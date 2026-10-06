Archeiothiki: Η ελληνική εταιρεία που ψηφιοποιεί δύο γήπεδα χαρτί τον χρόνο και ετοιμάζεται για Γερμανία
Archeiothiki: Η ελληνική εταιρεία που ψηφιοποιεί δύο γήπεδα χαρτί τον χρόνο και ετοιμάζεται για Γερμανία
Από τα 900 χιλιόμετρα φυσικών αρχείων στο AI – Η επένδυση των 6 εκατ. ευρώ, οι 100 «έξυπνες» ροές και το σχέδιο για τους πρώτους πελάτες στο εξωτερικό το 2027
Στις αποθήκες της Archeiothiki βρίσκονται σήμερα φυσικά αρχεία συνολικού μήκους περίπου 900 χιλιομέτρων. Αν τοποθετούνταν σε μία ευθεία, όπως περιέγραψε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ανδρέας Παπαδάκης, θα κάλυπταν περίπου την απόσταση Αθήνα-Θεσσαλονίκη και πίσω.
Κάθε χρόνο, η εταιρεία ψηφιοποιεί περίπου 100 εκατομμύρια pdf — χαρτί που, αν απλωνόταν, θα κάλυπτε περίπου δύο γήπεδα ποδοσφαίρου. Από αυτή τη μάλλον «παραδοσιακή» δραστηριότητα διαχείρισης φυσικών αρχείων ξεκίνησε μια διαδρομή που πέρασε από την ψηφιοποίηση και σήμερα έχει φτάσει στην τεχνητή νοημοσύνη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Κάθε χρόνο, η εταιρεία ψηφιοποιεί περίπου 100 εκατομμύρια pdf — χαρτί που, αν απλωνόταν, θα κάλυπτε περίπου δύο γήπεδα ποδοσφαίρου. Από αυτή τη μάλλον «παραδοσιακή» δραστηριότητα διαχείρισης φυσικών αρχείων ξεκίνησε μια διαδρομή που πέρασε από την ψηφιοποίηση και σήμερα έχει φτάσει στην τεχνητή νοημοσύνη.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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