρωί τον Αρη με τη μπούκλα στο μαλλί και το μουστάκι κάθισα και τον άκουσα, γιατί την ίδια ώρα τα υπόλοιπα κανάλια μάς τρελάνανε με τον Ρούμπιο.
Αρβύλες…
-Το έταιρο σέξι θέμα της χθεσινής ημέρας ήταν η αποχώρηση μετά από 30 χρόνια των «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1. Να είμαι ειλικρινής σπάνια βλέπω τηλεόραση (πλην αθλητικών) και δεν ήμουν fan της εκπομπής. Όμως οι Αρβύλα έκαναν μεγάλα νούμερα τηλεθέασης, καυστική σάτιρα στην κυβέρνηση και δεν έστελναν το περιεχόμενο της εκπομπής να το δουν νωρίτερα τα εκάστοτε αφεντικά τους. Σε συνδυασμό με το ότι δεν έπαιζαν διαφημίσεις στο ενδιάμεσο της εκπομπής έκαναν, όπως ξαναείπα, πολύ υψηλή τηλεθέαση, κάτι που φυσικά ενοχλούσε όσους σατίριζαν ή κριτίκαραν. Και όπως είναι γνωστό, γνώμη και κριτική μπορεί να έχουν όλοι στις δημοκρατίες. Όπως φυσικά και δικαίωμα του κάθε ιδιοκτήτη επιχείρησης τι θα κάνει στο μαγαζί του. Είπαμε, εκλογές έχουμε…
Ρούμπιο: Ενας όντως ευχάριστος αιφνιδιασμός
-Πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο τώρα, για να… μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Λοιπόν, δεν έμαθα τα ντεσού και τα inside σε συμφωνίες και συζητήσεις, άλλωστε αυτά δεν χρειάζονταν να γίνουν από κοντά. Η εικόνα όμως που εξέπεμψε ο Ρούμπιο από την πάντοτε συγκλονιστική Πνύκα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Και για εμάς και για τον Αμερικανό υποψήφιο για το προεδρικό χρίσμα στο μέλλον. Ο Ρούμπιο έκανε μια εμπνευσμένη ομιλία για την Ελλάδα, αλλά και για τη Δύση που όντως βρίσκεται βαλλόμενη σε σταυροδρόμι. Να σας πω την αλήθεια, το ύφος, το στυλ και η ρητορική μόνο υπουργό του Τραμπ δεν θύμιζε. Ο Μάρκο, χαμογελαστός και προσηνής, από σήμερα μας χαιρετά και συνεχίζει το πρόγραμμά του στην Πορτογαλία. Μου λέγανε ότι έκανε εντύπωση, όχι μόνο η καλή σχέση με τον Γεραπετρίτη που είναι προϊόν και της υφιστάμενης γνωριμίας του, αλλά και η διάθεσή του να κάνει πιο ελαστικό το πρόγραμμα (εδώ που τα λέμε, ο δικός μας όλο… αγκαλίτσα τον πήγαινε). Φερ' ειπείν, ενώ είχε υπολογιστεί ότι θα γίνει η διμερής και μια διευρυμένη συνάντηση στο ΥΠΕΞ και το όλον θα διαρκέσει 30 λεπτά, ο Ρούμπιο έκατσε με τον Γεραπετρίτη 45 λεπτά και μετά πέρασαν «στο φτερό» τη διευρυμένη συνάντηση, καθώς ούτως ή άλλως ακολουθούσε ο Στρατηγικός Διάλογος που θα εκτεινόταν σε όλα τα πιθανά θέματα. Μου είπαν ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δεν ζήτησε τίποτα το ιδιαίτερο, αν και υπήρχαν καφές και τα απαραίτητα βουτήματα, ενώ ήταν σε εμφανώς καλή διάθεση. Προφανώς, αυτό οφειλόταν και στο γεγονός ότι είχε να μιλήσει στην Πνύκα που ήταν ένα κεντρικό ζήτημα γι' αυτόν, καθώς χρειάζεται την εικόνα ως προσωπικό legacy. Και το πήγε τέλεια γι' αυτόν.
Οι επί της ουσίας συνομιλίες
-Η στρατηγική σχέση επιβεβαιώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο στην επίσκεψη του Μ. Ρούμπιο, ο οποίος, αν και, όπως είπε, επισκέπτεται πρώτη φορά την Ελλάδα, γνωρίζει καλά και τη χώρα μας και όλο το πλέγμα της Αν. Μεσογείου. Είναι οι αμυντικές συμφωνίες των 4 δισ. που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου, είναι οι τρεις συμφωνίες που υπογράφησαν, οι συζητήσεις για επενδύσεις στη νέα τεχνολογία αλλά και τα ενεργειακά. Ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια των γειτόνων της και της Ευρώπης και η διασυνδεσιμότητα είναι στην κορυφή. Και μπορεί κάποιοι να έσπευσαν να γκρινιάξουν για το ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν έσπευσε να πάρει θέση για το θέμα του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ευαισθησίες άλλων χωρών που πρέπει να αντιμετωπισθούν διπλωματικά και όχι με δημόσιες δηλώσεις, αλλά ο Μ. Ρούμπιο εξέφρασε την πλήρη στήριξή του σε όλα τα ενεργειακά σχέδια που υλοποιεί η Ελλάδα. Εξάλλου, η δήλωσή του δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης διά των διπλωματικών διαύλων που υπάρχουν, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή στην Ανατολική Μεσόγειο. Το εντυπωσιακό, βεβαίως, είναι ότι η κριτική ότι δεν παρενέβη δημοσίως στο θέμα του καλωδίου ο Μ. Ρούμπιο ερχόταν από εκείνους ακριβώς που για χρόνια σηκώνουν τη σημαία εναντίον των παρεμβάσεων της Ουάσιγκτον και του ρόλου «διατητή» που είχε κατά περιόδους στα ελληνοτουρκικά…
Ταξίδι αστραπή στο Σπλιτ
-Μιας και είμαι στα της επίσκεψης Ρούμπιο, να σας πω ότι ο Μητσοτάκης πήγε για ελάχιστες ώρες στο Σπλιτ της Κροατίας, όπου δεν έγιναν καν δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση της Ευρωμεσογειακής MED9, καθώς έφυγε γρήγορα γρήγορα, προκειμένου να επιστρέψει on time στην Ελευσίνα και από εκεί να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να προλάβει τη συζήτηση με τον Ρούμπιο και ακολούθως το γεύμα στο King George. Πάντως, όσο και να το λέει για το υψηλό ενεργειακό κόστος ο Μητσοτάκης, τόσο η Κομισιόν και οι υπόλοιποι της ΕΕ δεν μοιάζουν να "στρίβουν" για τις οριζόντιες ενισχύσεις.
Ο Μαργαρίτης και οι ψαράδες
-Όπως σας είχα γράψει από προχθές, βρέθηκε ένα ποσό, προκειμένου να στηριχθούν με επιπλέον επιδότηση για το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις. Παράλληλα, ο υπουργός Σχοινάς που έκανε χθες επαφές με κάποιους εξ αυτών, έστειλε το μήνυμα ότι θα βρεθούν και κάποια χρήματα ακόμα (που προφανώς θα κοπούν από κάπου αλλού) εντός του Οκτωβρίου, αρκεί να κάνουν και αυτοί μια κίνηση αποκλιμάκωσης και καλής θέλησης. Παρά την επιδότηση, πάντως, ήδη κάποιοι μικροί αλιείς άρχισαν να γκρινιάζουν ότι αυτοί δεν παίρνουν τα έξτρα χρήματα, γιατί χρησιμοποιούν στα σκάφη τους μικρότερες μηχανές και άρα βάζουν ντίζελ κίνησης, όπως τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό πάντως βγήκε η επιδότηση με δελτίο Τύπου, για να αναλάβει και ο καθένας την ευθύνη του.
