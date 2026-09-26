Η Μύκονος στο ταμείο: Η αλήθεια για τα έσοδα και τις αφίξεις του καλοκαιρού
Η Μύκονος στο ταμείο: Η αλήθεια για τα έσοδα και τις αφίξεις του καλοκαιρού
Η σεζόν έκλεισε με εκπτώσεις της τελευταίας στιγμής, αλλαγές στο προφίλ του επισκέπτη και ελέγχους που το νησί δεν είχε ξαναδεί
Μπορεί το 2025 η χώρα να έσπασε το ρεκόρ της. Τα δεκατέσσερα περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport διακίνησαν πάνω από 37 εκατομμύρια επιβάτες, και σχεδόν όλα έκλεισαν τη χρονιά με άνοδο. Εξαίρεση ήταν η Σαντορίνη και η Μύκονος, τα δύο νησιά που για μια εικοσαετία ταυτίστηκαν με το ελληνικό τουριστικό θαύμα. Ήταν τα μόνα που κινήθηκαν προς τα κάτω, σε μια χρονιά που όλα τα άλλα ανέβαιναν. Με αυτό στο μυαλό πρέπει να διαβαστεί η σεζόν που κλείνει τώρα. Η κόπωση της Μυκόνου είχε φανεί ήδη από πέρσι, όσο η υπόλοιπη αγορά γιόρταζε.
Το πρώτο τετράμηνο του 2026 έδειξε ότι δεν επρόκειτο για παροδικό φαινόμενο. Οι αεροπορικές αφίξεις στο νησί ήταν μειωμένες κατά 21,7%. Την ίδια ώρα οι Κυκλάδες συνολικά κρατούσαν οριακά θετικό πρόσημο, και η Πάρος με τη Νάξο κέρδιζαν ό,τι έχανε η Μύκονος. Ο καιρός και οι γεωπολιτικές εξελίξεις ήταν ίδιες για όλα τα γειτονικά νησιά, οπότε η εξήγηση πρέπει να αναζητηθεί στις τιμές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Το πρώτο τετράμηνο του 2026 έδειξε ότι δεν επρόκειτο για παροδικό φαινόμενο. Οι αεροπορικές αφίξεις στο νησί ήταν μειωμένες κατά 21,7%. Την ίδια ώρα οι Κυκλάδες συνολικά κρατούσαν οριακά θετικό πρόσημο, και η Πάρος με τη Νάξο κέρδιζαν ό,τι έχανε η Μύκονος. Ο καιρός και οι γεωπολιτικές εξελίξεις ήταν ίδιες για όλα τα γειτονικά νησιά, οπότε η εξήγηση πρέπει να αναζητηθεί στις τιμές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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