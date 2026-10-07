Όμιλος Βωβού: Το σφυρί που… δεν χτύπησε, το οικόπεδο στο Μαρούσι και ποιος το αγόρασε
Όμιλος Βωβού: Το σφυρί που… δεν χτύπησε, το οικόπεδο στο Μαρούσι και ποιος το αγόρασε
Για σήμερα 7 Οκτωβρίου είχε προγραμματιστεί πλειστηριασμός σε βάρος της «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.» για το εν λόγω ακίνητο, ο οποίος ανεστάλη καθώς στο μεταξύ επιτράπηκε και ολοκληρώθηκε η πώλησή του- Η τιμή εκτίμησης και σε ποιο ποσό αγοράστηκε
Μπορεί να έχουν περάσει δύο και πλέον χρόνια, από τον Ιούλιο του 2024 που έφυγε από τη ζωή ο γνωστός κατασκευαστής Μπάμπης Βωβός αλλά ακίνητα των εταιρειών του εξακολουθούν να βγαίνουν στο σφυρί.
Για σήμερα 7 Οκτωβρίου στο στόχαστρο είχε βρεθεί η ομόρρυθμη εταιρεία «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.». Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα εταιρικά σχήματα του αποκαλούμενου και «βασιλιά των γυάλινων πύργων», το οποίο συστάθηκε το 1983, δηλαδή είναι προγενέστερο του βασικού οχήματος του ομίλου του που ήταν η «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε.».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Για σήμερα 7 Οκτωβρίου στο στόχαστρο είχε βρεθεί η ομόρρυθμη εταιρεία «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.». Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα εταιρικά σχήματα του αποκαλούμενου και «βασιλιά των γυάλινων πύργων», το οποίο συστάθηκε το 1983, δηλαδή είναι προγενέστερο του βασικού οχήματος του ομίλου του που ήταν η «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε.».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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