Εκλογές και ενεργειακό κόστος στα πηγαδάκια του ΣΕΒ
Αρβύλες…
-Το έταιρο σέξι θέμα της χθεσινής ημέρας ήταν η αποχώρηση μετά από 30 χρόνια των «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1. Να είμαι ειλικρινής σπάνια βλέπω τηλεόραση (πλην αθλητικών) και δεν ήμουν fan της εκπομπής. Όμως οι Αρβύλα έκαναν μεγάλα νούμερα τηλεθέασης, καυστική σάτιρα στην κυβέρνηση και δεν έστελναν το περιεχόμενο της εκπομπής να το δουν νωρίτερα τα εκάστοτε αφεντικά τους. Σε συνδυασμό με το ότι δεν έπαιζαν διαφημίσεις στο ενδιάμεσο της εκπομπής έκαναν, όπως ξαναείπα, πολύ υψηλή τηλεθέαση, κάτι που φυσικά ενοχλούσε όσους σατίριζαν ή κριτίκαραν. Και όπως είναι γνωστό, γνώμη και κριτική μπορεί να έχουν όλοι στις δημοκρατίες. Όπως φυσικά και δικαίωμα του κάθε ιδιοκτήτη επιχείρησης τι θα κάνει στο μαγαζί του. Είπαμε, εκλογές έχουμε…
Ρούμπιο: Ενας όντως ευχάριστος αιφνιδιασμός
-Πάμε στην επίσκεψη Ρούμπιο τώρα, για να… μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Λοιπόν, δεν έμαθα τα ντεσού και τα inside σε συμφωνίες και συζητήσεις, άλλωστε αυτά δεν χρειάζονταν να γίνουν από κοντά. Η εικόνα όμως που εξέπεμψε ο Ρούμπιο από την πάντοτε συγκλονιστική Πνύκα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Και για εμάς και για τον Αμερικανό υποψήφιο για το προεδρικό χρίσμα στο μέλλον. Ο Ρούμπιο έκανε μια εμπνευσμένη ομιλία για την Ελλάδα, αλλά και για τη Δύση που όντως βρίσκεται βαλλόμενη σε σταυροδρόμι. Να σας πω την αλήθεια, το ύφος, το στυλ και η ρητορική μόνο υπουργό του Τραμπ δεν θύμιζε. Ο Μάρκο, χαμογελαστός και προσηνής, από σήμερα μας χαιρετά και συνεχίζει το πρόγραμμά του στην Πορτογαλία. Μου λέγανε ότι έκανε εντύπωση, όχι μόνο η καλή σχέση με τον Γεραπετρίτη που είναι προϊόν και της υφιστάμενης γνωριμίας του, αλλά και η διάθεσή του να κάνει πιο ελαστικό το πρόγραμμα (εδώ που τα λέμε, ο δικός μας όλο… αγκαλίτσα τον πήγαινε). Φερ' ειπείν, ενώ είχε υπολογιστεί ότι θα γίνει η διμερής και μια διευρυμένη συνάντηση στο ΥΠΕΞ και το όλον θα διαρκέσει 30 λεπτά, ο Ρούμπιο έκατσε με τον Γεραπετρίτη 45 λεπτά και μετά πέρασαν «στο φτερό» τη διευρυμένη συνάντηση, καθώς ούτως ή άλλως ακολουθούσε ο Στρατηγικός Διάλογος που θα εκτεινόταν σε όλα τα πιθανά θέματα. Μου είπαν ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δεν ζήτησε τίποτα το ιδιαίτερο, αν και υπήρχαν καφές και τα απαραίτητα βουτήματα, ενώ ήταν σε εμφανώς καλή διάθεση. Προφανώς, αυτό οφειλόταν και στο γεγονός ότι είχε να μιλήσει στην Πνύκα που ήταν ένα κεντρικό ζήτημα γι' αυτόν, καθώς χρειάζεται την εικόνα ως προσωπικό legacy. Και το πήγε τέλεια γι' αυτόν.
Οι επί της ουσίας συνομιλίες
-Η στρατηγική σχέση επιβεβαιώθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο στην επίσκεψη του Μ. Ρούμπιο, ο οποίος, αν και, όπως είπε, επισκέπτεται πρώτη φορά την Ελλάδα, γνωρίζει καλά και τη χώρα μας και όλο το πλέγμα της Αν. Μεσογείου. Είναι οι αμυντικές συμφωνίες των 4 δισ. που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου, είναι οι τρεις συμφωνίες που υπογράφησαν, οι συζητήσεις για επενδύσεις στη νέα τεχνολογία αλλά και τα ενεργειακά. Ο ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια των γειτόνων της και της Ευρώπης και η διασυνδεσιμότητα είναι στην κορυφή. Και μπορεί κάποιοι να έσπευσαν να γκρινιάξουν για το ότι ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν έσπευσε να πάρει θέση για το θέμα του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν ευαισθησίες άλλων χωρών που πρέπει να αντιμετωπισθούν διπλωματικά και όχι με δημόσιες δηλώσεις, αλλά ο Μ. Ρούμπιο εξέφρασε την πλήρη στήριξή του σε όλα τα ενεργειακά σχέδια που υλοποιεί η Ελλάδα. Εξάλλου, η δήλωσή του δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης διά των διπλωματικών διαύλων που υπάρχουν, ώστε να μην υπάρξει εμπλοκή στην Ανατολική Μεσόγειο. Το εντυπωσιακό, βεβαίως, είναι ότι η κριτική ότι δεν παρενέβη δημοσίως στο θέμα του καλωδίου ο Μ. Ρούμπιο ερχόταν από εκείνους ακριβώς που για χρόνια σηκώνουν τη σημαία εναντίον των παρεμβάσεων της Ουάσιγκτον και του ρόλου «διατητή» που είχε κατά περιόδους στα ελληνοτουρκικά…
Ταξίδι αστραπή στο Σπλιτ
-Μιας και είμαι στα της επίσκεψης Ρούμπιο, να σας πω ότι ο Μητσοτάκης πήγε για ελάχιστες ώρες στο Σπλιτ της Κροατίας, όπου δεν έγιναν καν δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση της Ευρωμεσογειακής MED9, καθώς έφυγε γρήγορα γρήγορα, προκειμένου να επιστρέψει on time στην Ελευσίνα και από εκεί να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να προλάβει τη συζήτηση με τον Ρούμπιο και ακολούθως το γεύμα στο King George. Πάντως, όσο και να το λέει για το υψηλό ενεργειακό κόστος ο Μητσοτάκης, τόσο η Κομισιόν και οι υπόλοιποι της ΕΕ δεν μοιάζουν να "στρίβουν" για τις οριζόντιες ενισχύσεις.
Ο Μαργαρίτης και οι ψαράδες
-Όπως σας είχα γράψει από προχθές, βρέθηκε ένα ποσό, προκειμένου να στηριχθούν με επιπλέον επιδότηση για το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις. Παράλληλα, ο υπουργός Σχοινάς που έκανε χθες επαφές με κάποιους εξ αυτών, έστειλε το μήνυμα ότι θα βρεθούν και κάποια χρήματα ακόμα (που προφανώς θα κοπούν από κάπου αλλού) εντός του Οκτωβρίου, αρκεί να κάνουν και αυτοί μια κίνηση αποκλιμάκωσης και καλής θέλησης. Παρά την επιδότηση, πάντως, ήδη κάποιοι μικροί αλιείς άρχισαν να γκρινιάζουν ότι αυτοί δεν παίρνουν τα έξτρα χρήματα, γιατί χρησιμοποιούν στα σκάφη τους μικρότερες μηχανές και άρα βάζουν ντίζελ κίνησης, όπως τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό πάντως βγήκε η επιδότηση με δελτίο Τύπου, για να αναλάβει και ο καθένας την ευθύνη του.
Εκλογές και ενεργειακό κόστος στα πηγαδάκια του ΣΕΒ
-Δύο θέματα κυριαρχούσαν στα πηγαδάκια πριν και μετά την ανοιχτή εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής και, σε έναν βαθμό, το ένα οδηγούσε στο άλλο. Από τη μία, η ενεργειακή κρίση, το κόστος και ο φόβος ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα επιμείνουν. Από την άλλη, οι επόμενες εκλογές, καθώς αρκετοί στην επιχειρηματική κοινότητα εκτιμούν ότι η πορεία των τιμών και οι αντιδράσεις που προκαλεί μπορεί να βαρύνουν στις αποφάσεις του εκλογικού σώματος, σε ένα πολιτικό περιβάλλον τόσο ρευστό ώστε τα σενάρια για την επόμενη ημέρα να είναι πολλά. Η πλατεία της κεντρικής αίθουσας ήταν γεμάτη και οι εξώστες μισογεμάτοι. Στο κέντρο της πρώτης σειράς, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Λίγο παραδίπλα, μεταξύ άλλων, ο Βαγγέλης Μυτιληναίος, ο Δημήτρης και η Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, ο Ανδρέας Σιάμισιης, ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, ο Θεόδωρος Φέσσας, ο Γιώργος Περιστέρης και ο Αλέξανδρος Κίκιζας. Δίπλα δίπλα και οι Κυριάκος Πιερρακάκης και Σταύρος Παπασταύρου, οι δύο υπουργοί που ανέλαβαν τη διαμόρφωση του ενεργειακού μέτρου, σε δικό τους πηγαδάκι πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Η κατεύθυνση της παρέμβασης για τη βιομηχανία είχε ήδη διαρρεύσει, όχι όμως όλες οι λεπτομέρειες, ενώ μετά από αρκετές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί το προηγούμενο διάστημα κανείς δεν ήθελε να προεξοφλήσει τις ανακοινώσεις. Τελικά ήρθαν. Τα πρόσθετα 95 εκατ. ευρώ δεν λύνουν το ενεργειακό πρόβλημα, αλλά δίνουν ανάσα και, κυρίως, αγοράζουν χρόνο για την ελληνική βιομηχανία μέχρι το τέλος της χρονιάς. Εξ ου και η ευχή του Σπύρου Θεοδωρόπουλου μέχρι τον Δεκέμβριο να έχει αποκλιμακωθεί η ενεργειακή κρίση. Η κουβέντα όμως πήγαινε πολύ πιο πέρα από τον Δεκέμβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε από το βήμα μια νέα «συμφωνία προόδου και ευημερίας» πολιτείας και επιχειρήσεων με ορίζοντα το 2030, ενώ ο ΣΕΒ κατέθεσε τη δική του ατζέντα με συγκεκριμένες προτάσεις για την επιτάχυνση των επενδύσεων και την παραγωγικότητα. Και μια τελευταία λεπτομέρεια. Πριν από λίγες εβδομάδες ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος δεχόταν πυρά επειδή ο ΣΕΒ δεν συντάχθηκε με τη δημόσια πίεση των άλλων βιομηχανικών φορέων για το ενεργειακό, επιμένοντας στον διάλογο με την κυβέρνηση. Τα μέτρα τελικά ανακοινώθηκαν και οι πρώτες αντιδράσεις όλων ήταν θετικές. Οπότε ο πρόεδρος του ΣΕΒ είχε έναν λόγο παραπάνω να χαμογελά. Η πιο αθόρυβη τακτική φαίνεται ότι απέδωσε.
