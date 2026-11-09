Στη φυλακή 49χρονος για τη θανατηφόρα «κόντρα» με μοτοσικλέτες στην Πιερία - «Άκουγα επί χρόνια τα ουρλιαχτά από τις μηχανές», κατέθεσε ο πατέρας του 20χρονου

Το δυστύχημα συνέβη, όταν δύο μοτοσικλετιστές αναμετρήθηκαν σε ευθεία μήκους 400 μέτρων - Μετά την «κόντρα» οι δύο αναβάτες κινήθηκαν αντίθετα στη διαδρομή αναπτύσσοντας ταχύτητα- πιθανότατα έπειτα από μεταξύ τους συνεννόηση για δεύτερη «κόντρα»





Με την απόφαση του δικαστηρίου ο 49χρονος οδηγείται στη φυλακή ενώ για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκε και 26χρονος οδηγός της μηχανής, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών, η οποία αποφασίστηκε να ανασταλεί έως το Εφετείο.







Το δικαστήριο αναγνώρισε στους δύο κατηγορουμενους το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και επιπλέον στον 26χρονο το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δυστύχημα, σημειώθηκε όταν δύο μοτοσικλετιστές έκαναν «







Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο νεαροί- ηλικίας, τότε, 21 και 17 ετών, οι οποίοι ήταν θεατές της κόντρας.



«Άκουγα επί χρόνια τα ουρλιαχτά από τις μηχανές» Ως μάρτυρας στο δικαστήριο κατέθεσε ο πατέρας του 20χρονου που έχασε τη ζωή του τονίζοντας ότι ενημερώθηκε από θεατές της «κόντρας» ότι το παιδί του είχε τραυματιστεί. «Έφυγα απευθείας στο νοσοκομείο, όταν έφτασα πήγα για αναγνώριση» σημείωσε και πρόσθεσε ότι επί χρόνια άκουγε από το μπαλκόνι του σπιτιού του τα «ουρλιαχτά» από τις κόντρες με τις μηχανές. «Κάποιος τους προσκαλούσε μέσω εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνα», κατέθεσε μάρτυρας σημειώνοντας ότι στις κόντρες μαζεύονταν δεκάδες νεαροί ακόμη και από κοντινά χωριά.



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«Άκουσα μπαμ και μετά μαυρίλα», κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος ανέφερε ότι ενημερώθηκε μέσω εφαρμογής στο κινητό για το ραντεβού που είχε δοθεί για την κόντρα και έτσι πήγε στο σημείο.



«Όταν γύριζαν τα παιδιά βγήκαν τα «παπάκια» στο οδόστρωμα. Και οι δύο "άνοιξαν" γκάζι, ο ένας "έκοψε". Πιστεύω πως ήθελαν να ξανατρέξουν, το έκαναν για "μόστρα"» κατέθεσε.



«Πρώτη φορά έτρεχα σε κόντρα» Στην απολογία του ο 26χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας ανέφερε ότι είχε πάει στο σημείο κι άλλες δύο με τρεις φορές ενώ ήταν η πρώτη φορά που έτρεχε και δεν ήταν απλά θεατής.



