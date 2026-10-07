10 μεγάλοι Ελληνες αρχιτέκτονες της σύγχρονης ιστορίας

Μια αναδρομή στον 20ό αιώνα των σπουδαίων Ελλήνων αρχιτεκτόνων. Αν και οι ίδιοι δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας, το όραμά τους παραμένει ζωντανό μέσα από τα κτίρια που μας κληροδότησαν