Η Μotor Oil και το μετοχικό χαρτοφυλάκιο των 341 εκατ. ευρώ
-Δεν είναι μόνο το περιβάλλον διύλισης που εκτοξεύει τα νούμερα της Motor Oil. Είναι και οι υπεραξίες που δημιουργούνται από την άνοδο των μετοχών που έχει στο χαρτοφυλάκιο της. Η Motor Oil κατέχει έμμεσα το 8,949% της Optima Bank, μέσω της 100% θυγατρικής IREON Investments Ltd. Η συμμετοχή αντιστοιχεί σε 19.806.504 μετοχές μετά το split και στις 31/12/2025 αποτιμήθηκε στα €152,7 εκατ. Σε τρέχουσες τιμές η αξία της συμμετοχής είναι κοντά στα 310 εκατ. ευρώ. Τον Φεβρουάριο του 2026 η IREON Investments αγόρασε 1,5 εκατ. μετοχές της Real Consulting προς €7,05 εκατ. (€4,70/μετοχή). Μαζί με την προϋπάρχουσα θέση της IREON Ventures, το ποσοστό έφθασε το 7,077% ενώ στη συνέχεια ο όμιλος αύξησε σημαντικά τη συμμετοχή του φθάνοντας τον Ιούνιο 2026 στο 11,73% της Real Consulting. Η αξία των μετοχών εκτιμάται στα 31,3 εκατ. ευρώ με εκτιμώμενο κόστος 18,5 εκατ. ευρώ.
Το deal του Φρεσκούλη και οι υπεραξίες
-H εταιρεία «Γλάρος» της οικογένειας Σκλαβενίτη, απέκτησε το 49% της Eurocatering («Φρεσκούλης»), με το 30% από το Latsco Family Office και το 19% από την EOS Capital. Ο Χρυσόστομος Μαυρόπουλος διατηρεί την πλειοψηφία του 51% και τη διοίκηση. Το τίμημα δεν ανακοινώθηκε αλλά είναι μια ακόμη δουλειά που η συνεπένδυση Latsco Family Office με το EOS Capital του Α. Ταμβακάκη αφήνει σημαντικές υπεραξίες. Η EOS μπήκε στον «Φρεσκούλη» το 2021 μαζί με την Elikonos, με €11 εκατ. συνολικά. Το 2024 πούλησε 12,18% στη Latsco, με αποτίμηση αναφοράς €46,5 εκατ. και τότε τέθηκε ο πήχης εξόδου περίπου στα €79 εκατ. Σε αυτό το εύρος, το 49% αντιστοιχεί σε €22,8 έως €38,7 εκατ. Η Eurocatering έκλεισε το 2024 με τζίρο €65,7 εκατ. και EBITDA €4,3 εκατ. Απέναντι, ο αγοραστής είναι ένας όμιλος με πωλήσεις €6,13 δισ. το 2025 και εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων €100 εκατ. στη Μαγούλα. Ο Ταμβακάκης συνηθίζει να λέει ότι από ένα τραπέζι πρέπει να σηκώνονται όλοι ευχαριστημένοι, όπως και έγινε με τον Φρεσκούλη.
Η Τεχνική Ολυμπιακή και τα ερωτήματα για τις… δυσνόητες συμφωνίες
-Η Τεχνική Ολυμπιακή έκλεισε το α΄ εξάμηνο με καθαρά κέρδη €6,27 εκατ., αυξημένα κατά 60,7%. Στο ταμπλό, όμως, με τιμή γύρω στα €2,28, αποτιμάται περίπου €92,3 εκατ., πολύ χαμηλότερα από τα ίδια κεφάλαιά της. Μέρος της εξήγησης ίσως βρίσκεται στο Βουκουρέστι. Στις 29 Ιουνίου το Δ.Σ. ενέκρινε την αγορά του 30% της κυπριακής Linam Ventures έναντι €8.760.079. Πωλητές, δύο κυπριακές εταιρείες, αμφότερες ελέγχονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Στέγγο και τον αδελφό του Ανδρέα. Η Linam κατέχει οικόπεδο 32.056 τ.μ. στη λίμνη Tei. Το τίμημα αποτιμά το σύνολο σε περίπου €29 εκατ. Η Τεχνική Ολυμπιακή έχει δηλώσει ότι τηρήθηκε η διαδικασία των συνδεδεμένων μερών του ν. 4548/2018, ότι ελεγκτική εταιρεία έκρινε τους όρους δίκαιους και εύλογους με βάση δύο ανεξάρτητες εκτιμήσεις και ότι κανένας μέτοχος δεν ζήτησε γενική συνέλευση έως τις 21 Ιουλίου. Ο Γ. Στέγγος έχει μιλήσει για το τελευταίο παραλίμνιο οικόπεδο του Βουκουρεστίου και για οικοδομική άδεια υπό έκδοση. Υπάρχει βέβαια και μια μερίδα των μετόχων που πήρε μολύβι και χαρτί. Η εισηγμένη έχει το 30%, οι πωλητές κρατούν το 70%. Ποιος θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη, με ποια αναλογία, και ποιος θα εισπράξει τις αμοιβές κατασκευής και διαχείρισης; Τα ρουμανικά μητρώα δείχνουν ότι η Linam έχει το οικόπεδο από το 2010 (χωρίς να έχει χτίσει) και ότι τα πάγια της εμφανίζονται περίπου 23 εκατ. RON το 2023 και 152 εκατ. RON το 2024, κοντά στα €30 εκατ. περίπου όσο και η αποτίμηση της συμφωνίας. Στην αγορά ακούγονται ψίθυροι ότι το ίδιο ερώτημα, ποιος φέρνει τη γη και ποιος τα κεφάλαια, τίθεται και για δύο ακόμη αναπτύξεις του ομίλου, μία εντός και μία εκτός συνόρων. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη είναι νόμιμες όταν εγκρίνονται και δημοσιοποιούνται. Ένας συγκεντρωτικός πίνακας, έργο προς έργο, θα απαντούσε σε όλα μαζί.
Η Εθνική Τράπεζα εγκατέστησε τον πρώτο φωνητικό AI agent
-Η Εθνική Τράπεζα την τελευταία 5ετία έχει επενδύσει κεφάλαια 1,3 δισ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της. Ένα από τα κεντρικά εργαλεία της ψηφιακής στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας είναι η «Σοφία» (Sofia), η οποία από AI assistant και εργαλείο παροχής πληροφοριών έχει μετατραπεί σε AI agent, ικανό όχι μόνο να απαντά σε ερωτήματα, αλλά και να καθοδηγεί τον πελάτη και να υποστηρίζει τραπεζικές ενέργειες με τη χρήση της να έχει ήδη αποκτήσει πολύ σημαντική κλίμακα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες η διοίκηση της τράπεζας και COO Στράτος Μολυβιάτης, διαχειρίζεται περίπου 350.000 ψηφιακές αλληλεπιδράσεις πελατών τον μήνα, περίπου το 25% των customer interactions πραγματοποιείται μέσω της «Σοφίας», ενώ ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό να φθάσει στο 50%. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε ακόμη περισσότερα σημεία επαφής με τον πελάτη. Το επόμενο βήμα είναι ακόμη πιο φιλόδοξο. Για το 2027, η Εθνική σχεδιάζει η «Σοφία» να ελέγχει ένα σμήνος από agents, με δυνατότητα να αναλαμβάνει και να ολοκληρώνει σύνθετες διαδικασίες για λογαριασμό του πελάτη και όχι απλώς να τον καθοδηγεί. Ήδη η τράπεζα έχει επεκτείνει τη χρήση της AI και στη φωνητική εξυπηρέτηση μέσω του Contact Center: η Σοφία αποκτά φωνή και γίνεται ο πρώτος φωνητικός AI agent σε Contact Center στην ελληνική τραπεζική αγορά. Και επειδή όλα αυτά είναι καλά και χρήσιμα αλλά πρέπει να έχουν να οικονομικό αποτύπωμα, ο CEO Παύλος Μυλωνάς αποκάλυψε πως από τις επενδύσεις σε ψηφιακά κανάλια η ΕΤΕ έχει όφελος 200 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η νέα εταιρεία της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ
-Μια νέα εταιρεία προστέθηκε από χθες στο δυναμικό του Ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. Συγκεκριμένα, έγινε η σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία «GEK TERNA Strategic Technologies Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «GT StraTech». Η έδρα της βρίσκεται στα κεντρικά του Ομίλου επί της λεωφόρου Μεσογείων στους Αμπελόκηπους και ο σκοπός της περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε χρεόγραφα, μετοχές, ακίνητα κ.λπ.), την παροχή επιστημονικών, τεχνικών συμβουλών, τις υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, την έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, καθώς και τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων από αυτά. Για την εταιρεία φαίνεται ότι υπάρχουν φιλόδοξα σχέδια. Τούτο, άλλωστε αποτυπώνεται και σε επίπεδο αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ. Αυτό καταβλήθηκε σε μετρητά από τη μοναδική μέτοχο, τη «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Urban Services Μ.Ι.Κ.Ε.», την οποία εκπροσωπεί ο Γεώργιος Κουλάδης (επικεφαλής Investments Monitoring του Ομίλου). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο ίδιος ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο Μάριος Πάτσος ως Πρόεδρος και ως μέλη ο Πέτρος Σουρέτης, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος και ο Εμμανουήλ Μουστάκας.
