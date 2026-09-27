Τεχνητή νοημοσύνη: Το αληθινό σενάριο για το τέλος της ανθρωπότητας
Τεχνητή νοημοσύνη: Το αληθινό σενάριο για το τέλος της ανθρωπότητας
Οι προβλέψεις για τον αφανισμό της ανθρωπότητας περνούν από τις συναντήσεις της Silicon Valley στην πολιτική ατζέντα. Πόσο χρήσιμες είναι για τη θέσπιση κανόνων και πού τελειώνει η επιστημονική εκτίμηση και αρχίζει η εικασία;
Στην αρχή, μια μηχανή μαθαίνει να κάνει καλύτερα τη δουλειά της. Στη συνέχεια, αποκτά την ικανότητα να βελτιώνει τον εαυτό της. Κάθε αναβάθμιση επιταχύνει την επόμενη, ώσπου η νοημοσύνη της ξεπερνά την ανθρώπινη και οι δημιουργοί της χάνουν τον έλεγχο. Από εκεί και πέρα, οι εκδοχές ποικίλλουν: η μηχανή καταλαμβάνει κρίσιμες υποδομές, εξαπατά όσους επιχειρούν να τη σταματήσουν ή εξαντλεί τους πόρους του πλανήτη υπηρετώντας έναν στόχο ασύμβατο με την ανθρώπινη επιβίωση.
Αυτός είναι ο βασικός αφηγηματικός κορμός των σεναρίων αφανισμού από την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για υποθετικές ακολουθίες γεγονότων, των οποίων οι υποστηρικτές ζητούν να ληφθούν σοβαρά υπόψη προτού η τεχνολογία αποκτήσει ανεξέλεγκτη ισχύ. Η επιρροή τους, ωστόσο, είναι ήδη ορατή: στη συζήτηση για το ποιος θα ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη, ποιες δικλίδες χρειάζονται και πόση εξουσία θα συγκεντρώσουν οι εταιρείες που την αναπτύσσουν. Στις 15 Σεπτεμβρίου, αυτή η ανησυχία έφερε στην ίδια εκδήλωση στην Ουάσιγκτον δύο πρόσωπα από αντίθετους πολιτικούς κόσμους: τον γερουσιαστή Bernie Sanders και τον πρώην σύμβουλο του Donald Trump, Steven Bannon. Στη διοργάνωση Pro-Human Assembly, του Future of Life Institute, αμφότεροι ζήτησαν αυστηρότερους περιορισμούς στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η σύγκλιση αφορούσε την ανάγκη παρέμβασης και οι προσεγγίσεις τους, ιδίως απέναντι στην Κίνα, παρέμειναν διαφορετικές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτός είναι ο βασικός αφηγηματικός κορμός των σεναρίων αφανισμού από την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για υποθετικές ακολουθίες γεγονότων, των οποίων οι υποστηρικτές ζητούν να ληφθούν σοβαρά υπόψη προτού η τεχνολογία αποκτήσει ανεξέλεγκτη ισχύ. Η επιρροή τους, ωστόσο, είναι ήδη ορατή: στη συζήτηση για το ποιος θα ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη, ποιες δικλίδες χρειάζονται και πόση εξουσία θα συγκεντρώσουν οι εταιρείες που την αναπτύσσουν. Στις 15 Σεπτεμβρίου, αυτή η ανησυχία έφερε στην ίδια εκδήλωση στην Ουάσιγκτον δύο πρόσωπα από αντίθετους πολιτικούς κόσμους: τον γερουσιαστή Bernie Sanders και τον πρώην σύμβουλο του Donald Trump, Steven Bannon. Στη διοργάνωση Pro-Human Assembly, του Future of Life Institute, αμφότεροι ζήτησαν αυστηρότερους περιορισμούς στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η σύγκλιση αφορούσε την ανάγκη παρέμβασης και οι προσεγγίσεις τους, ιδίως απέναντι στην Κίνα, παρέμειναν διαφορετικές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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