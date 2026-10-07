Όμιλος Βωβού: Το σφυρί που… δεν χτύπησε, το οικόπεδο στο Μαρούσι και ποιος το αγόρασε

Για σήμερα 7 Οκτωβρίου είχε προγραμματιστεί πλειστηριασμός σε βάρος της «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.» για το εν λόγω ακίνητο, ο οποίος ανεστάλη καθώς στο μεταξύ επιτράπηκε και ολοκληρώθηκε η πώλησή του- Η τιμή εκτίμησης και σε ποιο ποσό αγοράστηκε