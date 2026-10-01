Τι σημαίνει όταν βάζουμε τα χέρια πίσω από την πλάτη
Τι σημαίνει όταν βάζουμε τα χέρια πίσω από την πλάτη
Θα μπορούσε να είναι ένας συνταξιούχος που περπατά στην παραλία ή ένας επιχειρηματίας που προχωρά σκεπτικός στους διαδρόμους της εταιρείας του. Τι θέλουν να μας πουν τα χέρια πίσω από την πλάτη;
Ο Hanan Parvez, κάτοχος μεταπτυχιακού στην ψυχολογία και ιδρυτής της ιστοσελίδας PsychMechanics, έχει ασχοληθεί εκτενώς με αυτή τη στάση. Η βασική του θέση είναι απλή αλλά σημαντική: πρόκειται για μια κίνηση που δεν έχει μία μόνο ερμηνεία. Το τι “λέει” εξαρτάται σχεδόν πάντα από το πλαίσιο και από τις κινήσεις που τη συνοδεύουν. Πριν αναζητήσουμε κρυφά νοήματα, αξίζει να αποκλείσουμε τα προφανή.
Οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν προβλήματα στη μέση συχνά περπατούν με αυτό τον τρόπο απλώς επειδή τους ξεκουράζει. Η στάση ισορροπεί το βάρος, χαλαρώνει τους ώμους και δεν απαιτεί καμία προσπάθεια. Για άλλους, πάλι, είναι απλή συνήθεια, κάτι που έμαθαν μιμούμενοι έναν γονιό, χωρίς κανένα ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο. Μόνο αφού αφήσουμε στην άκρη αυτές τις περιπτώσεις έχει νόημα να προχωρήσουμε σε πιο “ψυχολογικές” αναγνώσεις.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν προβλήματα στη μέση συχνά περπατούν με αυτό τον τρόπο απλώς επειδή τους ξεκουράζει. Η στάση ισορροπεί το βάρος, χαλαρώνει τους ώμους και δεν απαιτεί καμία προσπάθεια. Για άλλους, πάλι, είναι απλή συνήθεια, κάτι που έμαθαν μιμούμενοι έναν γονιό, χωρίς κανένα ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο. Μόνο αφού αφήσουμε στην άκρη αυτές τις περιπτώσεις έχει νόημα να προχωρήσουμε σε πιο “ψυχολογικές” αναγνώσεις.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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