Τεχνητή νοημοσύνη: Το αληθινό σενάριο για το τέλος της ανθρωπότητας

Οι προβλέψεις για τον αφανισμό της ανθρωπότητας περνούν από τις συναντήσεις της Silicon Valley στην πολιτική ατζέντα. Πόσο χρήσιμες είναι για τη θέσπιση κανόνων και πού τελειώνει η επιστημονική εκτίμηση και αρχίζει η εικασία;