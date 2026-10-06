Archeiothiki: Η ελληνική εταιρεία που ψηφιοποιεί δύο γήπεδα χαρτί τον χρόνο και ετοιμάζεται για Γερμανία

Από τα 900 χιλιόμετρα φυσικών αρχείων στο AI – Η επένδυση των 6 εκατ. ευρώ, οι 100 «έξυπνες» ροές και το σχέδιο για τους πρώτους πελάτες στο εξωτερικό το 2027