Η χειρότερη συνεδρίαση του τελευταίου εξαμήνου για τις τράπεζες
-Οι πωλητές επέστρεψαν μαζικά στις τραπεζικές μετοχές, μετά το διήμερο διάλειμμα της 5ης και 6ης Οκτωβρίου, οδηγώντας τον κλαδικό δείκτη σε πτώση 4,45% στις 3.115,72 μονάδες. Πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου εξαμήνου και την πέμπτη μεγαλύτερη πτώση εντός του 2026, ξεπερνώντας μάλιστα τις απώλειες της τάξης του 3,6% και 2,8% στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του Οκτωβρίου. Για να εντοπιστούν μεγαλύτερες απώλειες πρέπει να επιστρέψουμε στις 9 Απριλίου (-4,51%), ενώ ακόμη ισχυρότερες πιέσεις είχαν καταγραφεί στις 12 Μαρτίου (-4,58%), στις 3 Μαρτίου (-6,9%) και στις 2 Μαρτίου (-5,01%). Η νέα διόρθωση έχει απομακρύνει τον τραπεζικό δείκτη κατά περίπου 6,85% από το φετινό ρεκόρ των 3.345,13 μονάδων, που είχε σημειωθεί στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου. Επίπεδα υψηλότερα από εκείνα του προηγούμενου μήνα εντοπίζονται 11 χρόνια πίσω, στον Νοέμβριο του 2015, στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος της ανόδου που είχε προηγηθεί. Παρά το sell off, η συνολική εικόνα για τις τράπεζες παραμένει θετική, καθώς ο κλαδικός δείκτης εξακολουθεί να καταγράφει κέρδη 35,8% από την αρχή του τρέχοντος έτους.
Η Sunlight βρήκε κλειδί για την Κίνα
-Η ανακοίνωση της Sunlight Group για το «άνοιγμα» στην κινεζική ναυπηγική αγορά, ήρθε να πιστοποιήσει κάτι που η αγορά γνώριζε καλά, ειδικά στους ναυτιλιακούς κύκλους, αλλά και στη Γερμανία όπου η είδηση έχει τίτλο «γερμανικές μπαταρίες για έργο στην Κίνα». Το σύστημα CUBE κατασκευάζεται στην Κάτω Σαξονία από τη Lehmann Marine, της οποίας ο ελληνικός όμιλος απέκτησε το 51%, με τη συμφωνία του Ιανουαρίου 2025. Υπάρχουν ωστόσο αρκετές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Πρόκειται για ένα σκάφος, το AESEN 116H, 42 μέτρων, το οποίο έχει ναυπηγήσει η Cheoy Lee για τη σιγκαπουριανή Aesen, με την υβριδική πρόωση να ενσωματώνεται από τη Stin Global. Προφανώς για έναν όμιλο με πωλήσεις €942,9 εκατ. και EBITDA €121,1 εκατ. το 2025, ένα σκάφος δεν αλλάζει την τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Η αξία όμως της συμφωνίας βρίσκεται αλλού. Τα κινεζικά ναυπηγεία πήραν, στο πρώτο εξάμηνο, 1.131 από τα 1.481 πλοία που παραγγέλθηκαν παγκοσμίως. Δηλαδή το 72% της αγοράς σε χωρητικότητα σύμφωνα με την Clarksons. Όποιος θέλει να πουλήσει εξοπλισμό σε νεότευκτα πρέπει να έχει περάσει από εκεί. Η Lehmann πέρασε με εγκρίσεις 4 νηογνωμόνων (BV, DNV, LR, RINA) και με το επιχείρημα ότι η μπαταρία της συντηρείται εν πλω, χωρίς δεξαμενισμό. Αυτό ήταν το 2ο ορόσημο της χρονιάς για τη θυγατρική. Τον Φεβρουάριο, είχε ανακοινώσει τη μεγαλύτερη παραγγελία της ιστορίας της, για 3 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατηγά, στο λιμάνι του Αμβούργου. Πίσω από τη θυγατρική, η Sunlight επικαλείται παραγωγική δυναμικότητα άνω των 9 GWh σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.
Ποια είναι η Verallis που μπαίνει στην ΕΝ.Α. Growth
-Την ένταξη των μετοχών της στην ΕΝ.Α. Growth της Euronext Athens δρομολογεί η Verallis, εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που εξειδικεύεται στη διαχείριση κόστους και στη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης. Ιδρυτής και CEO είναι ο Γιώργος Δημόπουλος, ενώ η εταιρεία, εκτός από την Ελλάδα, διατηρεί παρουσία και στη Ρουμανία, με γραφεία σε Βουκουρέστι και Μπρασόβ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενόψει και της ένταξης των μετοχών της στην ΕΝ.Α. Growth, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 54,3% στα 629 χιλ. ευρώ, από 408 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ το μικτό κέρδος υπερτριπλασιάστηκε στα 217 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία πέρασε παράλληλα σε θετικό EBITDA 64,2 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 88,4 χιλ. ευρώ πέρυσι, και σε καθαρά κέρδη 46,6 χιλ. ευρώ, από ζημιές 111,2 χιλ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε 957 χιλ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις σε 921 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις εταιρικές κινήσεις για την είσοδό της στην ΕΝ.Α. Growth (τον Ιούνιο εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του καταστατικού και AMK) και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.
Έρευνα-Ανάπτυξη και αποτελέσματα
-Στις 30 Σεπτεμβρίου, στο Gazi Music Hall, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης άνοιξε το BioInnovation Greece Forum μετρώντας τις συνολικές δαπάνες με το «ιστορικό ρεκόρ» 3,66 δισ. ευρώ για Έρευνα και Ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει την 4η θέση στην ΕΕ στις κρατικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, πάνω από 300 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης για τα ερευνητικά κέντρα, 70.000 θέσεις εργασίας. Τρεις ημέρες αργότερα, στην Τεχνόπολη, στο ίδιο συνέδριο, ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας συζητούσε με τον οικονομολόγο Θάνο Νιφόρο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επιτυχία της χώρας «δεν θα μετρηθεί από το ύψος των επιδοτήσεων ή των δημόσιων δαπανών», αλλά από το πόση γνώση μετατρέπεται σε επένδυση και εξαγωγές. Τη διαφορά την κάνουν οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν το 54,8% της ερευνητικής δαπάνης, όταν στην Ευρώπη έχουν το 66,5%. Ούτε τα ξένα κεφάλαια την καλύπτουν. Από τα 12,6 δισ. ευρώ άμεσων ξένων επενδύσεων του 2025, στη μεταποίηση κατευθύνθηκαν 393 εκατ. Εκκρεμεί και κάτι ακόμη. Το αυτόνομο υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας το εξήγγειλε ο πρωθυπουργός πέρυσι, από το ίδιο βήμα, και προορίζεται να λειτουργήσει μετά τις επόμενες εκλογές. Φέτος ο Στ. Καλαφάτης είπε ότι τις λεπτομέρειες θα τις ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
H ΔΕΣΦΑ και οι σωλήνες υδρογόνου
-Πριν από λίγες μέρες, το Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι πήρε την τελική επενδυτική απόφαση για την κατασκευή ενός αγωγού υψηλής πίεσης προς την Πάτρα. Μήκος 145 χιλιόμετρα, διάμετρος 20 ιντσών, από τα Περιβόλια Μεγαλόπολης έως τη ΒΙΠΕ Πατρών, με 6 βαλβιδοστάσια και πρόβλεψη για μελλοντική διακλάδωση προς τον Πύργο. Η είδηση έχει και χρηματιστηριακό ενδιαφέρον, με μια λεπτομέρεια στο τέλος της ανακοίνωσης. Ο αγωγός σχεδιάζεται για μεταφορά έως και 100% υδρογόνου. Αυτό αλλάζει την προδιαγραφή του χάλυβα. Μαζί της αλλάζει και ο κατάλογος των προμηθευτών. Το υδρογόνο είναι το μικρότερο μόριο που υπάρχει. Τρυπώνει στον κοινό χάλυβα και με τα χρόνια τον ραγίζει. Οι σωλήνες που αντέχουν στο υδρογόνο είναι ειδικής κατασκευής, θέλουν ειδική πιστοποίηση και οι ευρωπαίοι κατασκευαστές που αποδεδειγμένα μπορούν να παραδώσουν τέτοιους σωλήνες είναι λίγοι. Ένας από αυτούς παράγει στη Θίσβη Βοιωτίας. Η Σωληνουργεία Κορίνθου, του ομίλου Cenergy, έχει ήδη 3 συμβάσεις του ΔΕΣΦΑ για αγωγούς πιστοποιημένους για υδρογόνο. Τα 163 χλμ. για τη Δυτική Μακεδονία το 2022, 56 χλμ. προς τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία το 2023, έναντι άνω των €27 εκατ., και πάνω από 200 χλμ. για τον άξονα Καρπερή-Κομοτηνή πριν από έναν μήνα. Είχαν προηγηθεί 440 χλμ. για την ιταλική Snam. Η Πάτρα θα ήταν η τέταρτη. Ανάθεση για τους σωλήνες δεν έχει ανακοινωθεί και στον διαγωνισμό προφανώς θα εμφανιστούν και άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί (θα μπορούσαν π.χ. η Mannesmann Line Pipe και η Tenaris). Ο κλάδος σωλήνων της Cenergy έκανε στο εξάμηνο πωλήσεις €311,5 εκατ., με περιθώριο EBITDA 16,6% και ανεκτέλεστο γύρω στα €500 εκατ. Μια σύμβαση 145 χιλιομέτρων δεν αλλάζει τη χρονιά, προσθέτει όμως ορατότητα. Το υδρογόνο μπορεί να αργήσει. Οι σωλήνες παραγγέλνονται σύντομα.
