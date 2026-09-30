Η Πρεσβεία, ο Κάθετος Διάδρομος και η WSJ, τα μέτρα στο Υπουργικό, οι καταγγελίες για δημοσκοπήσεις, τα Ιδρύματα στο Μ.Μ, ο Οσιος Κυριάκος ο (μη) αναχωρητής

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Επ’ αυτού υπήρξε διάψευση από τον Κυρανάκη (το έγραψε χθες η Καθημερινή) και εν γένει αρνείται κατηγορηματικά ότι ειπώθηκε κάτι τέτοιο ή παρόμοιο… ολόκληρη η Πρεσβεία. Λέει μάλιστα η σχετική πηγή που ρωτήθηκε: «Ας έρθει να το αποδείξει όποιος το έγραψε, το βάρος της απόδειξης το φέρουν αυτοί και όχι εμείς». Σας το μεταφέρω όπως μου το είπαν. Πάμε λοιπόν παρακάτω επί της ουσίας, γιατί όπως καταλαβαίνετε για την ώρα μιλάμε για κάτι που δεν ξέρουμε καν τι, πώς και βασικά εάν ελέχθη σ’ ένα τραπέζι. Λοιπόν, στο ψητό τώρα, εγώ δεν έχω αποκομίσει προσωπικά την εντύπωση ότι το (ίδιο) δημοσίευμα που αναφερόταν στον Κάθετο Διάδρομο και την Ακτωρ σχετίζεται με τις εγχώριες κόντρες και ανταγωνισμούς. Ειδικά με αυτό που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες με ελληνικά δημοσιεύματα. Η εξωχώρια πηγή μου βέβαια λέει ότι «το ότι πουλάμε αμερικανικό φυσικό αέριο δεν αρέσει στους Ρώσους και στο Αζερμπαϊτζάν», αλλά αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, αυταπόδεικτο. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα θεωρείται εντελώς φυσιολογική η θεωρία περί της «κατσίκας του γείτονα». Κατά τα λοιπά, στην πρεσβεία ετοιμάζονται για την επίσκεψη του Ρούμπιο, όπου αποτελεί και γι’ αυτούς και για τη χώρα σημαντικό γεγονός.Τα μέτρα του ΚΜ στο Υπουργικό…-Σήμερα από το Υπουργικό πάντως ο Κ.Μ θα κάνει τις ανακοινώσεις για τον πρώτο γύρο της ενεργειακής στήριξης που αφορά τον Οκτώβριο, καθώς οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης έπονται στα μέσα Οκτωβρίου. Το πλαίσιο που θα ανακοινωθεί σήμερα από το Υπουργικό θα συμπληρωθεί από τα διυλιστήρια που θα συνεχίσουν κατά τα φαινόμενα να βάζουν πλάτη και για το diesel κίνησης και για τη βενζίνη και θα ισχύει για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με το εύρος της παρέμβασης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα "τσοντάρει" κάτι παραπάνω για το diesel, από τα 10 στα 15 λεπτά, ενώ τα διυλιστήρια βάζουν άλλα 5, το σύνολο 20. Επίσης θα έχει κι άλλα. Πολύ καλά.Ο μονόδρομος του Τριαντόπουλου-Από τους δημοσιογράφους έμαθε χθες ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος την είδηση της παραπομπής του στο Ειδικό Δικαστήριο για το "μπάζωμα" των Τεμπών. Δεν είναι ότι δεν το περίμενε, καθώς υπήρχε η σχετική εισαγγελική εισήγηση, αλλά ποτέ δεν είναι ευχάριστο να το μαθαίνεις. Μου λένε ότι δεν χρειάστηκε να τον πάρουν από το Μαξίμου, επικοινώνησε μόνος του αρμοδίως και ξεκαθάρισε στον Μητσοτάκη ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στη Μαγνησία. Και πώς να ήταν άλλωστε, από τη στιγμή που θα είχε τη δικαστική εκκρεμότητα και θα έπρεπε ούτως ή άλλως να παραιτηθεί σε περίπτωση καταδίκης του. Τώρα επί της ουσίας μερικά χρόνια μετά το τραγικό αυτό γεγονός και με δεδομένο ότι οι απίστευτες θεωρίες που βασάνισαν στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης με θεωρίες συνωμοσίας, ξυλόλια, τουλόλια, λαθρεμπόρια, ίσως ο άνθρωπος αυτός έχει μια πιο ψύχραιμη δικονομική μεταχείριση. Γιατί σήμερα δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι «μπαζώθηκε» η περιοχή για να αποκρυβεί τι άραγε, ξυλόλιο ή λαθρεμπόριο. Αλλωστε διαχρονικές ευθύνες προσώπων νομικών ή φυσικών προσώπων δεν κρύβονται κάτω από μπάζα. Ισως μία αποτρόπαια εικόνα που σόκαρε τον κόσμο προεκλογικά; Τίποτα άλλο πάντως.