Τι σημαίνει όταν βάζουμε τα χέρια πίσω από την πλάτη

Θα μπορούσε να είναι ένας συνταξιούχος που περπατά στην παραλία ή ένας επιχειρηματίας που προχωρά σκεπτικός στους διαδρόμους της εταιρείας του. Τι θέλουν να μας πουν τα χέρια πίσω από την πλάτη;