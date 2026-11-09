Χαμός με το advent calendar της Κιμ Καρντάσιαν: 148 δολάρια για λαστιχάκια και μπρελόκ, «σαβούρα» το χαρακτηρίζουν στο TikTok

Η Skims προσφέρει επιστροφή χρημάτων μετά τις αντιδράσεις στα social media – «Αυτά βρίσκω ανάμεσα στα καθίσματα του αυτοκινήτου μου», σχολίασε χρήστης





Τα εμπορική τάση, με μεγάλες εταιρείες μόδας και ομορφιάς να διαθέτουν ημερολόγια γεμάτα καλλυντικά, αξεσουάρ και άλλα αντικείμενα, μικρής ή μεγαλύτερης αξίας.



«το χειρότερο χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο όλων των εποχών».



Οι αντιδράσεις ανάγκασαν τελικά την εταιρεία να ανακοινώσει ότι επικοινώνησε προσωπικά με όλους όσοι αγόρασαν το ημερολόγιο, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για την αγορά άλλων προϊόντων της Skims.







«Αυτά τα βρίσκω ανάμεσα στα καθίσματα του αμαξιού μου»

Το ημερολόγιο, που κυκλοφόρησε ως «Accessories Advent Calendar», περιλαμβάνει 12 μικρές εκπλήξεις, μία για κάθε ημέρα. Σύμφωνα με την περιγραφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ανάμεσα στα αντικείμενα βρίσκονται μπρελόκ, λαστιχάκια και σατέν scrunchies, κλιπ και τσιμπιδάκια μαλλιών, καθώς και ένας μικρός καθρέφτης.



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Οι αντιδράσεις κάτω από τις αναρτήσεις ήταν ακόμη πιο καυστικές. «Αυτό το ημερολόγιο της Skims μοιάζει με αυτά που θα έβρισκα στο πάτωμα αν τραβούσα το κρεβάτι μου μακριά από τον τοίχο», σχολίασε ένας χρήστης. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχα ένα χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο της Skims στον πάτο της τσάντας μου εδώ και μήνες. Τι έκπληξη!», έγραψε κάποιος άλλος στο Threads.



Άλλοι συνέκριναν το περιεχόμενο με μικροαντικείμενα που χάνονται ανάμεσα στα καθίσματα του αυτοκινήτου, ενώ ένας σχολίασε ότι οι αγοραστές μοιάζουν σαν να «καθαρίζουν το κομοδίνο της Κιμ». «150 δολάρια για πράγματα που αξίζουν το πολύ 20; Είναι τρελό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος χαρακτήρισε τα αντικείμενα «σαβούρα από το Temu». Δεν έλειψαν και όσοι υποστήριξαν ότι η υπόθεση θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη και αντικείμενο δικαστικής διεκδίκησης.



Ανάμεσα σε όσους δημοσίευσαν βίντεο ανοίγοντας το ημερολόγιο ήταν και η influencer Κέιλα Ράιαν, η οποία δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για την αξία των αντικειμένων. «Ελπίζω να πρόκειται για φάρσα και στο τελευταίο κουτάκι να υπάρχει μια δωροκάρτα 150 δολαρίων, για να πάρω πίσω όλα μου τα χρήματα», σχολίασε. Ένας άλλος χρήστης έγραψε σε δημιουργό περιεχομένου που παρουσίασε τα προϊόντα: «Σε κορόιδεψαν κατάμουτρα, αλλά μόλις γλίτωσες χρήματα σε πάρα πολύ κόσμο».



Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε όσους αγόρασαν φέτος το advent calendar της Skims , της εταιρείας της Κιμ Καρντάσιαν , πληρώνοντας 148 δολάρια για ένα κουτί που τελικά περιείχε λαστιχάκια μαλλιών, τσιμπιδάκια και μπρελόκ.Τα advent calendar είναι ημερολόγια «αντίστροφης μέτρησης» μέχρι τα Χριστούγεννα, με μικρά παραθυράκια που κρύβουν από μία έκπληξη (ένα δωράκι) για κάθε ημέρα. Η παράδοση, που ξεκίνησε με γλυκά και σοκολάτες, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ιδιαίτερα δημοφιλή, με μεγάλες εταιρείες μόδας και ομορφιάς να διαθέτουν ημερολόγια γεμάτα καλλυντικά, αξεσουάρ και άλλα αντικείμενα, μικρής ή μεγαλύτερης αξίας.Στην περίπτωση της Skims, ωστόσο, το περιεχόμενο του φετινού advent calendar όχι μόνο δεν κατάφερε να βάλει σε εορταστικό κλίμα τους αγοραστές, αλλά αντιθέτως... τους εξόργισε. Τα βίντεο με απογοητευμένους πελάτες που ανοίγουν ένα ένα τα 12 κουτάκια έγιναν viral, συγκεντρώνοντας δεκάδες εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας καταιγισμό ειρωνικών σχολίων. Αρκετοί χαρακτήρισαν το προϊόν «απάτη» καιΟι αντιδράσεις ανάγκασαν τελικά την εταιρεία να ανακοινώσει ότι επικοινώνησε προσωπικά με όλους όσοι αγόρασαν το ημερολόγιο, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για την αγορά άλλων προϊόντων της Skims.Το ημερολόγιο, που κυκλοφόρησε ως «Accessories Advent Calendar», περιλαμβάνει 12 μικρές εκπλήξεις, μία για κάθε ημέρα. Σύμφωνα με την περιγραφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ανάμεσα στα αντικείμενα βρίσκονται μπρελόκ, λαστιχάκια και σατέν scrunchies, κλιπ και τσιμπιδάκια μαλλιών, καθώς και ένας μικρός καθρέφτης.Σε βίντεο που έγιναν viral, οι αγοραστές εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένοι καθώς ανοίγουν τα κουτάκια και ανακαλύπτουν μικροαντικείμενα με ή χωρίς το λογότυπο της Skims, που σίγουρα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Ένα από τα βίντεο, που δημοσιεύθηκε στις 5 Νοεμβρίου, είχε ξεπεράσει τις 60 εκατομμύρια προβολές. «Κίμπερλι, πραγματικά αρχίζεις να με εκνευρίζεις. Αυτό είναι υπερβολικά ακριβό», ακούγεται να λέει η δημιουργός του viral βίντεο, απευθυνόμενη στην Κιμ Καρντάσιαν.Οι αντιδράσεις κάτω από τις αναρτήσεις ήταν ακόμη πιο καυστικές. «Αυτό το ημερολόγιο της Skims μοιάζει με αυτά που θα έβρισκα στο πάτωμα αν τραβούσα το κρεβάτι μου μακριά από τον τοίχο», σχολίασε ένας χρήστης. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχα ένα χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο της Skims στον πάτο της τσάντας μου εδώ και μήνες. Τι έκπληξη!», έγραψε κάποιος άλλος στο Threads.Άλλοι συνέκριναν το περιεχόμενο με μικροαντικείμενα που χάνονται ανάμεσα στα καθίσματα του αυτοκινήτου, ενώ ένας σχολίασε ότι οι αγοραστές μοιάζουν σαν να «καθαρίζουν το κομοδίνο της Κιμ». «150 δολάρια για πράγματα που αξίζουν το πολύ 20; Είναι τρελό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος χαρακτήρισε τα αντικείμενα «σαβούρα από το Temu». Δεν έλειψαν και όσοι υποστήριξαν ότι η υπόθεση θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη και αντικείμενο δικαστικής διεκδίκησης.Ανάμεσα σε όσους δημοσίευσαν βίντεο ανοίγοντας το ημερολόγιο ήταν και η influencer Κέιλα Ράιαν, η οποία δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για την αξία των αντικειμένων. «Ελπίζω να πρόκειται για φάρσα και στο τελευταίο κουτάκι να υπάρχει μια δωροκάρτα 150 δολαρίων, για να πάρω πίσω όλα μου τα χρήματα», σχολίασε. Ένας άλλος χρήστης έγραψε σε δημιουργό περιεχομένου που παρουσίασε τα προϊόντα: «Σε κορόιδεψαν κατάμουτρα, αλλά μόλις γλίτωσες χρήματα σε πάρα πολύ κόσμο».

Παρά τις αρνητικές κριτικές και την έκταση που πήρε το θέμα στα social media, το ημερολόγιο εμφανίζεται... εξαντλημένο στην ιστοσελίδα της Skims, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να εγγραφούν σε λίστα αναμονής.



Η Skims προσφέρει επιστροφή χρημάτων στους αγοραστές

Μετά τον σάλο, εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο TODAY.com στις 8 Νοεμβρίου ότι η Skims έχει λάβει υπόψη της τα σχόλια των καταναλωτών και αναγνωρίζει ότι το προϊόν δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες ορισμένων πελατών.



«Γνωρίζουμε τα σχόλια που έχουν διατυπώσει ορισμένοι πελάτες σχετικά με το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο της Skims και τα ακούσαμε με προσοχή», ανέφερε η εταιρεία. «Κατανοούμε ότι για ορισμένους το ημερολόγιο δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους. Επικοινωνήσαμε προσωπικά με κάθε πελάτη που το αγόρασε και του προσφέραμε τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε πλήρη επιστροφή χρημάτων και πίστωση στη Skims, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για άλλα προϊόντα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.



Η εταιρεία υπογράμμισε επίσης ότι επιθυμεί κάθε πελάτης να είναι πραγματικά ικανοποιημένος από τις αγορές του, διαβεβαιώνοντας πως τα σχόλια των καταναλωτών θα επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάζονται μελλοντικές κυκλοφορίες προϊόντων.