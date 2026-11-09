Γιώργος Πατούλης για Νάνσυ Κοιλού: Τον Φεβρουάριο θα γεννηθεί το δεύτερο παιδί μας, δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε σήμερα εδώ που είμαστε
Γιώργος Πατούλης για Νάνσυ Κοιλού: Τον Φεβρουάριο θα γεννηθεί το δεύτερο παιδί μας, δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε σήμερα εδώ που είμαστε
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών περιέγραψε την καθημερινότητά του με τη σύζυγο και τον πρώτο τους γιο
Τον Φεβρουάριο αποκάλυψε ο Γιώργος Πατούλης πως θα γεννηθεί το δεύτερο παιδί που περιμένει με την Νάνσυ Κοιλού. Όπως εξομολογήθηκε, δεν περίμεναν ότι η ζωή τους θα έπαιρνε αυτή την τροπή και θα έφταναν στο σημείο να παντρευτούν και να μεγαλώσουν την οικογένειά τους.
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εγκυμοσύνη της συζύγου του. Παράλληλα, περιέγραψε την καθημερινότητά τους.
Ο Γιώργος Πατούλης ανέφερε αρχικά για το νέο μέλος της οικογένειάς τους: «Καλώς να μας έρθει. Προφανώς η χαρά μας είναι μεγάλη. Τον Φεβρουάριο θα υπάρξει η γέννηση, πρώτα ο Θεός. Είναι αλήθεια ότι είχα βγει από έναν κύκλο της ζωής μου, ο οποίος είχε λήξει και σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε σήμερα όχι μόνο να έχουμε παντρευτεί, όχι μόνο να έχουμε έναν γιο αλλά και να περιμένουμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την οικογένειά μας».
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Μιλώντας για το πρώτο παιδί που απέκτησε με τη Νάνσυ Κοιλού, αποκάλυψε σε ποιον μοιάζει περισσότερο: «Εγώ θέλω να μοιάζει στη μητέρα του, πολλοί λένε ότι μοιάζει σε μένα. Προφανώς αυτό με ικανοποιεί. Σίγουρα έχει πάρει τα μάτια της Αναστασίας», είπε.
Όταν ο Γιώργος Πατούλης ρωτήθηκε εάν βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού, επισήμανε: «Ο πρόεδρος του σπιτιού θα πρέπει να είναι η σύζυγος και η μητέρα των παιδιών. Κάνω ό,τι είναι δυνατόν αλλά μέσα από κάποιες εντολές τις οποίες εισπράττω και σε κάθε περίπτωση κι από αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να κάνω έτσι κι αλλιώς».
«Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν ξυπνήσω είναι να κάνω το γάλα του Νικόλα, γιατί αυτός μας έχει ξυπνήσει. Από τη στιγμή που έχει γεννηθεί τον έχουμε συνέχεια κοντά μας», κατέληξε.
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εγκυμοσύνη της συζύγου του. Παράλληλα, περιέγραψε την καθημερινότητά τους.
Ο Γιώργος Πατούλης ανέφερε αρχικά για το νέο μέλος της οικογένειάς τους: «Καλώς να μας έρθει. Προφανώς η χαρά μας είναι μεγάλη. Τον Φεβρουάριο θα υπάρξει η γέννηση, πρώτα ο Θεός. Είναι αλήθεια ότι είχα βγει από έναν κύκλο της ζωής μου, ο οποίος είχε λήξει και σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε σήμερα όχι μόνο να έχουμε παντρευτεί, όχι μόνο να έχουμε έναν γιο αλλά και να περιμένουμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την οικογένειά μας».
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για το πρώτο παιδί που απέκτησε με τη Νάνσυ Κοιλού, αποκάλυψε σε ποιον μοιάζει περισσότερο: «Εγώ θέλω να μοιάζει στη μητέρα του, πολλοί λένε ότι μοιάζει σε μένα. Προφανώς αυτό με ικανοποιεί. Σίγουρα έχει πάρει τα μάτια της Αναστασίας», είπε.
Όταν ο Γιώργος Πατούλης ρωτήθηκε εάν βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού, επισήμανε: «Ο πρόεδρος του σπιτιού θα πρέπει να είναι η σύζυγος και η μητέρα των παιδιών. Κάνω ό,τι είναι δυνατόν αλλά μέσα από κάποιες εντολές τις οποίες εισπράττω και σε κάθε περίπτωση κι από αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να κάνω έτσι κι αλλιώς».
«Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν ξυπνήσω είναι να κάνω το γάλα του Νικόλα, γιατί αυτός μας έχει ξυπνήσει. Από τη στιγμή που έχει γεννηθεί τον έχουμε συνέχεια κοντά μας», κατέληξε.
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