Ποινή κάθειρξης έξι ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης στον 49χρονο που καταδικάστηκε για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2023 στο Βαρικό Πιερίας , κατά τη διάρκεια αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας, σε παράπλευρο δρόμο της ΠΑΘΕ, με αποτέλεσμα δύο άτομα να χάσουν τη ζωή τους κι άλλα δύο να τραυματιστούν.Με την απόφαση του δικαστηρίου ο 49χρονος οδηγείται στη φυλακή ενώ για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκε και 26χρονος οδηγός της μηχανής, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών, η οποία αποφασίστηκε να ανασταλεί έως το Εφετείο.Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Ο 49χρονος, οποίος θα εκτίσει την ποινή του, καταδικάστηκε ως ηθικός αυτουργός καθώς ήταν ιδιοκτήτης της μίας από τις δύο μοτοσικλέτες που συμμετείχαν στους αγώνες ενώ ο 26χρονος ως οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας.Το δικαστήριο αναγνώρισε στους δύο κατηγορουμενους το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και επιπλέον στον 26χρονο το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δυστύχημα, σημειώθηκε όταν δύο μοτοσικλετιστές έκαναν « κόντρα » σε ευθεία μήκους 400 μέτρων. Αμέσως μετά, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, οι δύο οδηγοί κινήθηκαν αντίθετα στη διαδρομή αναπτύσσοντας ταχύτητα- πιθανότατα έπειτα από μεταξύ τους συνεννόηση για δεύτερη «κόντρα».Την ώρα που επέστρεφαν, ο ένας από τους δύο οδηγούς συγκρούστηκε με μοτοποδήλατο- «παπάκι» που στο ενδιάμεσο μπήκε στη διαδρομή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα τόσο ο 22χρονος αναβάτης της μίας μοτοσικλέτας όσο και ο 20χρονος αναβάτης του δικύκλου-«παπάκι».Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο νεαροί- ηλικίας, τότε, 21 και 17 ετών, οι οποίοι ήταν θεατές της κόντρας.Ως μάρτυρας στο δικαστήριο κατέθεσε ο πατέρας του 20χρονου που έχασε τη ζωή του τονίζοντας ότι ενημερώθηκε από θεατές της «κόντρας» ότι το παιδί του είχε τραυματιστεί. «Έφυγα απευθείας στο νοσοκομείο, όταν έφτασα πήγα για αναγνώριση» σημείωσε και πρόσθεσε ότι επί χρόνια άκουγε από το μπαλκόνι του σπιτιού του τα «ουρλιαχτά» από τις κόντρες με τις μηχανές. «Κάποιος τους προσκαλούσε μέσω εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνα», κατέθεσε μάρτυρας σημειώνοντας ότι στις κόντρες μαζεύονταν δεκάδες νεαροί ακόμη και από κοντινά χωριά.«Οι «κόντρες» γίνονταν με στοιχηματισμό. Κάποιοι για χρόνια έβγαζαν λεφτά, υπήρχε δόλος», τόνισε. Σχετικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα γιος του, κατέθεσε : «η δεύτερη μηχανή έπεσε στην πλάτη του παιδιού μου». «Προσπαθώ να ζήσω με αυτό, η ζωή μας άλλαξε. Κάναμε το νεκροταφείο σπίτι μας» συμπλήρωσε ο μάρτυρας.«Άκουσα μπαμ και μετά μαυρίλα», κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος ανέφερε ότι ενημερώθηκε μέσω εφαρμογής στο κινητό για το ραντεβού που είχε δοθεί για την κόντρα και έτσι πήγε στο σημείο.«Όταν γύριζαν τα παιδιά βγήκαν τα «παπάκια» στο οδόστρωμα. Και οι δύο "άνοιξαν" γκάζι, ο ένας "έκοψε". Πιστεύω πως ήθελαν να ξανατρέξουν, το έκαναν για "μόστρα"» κατέθεσε.Στην απολογία του ο 26χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας ανέφερε ότι είχε πάει στο σημείο κι άλλες δύο με τρεις φορές ενώ ήταν η πρώτη φορά που έτρεχε και δεν ήταν απλά θεατής.

«Δεν πήγα με πρόθεση να "τρέξω". Έπιασα κουβέντα με το νεκρό παιδί. Με παρακίνησε ο συγκατηγορούμενός μου. Είπα δεν έχει νόημα γιατί η μηχανή μου ήταν χαμηλότερου κυβισμού και ιπποδύναμης. Πείστηκα τελικά. Στην επιστροφή δεν κάναμε "κόντρα". Έτρεχα με 100 - 110 χλμ./ώρα, απέφυγα το "παπάκι"», ανέφερε, τονίζοντας ότι δεν προηγήθηκε στοιχηματισμός.



Από την πλευρά του ο 49χρονος συγκατηγορούμενός του δεν αποδέχθηκε καμία ευθύνη και υποστήριξε ότι τον παρακίνησε ο 22χρονος που έχασε τη ζωή του, να πάει στο σημείο. «Η μηχανή ήταν δική μου, είχα πρόβλημα με τη μέση και δεν οδηγούσα. Πήγα να συναντήσω κάποια παιδιά καθώς αναζητούσα τότε δουλειά στο χώρο της εστίασης. Δεν γνώριζα ότι γίνονται αγώνες στο σημείο», ανέφερε.