Ο Παππάς, τα ελληνικά πλοία και ο εκβιασμός της Ευρώπης
-Μια φράση του Πέτρου Παππά στο 16ο Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum φωτίζει από διαφορετική γωνία τη δύναμη που έχει στα χέρια της η Ελλάδα μέσω της ναυτιλίας. Ο επικεφαλής της Star Bulk επισήμανε ότι ο τεράστιος ελληνόκτητος στόλος δεν αποτελεί απλώς οικονομικό πλεονέκτημα, αλλά λειτουργεί ως στρατηγική ασπίδα για ολόκληρη την Ευρώπη, περιορίζοντας τον κίνδυνο εμπορικού εκβιασμού από ασιατικές ναυτιλιακές δυνάμεις. Η παρατήρηση αποκτά ιδιαίτερο βάρος στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία. Χωρίς τον ελληνόκτητο στόλο που αποτελεί το 61% του ευρωπαϊκού, η Ευρώπη θα ήταν πολύ περισσότερο εξαρτημένη από τρίτες χώρες για τη μεταφορά ενέργειας, πρώτων υλών και εμπορευμάτων και αυτή η εξάρτηση θα γινόταν ακόμη πιο επικίνδυνη σε περίπτωση μιας μεγάλης κρίσης ή πολέμου. Ο Παππάς έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν διαθέτουν αντίστοιχου μεγέθους εμπορικό στόλο, για να δείξει πόσο κρίσιμη είναι η ναυτιλιακή αυτονομία. Η Ελλάδα δεν διαθέτει μόνο τον μεγαλύτερο στόλο της Ευρώπης. Διαθέτει ένα γεωπολιτικό χαρτί που θωρακίζει την ίδια την Ευρώπη. Σε εποχές που οι εμπορικές εξαρτήσεις μετατρέπονται εύκολα σε μέσα πίεσης, τα ελληνικά πλοία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια επιχειρηματική επιτυχία
Βαφειάς: «Είναι ντροπή»
-Δύο φορές χρησιμοποίησε τη λέξη ντροπή ο Χάρης Βαφειάς στο 16ο Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum. Η πρώτη αφορούσε την απουσία της ναυτιλίας από τα ελληνικά σχολεία. «Έχεις αυτή την τεράστια βιομηχανία, είσαι ο ηγέτης στην Ευρώπη και δεν τη διδάσκεις στα σχολεία. Νομίζω ότι αυτό είναι ντροπή», είπε χαρακτηριστικά. Η δεύτερη αιχμή ήταν ακόμη πιο ηχηρή και αφορούσε την ελληνική σημαία. Ο Βαφειάς δήλωσε ότι αισθάνεται ντροπή για το γεγονός ότι, σε έναν ελληνόκτητο στόλο περίπου 6.000 πλοίων, μόλις περίπου 500 πλοία φέρουν την ελληνική σημαία, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «shameful». Και έδειξε ευθέως προς το θεσμικό πλαίσιο. Εάν δεν αλλάξουν οι απαιτήσεις για τον ελάχιστο αριθμό Ελλήνων ναυτικών στα πλοία, εκτίμησε ότι δύσκολα θα αυξηθεί η δύναμη του ελληνικού νηολογίου-ελληνικής σημαίας. Το μήνυμα προς την πολιτεία το έκλεισε χωρίς περιστροφές: «Ελπίζω οι πολιτικοί κάποια στιγμή να καθίσουν και να μας ακούσουν».
Οι δύο options και το στοίχημα των $163 εκατ. του Γιουρούκου
-Στη ναυτιλία, μερικές φορές το καλό deal έχει γίνει μήνες πριν ανακοινωθεί. Κάπως έτσι διαβάζεται η τελευταία κίνηση της Global Ship Lease, της εισηγμένης στο NYSE εταιρείας με Executive Chairman τον Γιώργο Γιουρούκο. Η GSL ενεργοποίησε options για δύο ακόμη containerships, συνολικής αξίας περίπου 163 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας το ναυπηγικό της πρόγραμμα από 15 σε 17 πλοία. Οι τιμές για τα δύο πλοία είχαν συμφωνηθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά και, όπως επισημαίνουν διεθνείς αναλυτές αντίστοιχα containerships με παράδοση το 2029 πωλούνται ακριβότερα. πλέον στην αγορά στα ίδια επίπεδα. Οι options φαίνεται ότι απέκτησαν αξία πριν ακόμη αρχίσει η κατασκευή. Υπάρχει όμως μία σημαντική διαφορά από τα προηγούμενα 15 νεότευκτα της GSL. Τα δύο καινούργια δεν έχουν ακόμη κλειδωμένη ναύλωση. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με υποψήφιους ναυλωτές. Αν μετά την ευνοϊκή τιμή ναυπήγησης η GSL καταφέρει να εξασφαλίσει και πολυετή ναύλωση με ισχυρούς όρους.
Το τυπογραφείο δεν ορίζει το επιτόκιο
-Το επιχείρημα είναι παλιό και αναπαράγεται συχνά από τους νοσταλγούς της δραχμής. Η Αμερική, λένε, δεν χρεοκοπεί, γιατί τυπώνει το νόμισμα στο οποίο χρωστά. Σωστό. Η αγορά ομολόγων, όμως, τιμολογεί κάτι άλλο, τον πληθωρισμό και την ποσότητα του χαρτιού που καλείται να απορροφήσει. Χθες, το 10ετές άγγιξε το 5,35%, υψηλό από τον Απρίλιο του 2002. Το 30ετές έφτασε στο 5,72% και το διετές στο 4,82%. Από το τέλος Ιουλίου, το 10ετές έχει ανέβει 60 μονάδες βάσης ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ακρίβαινε 20%. Η πίεση φαίνεται στις δημοπρασίες. Στις 23 Σεπτεμβρίου, τα 5ετή ομόλογα ύψους $70 δισ. πουλήθηκαν στο 5,033%, με τη χαμηλότερη κάλυψη των τελευταίων 9 ετών. Αυτή την εβδομάδα, το υπουργείο Οικονομικών αναζητά από τις αγορές συνολικά $119 δισ. Τα $58 δισ. με 3ετή ομόλογα την Τρίτη, $39 δισ. 10ετή χθες και $22 δισ. 30ετή σήμερα. Πριν από έναν μήνα το δεκαετές είχε δημοπρατηθεί στο 4,834%. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα $40 τρισ. τον Αύγουστο. Οι καθαροί τόκοι έφτασαν τα $963 δισ. στο δεκάμηνο Οκτωβρίου-Ιουλίου. Η Αμερική πληρώνει πάνω από $3 δισ. για τόκους κάθε ημέρα και το έλλειμμα της φετινής οικονομικής χρήσης εκτιμάται στα $2,1 τρισ. Κάθε ποσοστιαία μονάδα στο μέσο κόστος δανεισμού αντιστοιχεί, όταν περάσει σε όλο το χρέος, σε $400 δισ. τον χρόνο. Αυτός ο λογαριασμός φτάνει και στα νοικοκυριά. Το επιτόκιο για ένα 30ετές στεγαστικό δάνειο βρίσκεται σήμερα στο 7,49% και εύλογα οι αιτήσεις δανείων υποχώρησαν 4,2% σε μία εβδομάδα. Η κεντρική τράπεζα FED αύξησε τα επιτόκια του δολαρίου τον Σεπτέμβριο και η αγορά περιμένει και άλλες αυξήσεις. Το δολάριο τυπώνεται. Η εμπιστοσύνη όμως δανείζεται και αυτή την εβδομάδα κοστίζει 5,35%.
Ο κροκόδειλος δάγκωσε τον CEO
-Από το Reuters μάθαμε χθες ότι η Lacoste απέλυσε αθόρυβα τον διευθύνοντα σύμβουλο Eric Vallat, λίγο πριν από την επίδειξη της Κυριακής στο κεντρικό κορτ του Ρολάν Γκαρός, με τη συλλογή της Ελληνοαμερικανίδας Πελαγίας Κολοτούρου. Ο πρώην επικεφαλής της Rémy Cointreau είχε αναλάβει την 1η Σεπτεμβρίου 2025 με αποστολή το «premiumisation». Με απλά λόγια, υποσχέθηκε ακριβότερη τοποθέτηση, λιγότερη χονδρική με χαμηλά περιθώρια. Στη θέση του Βαλλάτ επιστρέφει ο Thierry Guibert, ο άνθρωπος που τον επέλεξε. Διοίκησε τη Lacoste επί δέκα χρόνια και ουσιαστικά δεν έφυγε ποτέ, αφού ηγείται της μητρικής MF Brands, του ελβετικού ομίλου Maus Frères. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την αποχώρηση, μίλησε για «ισχυρά θεμελιώδη» και δεν έδωσε εξηγήσεις. Κατά τα φαινόμενα για την απομάκρυνση δεν έφταιγαν οι επιδόσεις. Οι αριθμοί, πάντως, έχουν τη δική τους ιστορία. Στην εποχή του Guibert, οι πωλήσεις πήγαν από €1,2 δισ. το 2014 σε περίπου €3 δισ. το 2024, με αυξήσεις τιμών 35% σε μία δεκαετία και το 70% των πωλήσεων απευθείας στον καταναλωτή. Ο ρυθμός όμως έδειχνε επιβράδυνση +26% το 2022, +15% το 2023, +8% το 2024. Ο στόχος των €4 δισ. είχε τεθεί αρχικά για το 2026. Τον Ιανουάριο του 2025, πριν έρθει ο Vallat, μετατέθηκε για το 2028-2030. Αλλά και στη Γαλλία, η Lacoste France έκλεισε το 2025 με τζίρο €317 εκατ., δεύτερη συνεχόμενη πτώση, και λειτουργικό αποτέλεσμα €20,9 εκατ., λιγότερο από το μισό του 2022. Ο διάδοχος άντεξε 13 μήνες. Ο προκάτοχος μετρά 10 χρόνια και συνεχίζει.
