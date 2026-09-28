Μπορεί η Ελλάδα να «αρπάξει» το εργοστάσιο της BYD από την Τουρκία;
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Μπορεί η Ελλάδα να «αρπάξει» το εργοστάσιο της BYD από την Τουρκία;

Το σχέδιο του 1 δισ. δολαρίων στη Μανίσα έχει παγώσει, η BYD ψάχνει επειγόντως νέα παραγωγική βάση μέσα στην Ευρώπη και η Ελλάδα διαθέτει λιμάνια, βιομηχανικές ζώνες, επενδυτικά κίνητρα και ακόμη και ένα παλιό εργοστάσιο αυτοκινήτων που πωλείται. Θα μπορούσε η χώρα μας να μπει στη μεγαλύτερη βιομηχανική κούρσα των τελευταίων ετών;

Μπορεί η Ελλάδα να «αρπάξει» το εργοστάσιο της BYD από την Τουρκία;
UPD:

Μπορεί μια επένδυση που σχεδιάστηκε για την Τουρκία να καταλήξει τελικά στην Ελλάδα; Το ερώτημα μέχρι πριν από λίγους μήνες θα έμοιαζε μάλλον θεωρητικό. Σήμερα όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά.

Η BYD έχει βάλει σε αναμονή την κατασκευή του εργοστασίου της στη Μανίσα, μιας επένδυσης περίπου 1 δισ. δολαρίων, η οποία όταν ανακοινώθηκε το 2024 προβλεπόταν να δημιουργήσει μονάδα παραγωγής 150.000 ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων ετησίως και περίπου 5.000 θέσεις εργασίας.

Τον Ιούνιο του 2026 η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD Stella Li επιβεβαίωσε ότι η κατασκευή στην Τουρκία δεν είχε ξεκινήσει, ότι το έργο βρίσκεται σε αναμονή και ότι η εταιρεία δεν διαθέτει πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη παραγωγής εκεί. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι πρώτη προτεραιότητα αποτελεί πλέον η Ουγγαρία και αμέσως μετά η εξεύρεση δεύτερης παραγωγικής μονάδας μέσα στην Ευρώπη.

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