Τα καλά λόγια Νάγκελ και Λέτα για Πιερρακάκη και Ελλάδα-Όσοι έχουν επιχειρήσει να ευχηθούν στον Κυριάκο Πιερρακάκη στις αρχές Ιουλίου, η απάντηση που λαμβάνουν είναι πως δεν γιορτάζει της Αγίας Κυριακής, αλλά στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τον Όσιο Κυριάκο τον Αναχωρητή. Χθες, λοιπόν, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών πέρασε την ημέρα της γιορτής του επί γερμανικού εδάφους και, συγκεκριμένα, στη Φρανκφούρτη, όπου μίλησε σε εκδήλωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας. Και μάλλον δεν θα μπορούσε να λάβει καλύτερο δώρο από τα κολακευτικά λόγια τόσο του επικεφαλής της Bundesbank Γιόαχιμ Νάγκελ, με τον οποίο βρέθηκαν στο ίδιο πάνελ, όσο και του Ενρίκο Λέτα, που μίλησε ακριβώς πριν από τους δύο άνδρες. Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο σημαντικό είναι για το Eurogroup να έχει πρόεδρο τον Έλληνα ΥΠΟΙΚ. Μάλιστα, έκανε αναδρομή στην κρίση που αντιμετώπισαν την περασμένη δεκαετία οι χώρες της νότιας Ευρώπης, αλλά και στην πρόοδο που έχουν καταγράψει έκτοτε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λέτα αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στην ΕΕ τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας της περίφημης έκθεσής του για την άρση των εσωτερικών εμποδίων της ΕΕ.Τα Ιδρύματα για την άνοια-Μια σημαντική πρωτοβουλία θα ανακοινωθεί το πρωί της Πέμπτης στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη για το Κέντρο Αριστείας για την Άνοια που θα δημιουργηθεί στο Περιστέρι. Σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή αρκετών παραγόντων του υπουργείου Υγείας -κατά βάση το σχέδιο τρέχει η Ειρήνη Αγαπηδάκη- θα ανακοινωθεί μια δωρεά ύψους 5,5 εκατ. ευρώ από τους εκπροσώπους σημαντικών ιδρυμάτων της χώρας (Ίδρυμα Λασκαρίδη, Ίδρυμα Ωνάση, Ίδρυμα Λεβέντη κοκ), προκειμένου να γίνει μια παρέμβαση για μια από τις ασθένειες-μάστιγα της εποχής. Υπάρχει και συνεργασία με τη Μητρόπολη Περιστερίου για το θέμα και μου λένε ότι επελέγησαν τα Δυτικά της Αθήνας ως σημείο παρέμβασης, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες ανισότητες σε αυτή την περιοχή.Η πρόσκληση του πρέσβη-Να πάω και λίγο στα κοσμικά, καθώς εσχάτως η Γαλλία έχει νέο πρέσβη στα μέρη μας, τον Νικόλα Κασσιανίδη, ο οποίος είναι Γάλλος, αλλά Κυπριακής καταγωγής και μιλάει μια χαρά ελληνικά. 2-3 χρόνια στη χώρα μας και θα ξεχάσει και τα Γαλλικά του. Για να γνωρίσει λοιπόν και αυτός κόσμο καλεί σήμερα το απόγευμα διάφορους της πολιτικής και κοσμικής Αθήνας στην πρεσβευτική κατοικία επί της Βασιλίσσης Σοφίας, απέναντι από τη Βουλή, για ένα κρασί γνωριμίας. Ο νέος Γάλλος πρέσβης γεννήθηκε στο Μονπελιέ από Γαλλίδα μητέρα και Γαλλοκύπριο πατέρα. Το 2003, έκανε την πρακτική του στην πρεσβεία που σήμερα διευθύνει και έχει να επιδείξει μια ενδιαφέρουσα διπλωματική και πολιτική διαδρομή, με θέσεις στο Ραμπάτ, σε υπουργικά γραφεία με ευθύνη τη Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, πρώτος σύμβουλος στο Κάϊρο, Μαδρίτη και (από το 2023) γενικός πρόξενος στην Ιερουσαλήμ. Με άλλα λόγια, ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα, ήταν ο άνθρωπος του Παρισιού για τα παλαιστινιακά εδάφη σε όλη τη διάρκεια του πολέμου της Γάζας.Απουσία λόγω γέννας