Πηγή: newmoney.gr
Η Μotor Oil και το μετοχικό χαρτοφυλάκιο των 341 εκατ. ευρώ
-Δεν είναι μόνο το περιβάλλον διύλισης που εκτοξεύει τα νούμερα της Motor Oil. Είναι και οι υπεραξίες που δημιουργούνται από την άνοδο των μετοχών που έχει στο χαρτοφυλάκιο της. Η Motor Oil κατέχει έμμεσα το 8,949% της Optima Bank, μέσω της 100% θυγατρικής IREON Investments Ltd. Η συμμετοχή αντιστοιχεί σε 19.806.504 μετοχές μετά το split και στις 31/12/2025 αποτιμήθηκε στα €152,7 εκατ. Σε τρέχουσες τιμές η αξία της συμμετοχής είναι κοντά στα 310 εκατ. ευρώ. Τον Φεβρουάριο του 2026 η IREON Investments αγόρασε 1,5 εκατ. μετοχές της Real Consulting προς €7,05 εκατ. (€4,70/μετοχή). Μαζί με την προϋπάρχουσα θέση της IREON Ventures, το ποσοστό έφθασε το 7,077% ενώ στη συνέχεια ο όμιλος αύξησε σημαντικά τη συμμετοχή του φθάνοντας τον Ιούνιο 2026 στο 11,73% της Real Consulting. Η αξία των μετοχών εκτιμάται στα 31,3 εκατ. ευρώ με εκτιμώμενο κόστος 18,5 εκατ. ευρώ.
Το deal του Φρεσκούλη και οι υπεραξίες
-H εταιρεία «Γλάρος» της οικογένειας Σκλαβενίτη, απέκτησε το 49% της Eurocatering («Φρεσκούλης»), με το 30% από το Latsco Family Office και το 19% από την EOS Capital. Ο Χρυσόστομος Μαυρόπουλος διατηρεί την πλειοψηφία του 51% και τη διοίκηση. Το τίμημα δεν ανακοινώθηκε αλλά είναι μια ακόμη δουλειά που η συνεπένδυση Latsco Family Office με το EOS Capital του Α. Ταμβακάκη αφήνει σημαντικές υπεραξίες. Η EOS μπήκε στον «Φρεσκούλη» το 2021 μαζί με την Elikonos, με €11 εκατ. συνολικά. Το 2024 πούλησε 12,18% στη Latsco, με αποτίμηση αναφοράς €46,5 εκατ. και τότε τέθηκε ο πήχης εξόδου περίπου στα €79 εκατ. Σε αυτό το εύρος, το 49% αντιστοιχεί σε €22,8 έως €38,7 εκατ. Η Eurocatering έκλεισε το 2024 με τζίρο €65,7 εκατ. και EBITDA €4,3 εκατ. Απέναντι, ο αγοραστής είναι ένας όμιλος με πωλήσεις €6,13 δισ. το 2025 και εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων €100 εκατ. στη Μαγούλα. Ο Ταμβακάκης συνηθίζει να λέει ότι από ένα τραπέζι πρέπει να σηκώνονται όλοι ευχαριστημένοι, όπως και έγινε με τον Φρεσκούλη.
Η Τεχνική Ολυμπιακή και τα ερωτήματα για τις… δυσνόητες συμφωνίες
-Η Τεχνική Ολυμπιακή έκλεισε το α΄ εξάμηνο με καθαρά κέρδη €6,27 εκατ., αυξημένα κατά 60,7%. Στο ταμπλό, όμως, με τιμή γύρω στα €2,28, αποτιμάται περίπου €92,3 εκατ., πολύ χαμηλότερα από τα ίδια κεφάλαιά της. Μέρος της εξήγησης ίσως βρίσκεται στο Βουκουρέστι. Στις 29 Ιουνίου το Δ.Σ. ενέκρινε την αγορά του 30% της κυπριακής Linam Ventures έναντι €8.760.079. Πωλητές, δύο κυπριακές εταιρείες, αμφότερες ελέγχονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Στέγγο και τον αδελφό του Ανδρέα. Η Linam κατέχει οικόπεδο 32.056 τ.μ. στη λίμνη Tei. Το τίμημα αποτιμά το σύνολο σε περίπου €29 εκατ. Η Τεχνική Ολυμπιακή έχει δηλώσει ότι τηρήθηκε η διαδικασία των συνδεδεμένων μερών του ν. 4548/2018, ότι ελεγκτική εταιρεία έκρινε τους όρους δίκαιους και εύλογους με βάση δύο ανεξάρτητες εκτιμήσεις και ότι κανένας μέτοχος δεν ζήτησε γενική συνέλευση έως τις 21 Ιουλίου. Ο Γ. Στέγγος έχει μιλήσει για το τελευταίο παραλίμνιο οικόπεδο του Βουκουρεστίου και για οικοδομική άδεια υπό έκδοση. Υπάρχει βέβαια και μια μερίδα των μετόχων που πήρε μολύβι και χαρτί. Η εισηγμένη έχει το 30%, οι πωλητές κρατούν το 70%. Ποιος θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη, με ποια αναλογία, και ποιος θα εισπράξει τις αμοιβές κατασκευής και διαχείρισης; Τα ρουμανικά μητρώα δείχνουν ότι η Linam έχει το οικόπεδο από το 2010 (χωρίς να έχει χτίσει) και ότι τα πάγια της εμφανίζονται περίπου 23 εκατ. RON το 2023 και 152 εκατ. RON το 2024, κοντά στα €30 εκατ. περίπου όσο και η αποτίμηση της συμφωνίας. Στην αγορά ακούγονται ψίθυροι ότι το ίδιο ερώτημα, ποιος φέρνει τη γη και ποιος τα κεφάλαια, τίθεται και για δύο ακόμη αναπτύξεις του ομίλου, μία εντός και μία εκτός συνόρων. Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη είναι νόμιμες όταν εγκρίνονται και δημοσιοποιούνται. Ένας συγκεντρωτικός πίνακας, έργο προς έργο, θα απαντούσε σε όλα μαζί.
Η Εθνική Τράπεζα εγκατέστησε τον πρώτο φωνητικό AI agent
-Η Εθνική Τράπεζα την τελευταία 5ετία έχει επενδύσει κεφάλαια 1,3 δισ. ευρώ για τον μετασχηματισμό της. Ένα από τα κεντρικά εργαλεία της ψηφιακής στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας είναι η «Σοφία» (Sofia), η οποία από AI assistant και εργαλείο παροχής πληροφοριών έχει μετατραπεί σε AI agent, ικανό όχι μόνο να απαντά σε ερωτήματα, αλλά και να καθοδηγεί τον πελάτη και να υποστηρίζει τραπεζικές ενέργειες με τη χρήση της να έχει ήδη αποκτήσει πολύ σημαντική κλίμακα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες η διοίκηση της τράπεζας και COO Στράτος Μολυβιάτης, διαχειρίζεται περίπου 350.000 ψηφιακές αλληλεπιδράσεις πελατών τον μήνα, περίπου το 25% των customer interactions πραγματοποιείται μέσω της «Σοφίας», ενώ ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό να φθάσει στο 50%. Παράλληλα, σχεδιάζεται η ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε ακόμη περισσότερα σημεία επαφής με τον πελάτη. Το επόμενο βήμα είναι ακόμη πιο φιλόδοξο. Για το 2027, η Εθνική σχεδιάζει η «Σοφία» να ελέγχει ένα σμήνος από agents, με δυνατότητα να αναλαμβάνει και να ολοκληρώνει σύνθετες διαδικασίες για λογαριασμό του πελάτη και όχι απλώς να τον καθοδηγεί. Ήδη η τράπεζα έχει επεκτείνει τη χρήση της AI και στη φωνητική εξυπηρέτηση μέσω του Contact Center: η Σοφία αποκτά φωνή και γίνεται ο πρώτος φωνητικός AI agent σε Contact Center στην ελληνική τραπεζική αγορά. Και επειδή όλα αυτά είναι καλά και χρήσιμα αλλά πρέπει να έχουν να οικονομικό αποτύπωμα, ο CEO Παύλος Μυλωνάς αποκάλυψε πως από τις επενδύσεις σε ψηφιακά κανάλια η ΕΤΕ έχει όφελος 200 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η νέα εταιρεία της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ
-Μια νέα εταιρεία προστέθηκε από χθες στο δυναμικό του Ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. Συγκεκριμένα, έγινε η σύσταση της εταιρείας με την επωνυμία «GEK TERNA Strategic Technologies Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «GT StraTech». Η έδρα της βρίσκεται στα κεντρικά του Ομίλου επί της λεωφόρου Μεσογείων στους Αμπελόκηπους και ο σκοπός της περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εταιρειών επενδύσεων (σε χρεόγραφα, μετοχές, ακίνητα κ.λπ.), την παροχή επιστημονικών, τεχνικών συμβουλών, τις υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων, την έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική, καθώς και τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων από αυτά. Για την εταιρεία φαίνεται ότι υπάρχουν φιλόδοξα σχέδια. Τούτο, άλλωστε αποτυπώνεται και σε επίπεδο αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ. Αυτό καταβλήθηκε σε μετρητά από τη μοναδική μέτοχο, τη «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Urban Services Μ.Ι.Κ.Ε.», την οποία εκπροσωπεί ο Γεώργιος Κουλάδης (επικεφαλής Investments Monitoring του Ομίλου). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο ίδιος ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο Μάριος Πάτσος ως Πρόεδρος και ως μέλη ο Πέτρος Σουρέτης, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος και ο Εμμανουήλ Μουστάκας.
