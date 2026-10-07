10 μεγάλοι Ελληνες αρχιτέκτονες της σύγχρονης ιστορίας
10 μεγάλοι Ελληνες αρχιτέκτονες της σύγχρονης ιστορίας
Μια αναδρομή στον 20ό αιώνα των σπουδαίων Ελλήνων αρχιτεκτόνων. Αν και οι ίδιοι δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας, το όραμά τους παραμένει ζωντανό μέσα από τα κτίρια που μας κληροδότησαν
Από το λευκό κουτί της ΦΙΞ στη Συγγρού μέχρι τη λιθόστρωτη διαδρομή προς την Ακρόπολη, δέκα Έλληνες αρχιτέκτονες έδωσαν στη χώρα μια μοντέρνα ταυτότητα που δεν ξεχνά τον τόπο. Κάποιοι έχτισαν ελάχιστα και δίδαξαν πολλά ενώ άλλοι άλλαξαν την όψη ολόκληρων πόλεων. Η σειρά δεν είναι κατάταξη αξίας, αλλά μια διαδρομή σε έναν αιώνα ελληνικής αρχιτεκτονικής σκέψης.
1. Τάσος Μπίρης
Γεννήθηκε το 1942 στην Αθήνα, σε οικογένεια αρχιτεκτόνων: γιος του καθηγητή του ΕΜΠ Κυπριανού Μπίρη και ανιψιός του ιστορικού της Αθήνας Κώστα Μπίρη. Αποφοίτησε από το ΕΜΠ το 1966 και δίδαξε εκεί για σχεδόν μισό αιώνα, ως την αποχώρηση του το 2009, ενώ συνεχίζει ως ομότιμος καθηγητής και ενεργός αρχιτέκτονας. Το έργο του γεννήθηκε κυρίως μέσα από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Με τον αδελφό του Δημήτρη κέρδισε το Β΄ βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης και το Α΄ βραβείο για το Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Ως θεωρητικός ανέπτυξε την ιδέα του «Διαχρονικού Καταλύματος»: βασικές χωρικές διατάξεις που λειτουργούν σαν αρχέτυπα και συντίθενται επί τόπου του έργου. Τη σκέψη του τη μοιράστηκε σε βιβλία όπως το «Εν πτήσει: Συνομιλίες για την αρχιτεκτονική».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
1. Τάσος Μπίρης
Γεννήθηκε το 1942 στην Αθήνα, σε οικογένεια αρχιτεκτόνων: γιος του καθηγητή του ΕΜΠ Κυπριανού Μπίρη και ανιψιός του ιστορικού της Αθήνας Κώστα Μπίρη. Αποφοίτησε από το ΕΜΠ το 1966 και δίδαξε εκεί για σχεδόν μισό αιώνα, ως την αποχώρηση του το 2009, ενώ συνεχίζει ως ομότιμος καθηγητής και ενεργός αρχιτέκτονας. Το έργο του γεννήθηκε κυρίως μέσα από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Με τον αδελφό του Δημήτρη κέρδισε το Β΄ βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης και το Α΄ βραβείο για το Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Ως θεωρητικός ανέπτυξε την ιδέα του «Διαχρονικού Καταλύματος»: βασικές χωρικές διατάξεις που λειτουργούν σαν αρχέτυπα και συντίθενται επί τόπου του έργου. Τη σκέψη του τη μοιράστηκε σε βιβλία όπως το «Εν πτήσει: Συνομιλίες για την αρχιτεκτονική».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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