Η χειρότερη συνεδρίαση του τελευταίου εξαμήνου για τις τράπεζες
-Οι πωλητές επέστρεψαν μαζικά στις τραπεζικές μετοχές, μετά το διήμερο διάλειμμα της 5ης και 6ης Οκτωβρίου, οδηγώντας τον κλαδικό δείκτη σε πτώση 4,45% στις 3.115,72 μονάδες. Πρόκειται για τη χειρότερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου εξαμήνου και την πέμπτη μεγαλύτερη πτώση εντός του 2026, ξεπερνώντας μάλιστα τις απώλειες της τάξης του 3,6% και 2,8% στις δύο πρώτες συνεδριάσεις του Οκτωβρίου. Για να εντοπιστούν μεγαλύτερες απώλειες πρέπει να επιστρέψουμε στις 9 Απριλίου (-4,51%), ενώ ακόμη ισχυρότερες πιέσεις είχαν καταγραφεί στις 12 Μαρτίου (-4,58%), στις 3 Μαρτίου (-6,9%) και στις 2 Μαρτίου (-5,01%). Η νέα διόρθωση έχει απομακρύνει τον τραπεζικό δείκτη κατά περίπου 6,85% από το φετινό ρεκόρ των 3.345,13 μονάδων, που είχε σημειωθεί στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου. Επίπεδα υψηλότερα από εκείνα του προηγούμενου μήνα εντοπίζονται 11 χρόνια πίσω, στον Νοέμβριο του 2015, στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος της ανόδου που είχε προηγηθεί. Παρά το sell off, η συνολική εικόνα για τις τράπεζες παραμένει θετική, καθώς ο κλαδικός δείκτης εξακολουθεί να καταγράφει κέρδη 35,8% από την αρχή του τρέχοντος έτους.
Η Sunlight βρήκε κλειδί για την Κίνα
-Η ανακοίνωση της Sunlight Group για το «άνοιγμα» στην κινεζική ναυπηγική αγορά, ήρθε να πιστοποιήσει κάτι που η αγορά γνώριζε καλά, ειδικά στους ναυτιλιακούς κύκλους, αλλά και στη Γερμανία όπου η είδηση έχει τίτλο «γερμανικές μπαταρίες για έργο στην Κίνα». Το σύστημα CUBE κατασκευάζεται στην Κάτω Σαξονία από τη Lehmann Marine, της οποίας ο ελληνικός όμιλος απέκτησε το 51%, με τη συμφωνία του Ιανουαρίου 2025. Υπάρχουν ωστόσο αρκετές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες. Πρόκειται για ένα σκάφος, το AESEN 116H, 42 μέτρων, το οποίο έχει ναυπηγήσει η Cheoy Lee για τη σιγκαπουριανή Aesen, με την υβριδική πρόωση να ενσωματώνεται από τη Stin Global. Προφανώς για έναν όμιλο με πωλήσεις €942,9 εκατ. και EBITDA €121,1 εκατ. το 2025, ένα σκάφος δεν αλλάζει την τελική γραμμή των αποτελεσμάτων. Η αξία όμως της συμφωνίας βρίσκεται αλλού. Τα κινεζικά ναυπηγεία πήραν, στο πρώτο εξάμηνο, 1.131 από τα 1.481 πλοία που παραγγέλθηκαν παγκοσμίως. Δηλαδή το 72% της αγοράς σε χωρητικότητα σύμφωνα με την Clarksons. Όποιος θέλει να πουλήσει εξοπλισμό σε νεότευκτα πρέπει να έχει περάσει από εκεί. Η Lehmann πέρασε με εγκρίσεις 4 νηογνωμόνων (BV, DNV, LR, RINA) και με το επιχείρημα ότι η μπαταρία της συντηρείται εν πλω, χωρίς δεξαμενισμό. Αυτό ήταν το 2ο ορόσημο της χρονιάς για τη θυγατρική. Τον Φεβρουάριο, είχε ανακοινώσει τη μεγαλύτερη παραγγελία της ιστορίας της, για 3 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατηγά, στο λιμάνι του Αμβούργου. Πίσω από τη θυγατρική, η Sunlight επικαλείται παραγωγική δυναμικότητα άνω των 9 GWh σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.
Ποια είναι η Verallis που μπαίνει στην ΕΝ.Α. Growth
-Την ένταξη των μετοχών της στην ΕΝ.Α. Growth της Euronext Athens δρομολογεί η Verallis, εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που εξειδικεύεται στη διαχείριση κόστους και στη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης. Ιδρυτής και CEO είναι ο Γιώργος Δημόπουλος, ενώ η εταιρεία, εκτός από την Ελλάδα, διατηρεί παρουσία και στη Ρουμανία, με γραφεία σε Βουκουρέστι και Μπρασόβ. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενόψει και της ένταξης των μετοχών της στην ΕΝ.Α. Growth, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 54,3% στα 629 χιλ. ευρώ, από 408 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ το μικτό κέρδος υπερτριπλασιάστηκε στα 217 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία πέρασε παράλληλα σε θετικό EBITDA 64,2 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 88,4 χιλ. ευρώ πέρυσι, και σε καθαρά κέρδη 46,6 χιλ. ευρώ, από ζημιές 111,2 χιλ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε 957 χιλ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις σε 921 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις εταιρικές κινήσεις για την είσοδό της στην ΕΝ.Α. Growth (τον Ιούνιο εγκρίθηκαν τροποποιήσεις του καταστατικού και AMK) και η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.
Έρευνα-Ανάπτυξη και αποτελέσματα
-Στις 30 Σεπτεμβρίου, στο Gazi Music Hall, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης άνοιξε το BioInnovation Greece Forum μετρώντας τις συνολικές δαπάνες με το «ιστορικό ρεκόρ» 3,66 δισ. ευρώ για Έρευνα και Ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει την 4η θέση στην ΕΕ στις κρατικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, πάνω από 300 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης για τα ερευνητικά κέντρα, 70.000 θέσεις εργασίας. Τρεις ημέρες αργότερα, στην Τεχνόπολη, στο ίδιο συνέδριο, ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας συζητούσε με τον οικονομολόγο Θάνο Νιφόρο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επιτυχία της χώρας «δεν θα μετρηθεί από το ύψος των επιδοτήσεων ή των δημόσιων δαπανών», αλλά από το πόση γνώση μετατρέπεται σε επένδυση και εξαγωγές. Τη διαφορά την κάνουν οι επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν το 54,8% της ερευνητικής δαπάνης, όταν στην Ευρώπη έχουν το 66,5%. Ούτε τα ξένα κεφάλαια την καλύπτουν. Από τα 12,6 δισ. ευρώ άμεσων ξένων επενδύσεων του 2025, στη μεταποίηση κατευθύνθηκαν 393 εκατ. Εκκρεμεί και κάτι ακόμη. Το αυτόνομο υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας το εξήγγειλε ο πρωθυπουργός πέρυσι, από το ίδιο βήμα, και προορίζεται να λειτουργήσει μετά τις επόμενες εκλογές. Φέτος ο Στ. Καλαφάτης είπε ότι τις λεπτομέρειες θα τις ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
H ΔΕΣΦΑ και οι σωλήνες υδρογόνου
-Πριν από λίγες μέρες, το Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε ότι πήρε την τελική επενδυτική απόφαση για την κατασκευή ενός αγωγού υψηλής πίεσης προς την Πάτρα. Μήκος 145 χιλιόμετρα, διάμετρος 20 ιντσών, από τα Περιβόλια Μεγαλόπολης έως τη ΒΙΠΕ Πατρών, με 6 βαλβιδοστάσια και πρόβλεψη για μελλοντική διακλάδωση προς τον Πύργο. Η είδηση έχει και χρηματιστηριακό ενδιαφέρον, με μια λεπτομέρεια στο τέλος της ανακοίνωσης. Ο αγωγός σχεδιάζεται για μεταφορά έως και 100% υδρογόνου. Αυτό αλλάζει την προδιαγραφή του χάλυβα. Μαζί της αλλάζει και ο κατάλογος των προμηθευτών. Το υδρογόνο είναι το μικρότερο μόριο που υπάρχει. Τρυπώνει στον κοινό χάλυβα και με τα χρόνια τον ραγίζει. Οι σωλήνες που αντέχουν στο υδρογόνο είναι ειδικής κατασκευής, θέλουν ειδική πιστοποίηση και οι ευρωπαίοι κατασκευαστές που αποδεδειγμένα μπορούν να παραδώσουν τέτοιους σωλήνες είναι λίγοι. Ένας από αυτούς παράγει στη Θίσβη Βοιωτίας. Η Σωληνουργεία Κορίνθου, του ομίλου Cenergy, έχει ήδη 3 συμβάσεις του ΔΕΣΦΑ για αγωγούς πιστοποιημένους για υδρογόνο. Τα 163 χλμ. για τη Δυτική Μακεδονία το 2022, 56 χλμ. προς τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία το 2023, έναντι άνω των €27 εκατ., και πάνω από 200 χλμ. για τον άξονα Καρπερή-Κομοτηνή πριν από έναν μήνα. Είχαν προηγηθεί 440 χλμ. για την ιταλική Snam. Η Πάτρα θα ήταν η τέταρτη. Ανάθεση για τους σωλήνες δεν έχει ανακοινωθεί και στον διαγωνισμό προφανώς θα εμφανιστούν και άλλοι Ευρωπαίοι παραγωγοί (θα μπορούσαν π.χ. η Mannesmann Line Pipe και η Tenaris). Ο κλάδος σωλήνων της Cenergy έκανε στο εξάμηνο πωλήσεις €311,5 εκατ., με περιθώριο EBITDA 16,6% και ανεκτέλεστο γύρω στα €500 εκατ. Μια σύμβαση 145 χιλιομέτρων δεν αλλάζει τη χρονιά, προσθέτει όμως ορατότητα. Το υδρογόνο μπορεί να αργήσει. Οι σωλήνες παραγγέλνονται σύντομα.
Ο Παππάς, τα ελληνικά πλοία και ο εκβιασμός της Ευρώπης
-Μια φράση του Πέτρου Παππά στο 16ο Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum φωτίζει από διαφορετική γωνία τη δύναμη που έχει στα χέρια της η Ελλάδα μέσω της ναυτιλίας. Ο επικεφαλής της Star Bulk επισήμανε ότι ο τεράστιος ελληνόκτητος στόλος δεν αποτελεί απλώς οικονομικό πλεονέκτημα, αλλά λειτουργεί ως στρατηγική ασπίδα για ολόκληρη την Ευρώπη, περιορίζοντας τον κίνδυνο εμπορικού εκβιασμού από ασιατικές ναυτιλιακές δυνάμεις. Η παρατήρηση αποκτά ιδιαίτερο βάρος στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία. Χωρίς τον ελληνόκτητο στόλο που αποτελεί το 61% του ευρωπαϊκού, η Ευρώπη θα ήταν πολύ περισσότερο εξαρτημένη από τρίτες χώρες για τη μεταφορά ενέργειας, πρώτων υλών και εμπορευμάτων και αυτή η εξάρτηση θα γινόταν ακόμη πιο επικίνδυνη σε περίπτωση μιας μεγάλης κρίσης ή πολέμου. Ο Παππάς έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν διαθέτουν αντίστοιχου μεγέθους εμπορικό στόλο, για να δείξει πόσο κρίσιμη είναι η ναυτιλιακή αυτονομία. Η Ελλάδα δεν διαθέτει μόνο τον μεγαλύτερο στόλο της Ευρώπης. Διαθέτει ένα γεωπολιτικό χαρτί που θωρακίζει την ίδια την Ευρώπη. Σε εποχές που οι εμπορικές εξαρτήσεις μετατρέπονται εύκολα σε μέσα πίεσης, τα ελληνικά πλοία είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια επιχειρηματική επιτυχία
Βαφειάς: «Είναι ντροπή»
-Δύο φορές χρησιμοποίησε τη λέξη ντροπή ο Χάρης Βαφειάς στο 16ο Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum. Η πρώτη αφορούσε την απουσία της ναυτιλίας από τα ελληνικά σχολεία. «Έχεις αυτή την τεράστια βιομηχανία, είσαι ο ηγέτης στην Ευρώπη και δεν τη διδάσκεις στα σχολεία. Νομίζω ότι αυτό είναι ντροπή», είπε χαρακτηριστικά. Η δεύτερη αιχμή ήταν ακόμη πιο ηχηρή και αφορούσε την ελληνική σημαία. Ο Βαφειάς δήλωσε ότι αισθάνεται ντροπή για το γεγονός ότι, σε έναν ελληνόκτητο στόλο περίπου 6.000 πλοίων, μόλις περίπου 500 πλοία φέρουν την ελληνική σημαία, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «shameful». Και έδειξε ευθέως προς το θεσμικό πλαίσιο. Εάν δεν αλλάξουν οι απαιτήσεις για τον ελάχιστο αριθμό Ελλήνων ναυτικών στα πλοία, εκτίμησε ότι δύσκολα θα αυξηθεί η δύναμη του ελληνικού νηολογίου-ελληνικής σημαίας. Το μήνυμα προς την πολιτεία το έκλεισε χωρίς περιστροφές: «Ελπίζω οι πολιτικοί κάποια στιγμή να καθίσουν και να μας ακούσουν».
Οι δύο options και το στοίχημα των $163 εκατ. του Γιουρούκου
-Στη ναυτιλία, μερικές φορές το καλό deal έχει γίνει μήνες πριν ανακοινωθεί. Κάπως έτσι διαβάζεται η τελευταία κίνηση της Global Ship Lease, της εισηγμένης στο NYSE εταιρείας με Executive Chairman τον Γιώργο Γιουρούκο. Η GSL ενεργοποίησε options για δύο ακόμη containerships, συνολικής αξίας περίπου 163 εκατ. δολαρίων, ανεβάζοντας το ναυπηγικό της πρόγραμμα από 15 σε 17 πλοία. Οι τιμές για τα δύο πλοία είχαν συμφωνηθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά και, όπως επισημαίνουν διεθνείς αναλυτές αντίστοιχα containerships με παράδοση το 2029 πωλούνται ακριβότερα. πλέον στην αγορά στα ίδια επίπεδα. Οι options φαίνεται ότι απέκτησαν αξία πριν ακόμη αρχίσει η κατασκευή. Υπάρχει όμως μία σημαντική διαφορά από τα προηγούμενα 15 νεότευκτα της GSL. Τα δύο καινούργια δεν έχουν ακόμη κλειδωμένη ναύλωση. Η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με υποψήφιους ναυλωτές. Αν μετά την ευνοϊκή τιμή ναυπήγησης η GSL καταφέρει να εξασφαλίσει και πολυετή ναύλωση με ισχυρούς όρους.
Το τυπογραφείο δεν ορίζει το επιτόκιο
-Το επιχείρημα είναι παλιό και αναπαράγεται συχνά από τους νοσταλγούς της δραχμής. Η Αμερική, λένε, δεν χρεοκοπεί, γιατί τυπώνει το νόμισμα στο οποίο χρωστά. Σωστό. Η αγορά ομολόγων, όμως, τιμολογεί κάτι άλλο, τον πληθωρισμό και την ποσότητα του χαρτιού που καλείται να απορροφήσει. Χθες, το 10ετές άγγιξε το 5,35%, υψηλό από τον Απρίλιο του 2002. Το 30ετές έφτασε στο 5,72% και το διετές στο 4,82%. Από το τέλος Ιουλίου, το 10ετές έχει ανέβει 60 μονάδες βάσης ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ακρίβαινε 20%. Η πίεση φαίνεται στις δημοπρασίες. Στις 23 Σεπτεμβρίου, τα 5ετή ομόλογα ύψους $70 δισ. πουλήθηκαν στο 5,033%, με τη χαμηλότερη κάλυψη των τελευταίων 9 ετών. Αυτή την εβδομάδα, το υπουργείο Οικονομικών αναζητά από τις αγορές συνολικά $119 δισ. Τα $58 δισ. με 3ετή ομόλογα την Τρίτη, $39 δισ. 10ετή χθες και $22 δισ. 30ετή σήμερα. Πριν από έναν μήνα το δεκαετές είχε δημοπρατηθεί στο 4,834%. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα $40 τρισ. τον Αύγουστο. Οι καθαροί τόκοι έφτασαν τα $963 δισ. στο δεκάμηνο Οκτωβρίου-Ιουλίου. Η Αμερική πληρώνει πάνω από $3 δισ. για τόκους κάθε ημέρα και το έλλειμμα της φετινής οικονομικής χρήσης εκτιμάται στα $2,1 τρισ. Κάθε ποσοστιαία μονάδα στο μέσο κόστος δανεισμού αντιστοιχεί, όταν περάσει σε όλο το χρέος, σε $400 δισ. τον χρόνο. Αυτός ο λογαριασμός φτάνει και στα νοικοκυριά. Το επιτόκιο για ένα 30ετές στεγαστικό δάνειο βρίσκεται σήμερα στο 7,49% και εύλογα οι αιτήσεις δανείων υποχώρησαν 4,2% σε μία εβδομάδα. Η κεντρική τράπεζα FED αύξησε τα επιτόκια του δολαρίου τον Σεπτέμβριο και η αγορά περιμένει και άλλες αυξήσεις. Το δολάριο τυπώνεται. Η εμπιστοσύνη όμως δανείζεται και αυτή την εβδομάδα κοστίζει 5,35%.
Ο κροκόδειλος δάγκωσε τον CEO
-Από το Reuters μάθαμε χθες ότι η Lacoste απέλυσε αθόρυβα τον διευθύνοντα σύμβουλο Eric Vallat, λίγο πριν από την επίδειξη της Κυριακής στο κεντρικό κορτ του Ρολάν Γκαρός, με τη συλλογή της Ελληνοαμερικανίδας Πελαγίας Κολοτούρου. Ο πρώην επικεφαλής της Rémy Cointreau είχε αναλάβει την 1η Σεπτεμβρίου 2025 με αποστολή το «premiumisation». Με απλά λόγια, υποσχέθηκε ακριβότερη τοποθέτηση, λιγότερη χονδρική με χαμηλά περιθώρια. Στη θέση του Βαλλάτ επιστρέφει ο Thierry Guibert, ο άνθρωπος που τον επέλεξε. Διοίκησε τη Lacoste επί δέκα χρόνια και ουσιαστικά δεν έφυγε ποτέ, αφού ηγείται της μητρικής MF Brands, του ελβετικού ομίλου Maus Frères. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την αποχώρηση, μίλησε για «ισχυρά θεμελιώδη» και δεν έδωσε εξηγήσεις. Κατά τα φαινόμενα για την απομάκρυνση δεν έφταιγαν οι επιδόσεις. Οι αριθμοί, πάντως, έχουν τη δική τους ιστορία. Στην εποχή του Guibert, οι πωλήσεις πήγαν από €1,2 δισ. το 2014 σε περίπου €3 δισ. το 2024, με αυξήσεις τιμών 35% σε μία δεκαετία και το 70% των πωλήσεων απευθείας στον καταναλωτή. Ο ρυθμός όμως έδειχνε επιβράδυνση +26% το 2022, +15% το 2023, +8% το 2024. Ο στόχος των €4 δισ. είχε τεθεί αρχικά για το 2026. Τον Ιανουάριο του 2025, πριν έρθει ο Vallat, μετατέθηκε για το 2028-2030. Αλλά και στη Γαλλία, η Lacoste France έκλεισε το 2025 με τζίρο €317 εκατ., δεύτερη συνεχόμενη πτώση, και λειτουργικό αποτέλεσμα €20,9 εκατ., λιγότερο από το μισό του 2022. Ο διάδοχος άντεξε 13 μήνες. Ο προκάτοχος μετρά 10 χρόνια και συνεχίζει.
Πηγή: newmoney.gr
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